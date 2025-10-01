Chủ đề nóng

Người có sức ảnh hưởng livestream hỗ trợ bán hàng cho nông dân: Bộ Công Thương nói gì?

Nguyễn Thịnh Thứ tư, ngày 01/10/2025 17:13 GMT+7
Thời gian qua, không chỉ nông dân, nhiều lãnh đạo địa phương và cả những người có tầm ảnh hưởng cũng tham gia livestream hỗ trợ bán hàng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu cách làm này có thật sự hợp lý và bền vững, hay chỉ là giải pháp tình thế?
Sáng 1/10/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

Tham dự Diễn đàn, TS. Bùi Quý Thuấn, Giảng viên Đại học Phenika có những câu hỏi đặt ra. Thời gian gần đây việc ứng dụng công nghệ trong kết nối thị trường nông sản ngày càng được quan tâm, nhiều lãnh đạo địa phương và cả những người có sức ảnh hưởng lớn tham gia livestream hỗ trợ bán hàng cho nông dân. TS Thuấn thắc mắc, liệu cách làm này có hợp lý và bền vững hay không?

TS. Bùi Quý Thuấn, Giảng viên Đại học Phenika.

Ngoài ra TS Thuấn cũng băn khoăn: Liệu có cần quy hoạch, định hướng rõ ràng để tránh sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, bảo đảm thị trường trong nước phát triển hài hòa và nông sản Việt giữ được giá trị đúng mức?

Hiện nay, các doanh nghiệp của Việt Nam đang tích cức xuất khẩu sản phẩm OCOP ra nước ngoài nhưng chúng ta chưa quan tâm nhiều đến thị trường trong nước. Các doanh nghiệp cần làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thị trường trong nước?

Trả lời những băn khoăn này, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho rằng, ứng dụng công nghệ thông tin trong bán hàng (livestream) là tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.

Tại Trung Quốc, họ đang áp dụng rất mạnh mẽ hình thức livestream để quảng bá, bán hàng, trong năm tới, họ vẫn sẽ triển khai ứng dụng công nghệ này để bán hàng. Làm thế nào để livestream lành mạnh?

Bà Lê Hoàng Oanh khẳng định: "Hiện, chúng tôi đang xây dựng dự thảo Luật Thương mại điện tử. Trong đó có các điều khoản riêng quy định về livestream, các quy định rõ ràng các vấn đề liên quan đến bán hàng qua hình thức này giúp các địa phương, bà con livestream đúng hướng, đúng quy định và hiệu quả cao hơn".

Theo bà Oanh, Bộ Công Thương không chỉ cung cấp thông tin mà còn trực tiếp xuống địa phương, tổ chức các buổi livestream bán hàng để hỗ trợ nông dân. Ví dụ, sản phẩm hồng treo gió của Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương đã được hỗ trợ bán hàng trực tuyến.

Việc đưa sản phẩm ra thế giới không chỉ là quảng bá trên sàn hay mở gian hàng mà chất lượng là yếu tố quyết định. Muốn xuất khẩu, chúng ta phải nghiên cứu thị trường nước ngoài cần gì, từ sản lượng, chất lượng đến bao bì đều phải được đáp ứng.

Bà Oanh cho biết: "Chúng tôi đã có các ấn phẩm hướng dẫn đầy đủ về cách bán hàng sang các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản... nhưng nếu không đảm bảo chất lượng, việc xuất khẩu là rất khó. Thậm chí, khi tổ chức livestream bán mật ong ở Lai Châu, chỉ có một doanh nghiệp (DN) đáp ứng được các tiêu chuẩn để bán".

Đối với câu hỏi hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước, Cục trưởng Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Môi trường, các địa phương về xúc tiến thương mại về các sản phẩm OCOP.

"Hàng năm, chúng tôi cũng tổ chức xúc tiến cung cầu để tiếp cận các doanh nghiệp từ FDI, hay các hãng bán lẻ trong nước như Sài Gòn COOPMART... nhằm giúp bà con tiêu thụ các sản phẩm OCOP tiêu thụ nhanh hơn", Cục trưởng Phú chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nông Việt Nam Lương Quốc Đoàn: Lắng nghe nông dân phải thực chất, góp phần cho tăng trưởng 2 con số

Cũng theo ông Phú, 4 năm trở lại đây, từ khi có đại dịch Covid, Cục XTTM liên tục tập huấn, đào tạo cho bà con livestream bán hàng, các đơn vị của Cục cũng "bắt trend" rất sớm về xu hướng bán hàng mới giúp bà con bán hàng hiệu quả ngay tại chỗ, tại địa phương.

Trong thời gian qua, đã có hàng vạn nông dân đã bán được sản phẩm từ OCOP đến các sản phẩm khác trên nền tảng livestream. Thông qua nền tảng mới đã giúp đưa sản phẩm của bà con vươn xa hơn, từ thôn, bản đến xã, tỉnh và đến các thị trường nước ngoài.

"Hàng năm, chúng tôi cũng tổ chức nhiều hội chợ lớn và mời hàng nghìn nhà mua hàng ngoài nước đến hợp tác, bán hàng cho bà con. Chúng tôi cũng đưa các doanh nghiệp, HTX ra nước ngoài xúc tiến thương mai. Nếu bà con muốn tham gia chương trình cần đăng ký với chúng tôi sớm để cập nhật", ông Phú nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, xưa nay bà con ta thường sản xuất tự cung tự cấp, giờ bà con lại vươn ra xuất khẩu nhiều sản phẩm ra thế giới nhiều mà lại bỏ quên trong nước. Chúng ta có 100 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, nông sản cũng rất cao.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu người sản xuất và người hỗ trợ bà con cần quan tâm và xây dựng chiến lược phát triển thị trường, tiêu dùng trong nước đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Bộ Công thương sẽ tích cực tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại tại các địa phương để kết nối giúp bà con gặp gỡ, bán được nhiều sản phẩm cho các doanh nghiệp, đối tác trong nước.

"24/10 tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức hội chợ quốc tế, tôi xin mời bà con mang hàng lên hội chợ để bán. Tại hội chợ này, sẽ có nhiều đối tác quốc tế, nếu bà con mang hàng đến, có nhiều sản phẩm chất lượng cao sẽ có cơ hội tiêu thụ nhanh và thuận lợi", Bộ trưởng Diên chia sẻ.


