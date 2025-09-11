Ngôi mộ hợp táng kỳ lạ nhất thời Minh: Chiếc trâm trị giá hơn 3.200 tỷ đồng

Bí ẩn ngôi mộ hợp táng kỳ lạ nhất thời Minh

Năm 1954, các nhà khảo cổ tình cờ tìm thấy ngôi mộ cổ niên đại từ thời nhà Minh trên núi Ngũ Phong thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sau khi kiểm tra, họ nhận thấy đây là ngôi mộ hợp táng. Tuy nhiên, điểm bất ngờ là bên trong ngôi mộ, các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt của một người đàn ông cùng bốn người phụ nữ thay vì chỉ có hai người.

Theo văn bia trong mộ cổ, chủ nhân của ngôi mộ là Trương An Văn, một tiến sĩ ở thời nhà Minh. Bốn người phụ nữ chôn trong mộ cổ chính là chính thất và các tiểu thiếp của ông.

Theo cách thức truyền thống, người chồng sẽ chôn cùng vợ, nếu có tiểu thiếp thì họ sẽ được chôn ở nơi khác. Tuy nhiên, trong ngôi mộ của Trương An Văn, người vợ cả lại được chôn cùng với các tiểu thiếp. Dường như, khi còn sống, họ chung sống với nhau rất hòa hợp.

Các nhà khảo cổ tìm thấy ngôi mộ cổ bên trong có hài cốt của một người đàn ông và 4 người phụ nữ. Ảnh: Sohu

Trong suốt quá trình khai quật, các chuyên gia không tìm được đồ tùy táng nào nổi trội. Thế nhưng, họ phát hiện ra trên đầu một vị tiểu thiếp có món đồ vô cùng đặc biệt. Nó là chiếc trâm cài với hình trang trí là con ve sầu bằng vàng nằm trên một chiếc lá làm bằng ngọc. Đây gọi là chiếc trâm “kim thiền ngọc diệp”.

Dù những món đồ trang trí này kích thước rất nhỏ nhưng chúng được chế tác vô cùng điêu luyện. Con ve sầu được chế tác rất sống động, thậm chí các hoa văn trên cánh của nó cũng được làm chi tiết, rõ ràng. Chiếc lá được chế tác từ Dương chi bạch ngọc, loại ngọc được liệt vào hàng cực phẩm. Chiếc lá cũng được chạm trổ rất kỹ từng đường vân trên thân lá. Mức độ tinh xảo của chúng khiến các chuyên gia rất bất ngờ bởi kỹ thuật chế tác của người xưa.

Có thể nói, chiếc trâm cài này là báu vật hiếm có. Theo đánh giá của các chuyên gia, giá trị của chiếc trâm “kim thiền ngọc diệp” này lên tới 900 triệu NT (hơn 3.200 tỷ đồng). Hiện nay, chiếc trâm đang được trưng bày tại bảo tàng Nam Kinh.

Chiếc trâm “kim thiền ngọc diệp” này giá trị hơn 3.200 tỷ đồng. Ảnh: Sohu

Họ cũng cho biết, chiếc trâm này không chỉ có giá trị lớn mà giá trị nghiên cứu lịch sử cũng rất cao. Chiếc trâm kim thiền ngọc diệp này mang ý nghĩa rất tốt trong phong thủy. Nó chính là “ve sầu thoát xác”, nghĩa là con ve sầu khi tới giai đoạn trưởng thành sẽ chui lên từ lòng đất, phá vỡ vỏ bọc của nó để hóa thành con ve. Vào thời xưa, ve sầu tượng trưng cho sự kết thúc và bắt đầu một giai đoạn mới.

Chiếc trâm kim thiền ngọc diệp được đặt trên đầu người tiểu thiếp cũng đồng nghĩa với chủ nhân của nó mong muốn người phụ nữ của mình sớm được tái sinh. Điều này cũng cho thấy tình yêu của Trương An Văn với vị tiểu thiếp là rất lớn.