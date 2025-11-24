Hà Nội FC chia tay ngoại binh Brazil trị giá 900.000 euro

Ngoại binh Brazil trị giá 900.000 euro chia tay Hà Nội FC vì... không hợp khí hậu?

Trước thềm mùa giải 2025/2026, Hà Nội FC đã có những động thái mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng nhằm tăng cường thêm sức mạnh cho đội bóng, qua đó có thể cạnh tranh ngôi vô địch V.League và Cúp Quốc gia. Một trong những tân binh nổi bật họ mang về sân Hàng Đẫy chính là tiền vệ phòng ngự người Brazil Willian Maranhão.

Theo thông tin từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Willian Maranhão có tên đầy đủ là Willian Marlon Ferreira Moraes, sinh ngày 14/12/1995, tức năm nay 29 tuổi. Anh sinh ra tại Brazil, sở hữu chiều cao 1m79 và có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ.

Hà Nội FC bất ngờ thông báo chia tay Willian Maranhão. Ảnh: Hà Nội FC.

Willian Maranhão hiện được định giá 900.000 euro, tức khoảng 27 tỷ đồng. Cách đây hơn 1 năm, giá trị của anh lên tới 1,1 triệu euro.

Willian Maranhão trưởng thành từ lò đào tạo của Boavista và đã kinh qua hơn 10 đội bóng có tiếng tại Brazil, có thể kể ra Vasco da Gama, America-MG, EC Bahia, Santos, Avai FC. Gần nhất, tiền vệ 29 tuổi này khoác áo Atletico Goianiense - đội bóng hiện chơi ở Serie B (giải Hạng Nhất Brazil). Anh ra sân 15 trận và ghi 1 bàn thắng.

Gia nhập Hà Nội FC, Willian Maranhão nhanh chóng nhận được sự tin tưởng. Cụ thể, trong 10 trận gần nhất của đội bóng thủ đô, tiền vệ phòng ngự 30 tuổi này đều ra sân, trong đó có 6 trận đá đủ 90 phút.

Về cơ bản, Willian Maranhão đã chơi tốt, có những đóng góp nhất định vào lối chơi của Hà Nội FC. Tuy nhiên, mới đây, fanpage chính thức của đội bóng thủ đô đã bất ngờ đưa ra thông báo chia tay Willian Maranhão.

"Cảm ơn những đóng góp của Willian Maranhão trong giai đoạn đầu của mùa giải 2025/26. Chúc tiền vệ người Brazil sẽ gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường tiếp theo của sự nghiệp", fanpage chính thức của Hà Nội FC phát đi thông báo.

Phía Hà Nội FC không nêu lý do cụ thể chia tay Willian Maranhão, nhưng theo một số nguồn tin bên lề, tiền vệ người Brazil này quyết định rời đi vì cảm thấy không hợp với khí hậu Việt Nam. Cũng cần nói thêm rằng, với việc Đỗ Hoàng Hên chính thức có quốc tịch Việt Nam và thi đấu với tư cách cầu thủ nhập tịch, vai trò của Willian Maranhão đã giảm đi đáng kể. 2 trận gần nhất, tiền vệ này đều phải vào sân từ ghế dự bị.

