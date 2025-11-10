Chinh phục đỉnh Sa Mu 2.756 m giữa mây trời Tây Bắc - 1

Khám phá cung đường trekking Sa Mu (Sơn La) với vẻ đẹp hoang sơ, hệ thực vật thay đổi bốn mùa và trải nghiệm săn mây độc đáo giữa đại ngàn hùng vĩ.

Nằm ở tỉnh Sơn La, đỉnh Sa Mu với độ cao 2.756m là một trong những cung đường trekking đầy thử thách nhưng cũng vô cùng quyến rũ của vùng núi Tây Bắc.

Nơi đây thu hút những người yêu thiên nhiên bởi vẻ đẹp hoang sơ, địa hình đa dạng và khu rừng nguyên sinh huyền ảo thay đổi theo từng mùa.

Hành trình trekking đầy thử thách

Hành trình chinh phục Sa Mu không dành cho những người thiếu sự chuẩn bị. Mới đây, Anh Thơ (sinh năm 2002) đã hoàn thành chuyến đi với một lộ trình khác biệt, tăng thêm độ khó cho thử thách.

Thay vì chọn cung đường phổ biến 8km lên và 12km xuống, cô đã chọn hướng ngược lại.

Chinh phục đỉnh núi Sa Mu 2.756 m (Sơn La) giữa mây trời Tây Bắc - 3

"Mình leo ngược lại 12 km, không có xe ôm mới tới đỉnh và phải đi thêm 2 km nữa để xuống lán. Có thể nói, cung mình đi bằng leo 2 đỉnh luôn. Mình leo từ 8h tối tới đỉnh là 21h, xuống lán là 23h46", Anh Thơ chia sẻ về hành trình đáng nhớ của mình.

Dù không nằm trong top 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, vẻ đẹp của Sa Mu vẫn là một sức hút mãnh liệt.

Vượt qua những đoạn đường trơn trượt, lầy lội trong thời tiết giá lạnh và không có sóng điện thoại, phần thưởng là những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà ít người có cơ hội chiêm ngưỡng.

"Để chiêm ngưỡng những khung cảnh thiên nhiên này nếu như bạn không tự vượt qua chính mình thì có lẽ cả đời này bạn sẽ chẳng bao giờ tận mắt thấy được", Anh Thơ bày tỏ.

Vẻ đẹp Sa Mu qua các mùa

Cung đường trekking Sa Mu được ví như một "bức tranh bốn mùa" giữa đại ngàn, mỗi mùa lại mang một nét quyến rũ riêng, tạo nên sức hút đặc biệt mà ít nơi nào có được.

Chinh phục đỉnh Sa Mu 2.756 m giữa mây trời Tây Bắc - 2.

Chinh phục đỉnh núi Sa Mu 2.756m ở tỉnh Sơn La giữa mây trời Tây Bắc - 5

Khu rừng nguyên sinh huyền bí

Hành trình lên đỉnh đưa du khách băng qua những khu rừng nguyên sinh, nơi thảm thực vật thay đổi rõ rệt theo độ cao. Những con đường mòn phủ đầy rêu xanh, những thân cây cổ thụ xù xì và màn sương mù giăng kín lối tạo nên một không gian ma mị, huyền ảo.

Những ngày đầu tháng 11, khi trời bắt đầu se lạnh, sương mù càng làm Sa Mu trở nên bí ẩn hơn. Đây là cơ hội để du khách hòa mình vào thiên nhiên hoang dã và cảm nhận trọn vẹn sự hùng vĩ của núi rừng.

Thông tin cần biết cho chuyến đi

Để có một chuyến đi trọn vẹn, người tham gia cần chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và trang thiết bị.

Với những ai yêu thiên nhiên và đam mê khám phá, Sa Mu chắc chắn là một điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch Tây Bắc.

Theo: Báo Lâm Đồng