Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thương mại là “cánh tay nối dài” đưa nông sản Việt vươn xa

Diễn đàn nằm trong chuỗi sự kiện của Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 2025”, được tổ chức ngay sau phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030) về việc sớm tổ chức “Tháng nghe nhân dân nói”.

Diễn đàn đồng thời là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2024, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi với nông dân, hợp tác xã; và là sự kiện thiết thực trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025.

Trước đó, năm 2024, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt đã tổ chức 2 Diễn đàn lắng nghe nông dân nói với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường.

- Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

- Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Và cuối cùng, xin trân trọng giới thiệu khách mời quan trọng nhất trong hội nghị đối thoại ngày hôm nay gồm: nông dân tiêu biểu, sản xuất kinh doanh giỏi, đại diện cho nông dân cả nước trực tiếp đối thoại và hơn 100 đại biểu là nông dân thành phố Hà Nội.

Nhà báo Vũ Kiều Minh:



Để Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương – Lắng nghe nông dân nói năm 2025 được bắt đầu, xin trân trọng kính mời đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu khai mạc và định hướng thảo luận tại Diễn đàn.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam:

Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể bà con nông dân.



Thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường tổ chức các hoạt động lắng nghe ý kiến của nhân dân, đặc biệt là chỉ đạo mới đây của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về tổ chức “Tháng nghe dân nói” tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 về việc đề nghị, lãnh đạo các Bộ, Ngành đối thoại, lắng nghe nông dân về các vấn đề liên quan, hôm nay Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn “Chủ tịch Hội NDVN- Bộ trưởng Bộ Công Thương Lắng nghe nông dân nói năm 2025”.

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Hồng Diên- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã dành thời gian để cùng chủ trì Diễn đàn “Chủ tịch Hội NDVN- Bộ trưởng Bộ Công Thương Lắng nghe nông dân nói” năm 2025 với chủ đề “Kết nối thị trường – Xây dựng thương hiệu – Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng 2 con số”. Xin cảm ơn quý vị đại biểu, khách quý, bà con nông dân đã tới tham dự Diễn đàn.

Kính thưa quý vị đại biểu, bà con nông dân!

Theo thống kê, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản nước ta đạt mức kỷ lục với 62,5 tỷ USD và số liệu 8 tháng đầu năm 2025 đạt 45,57 tỷ USD với 10 nhóm mặt hàng chủ lực như gạo, cà phê, tiêu, điều, tôm, cá tra, gỗ và các sản phẩm của gỗ… có kim ngạch đạt từ 1 tỷ USD trở lên. Các mặt hàng nông lâm thủy sản nước ta hiện đã được xuất khẩu tại thị trường của hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Có được kết quả này, trước tiên là nỗ lực không ngừng trong lao động, sản xuất của bà con nông dân từ các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn nới, phát triển kinh tế nông nghiệp; đồng thời cũng là kết quả của chiến lược, chính sách mở cửa, phát triển thị trường nông sản liên tục của ngành Công Thương trong những giai đoạn vừa qua.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 70 tỷ USD vào cuối năm nay và 100 tỷ USD đến năm 2030, chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt giữa các quốc gia, đặc biệt là việc Mỹ áp thuế đối ứng xuất khẩu lên nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam hiện nay. Theo đánh giá, tiềm năng xuất khẩu, tiêu thụ nông sản của Việt Nam vẫn còn lớn, tuy nhiên việc tiếp cận các thị trường mới vẫn còn hạn chế, nhiều mặt hàng nông sản của chúng ta vẫn còn xuất đi dưới dạng thô, chưa có thương hiệu với 80% sản phẩm chưa có thương hiệu riêng. Bên cạnh đó, việc phát triển thị trường trong nước còn chưa được chú trọng, khai thác có hiệu quả.

Kính thưa quý vị đại biểu, bà con nông dân!

Nghị quyết số 19- NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII cũng nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp, đó là: “Chú trọng phát triển thị trường nông sản trong nước, chủ động khai thác hiệu quả cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), giữ ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một số ít thị trường. Có giải pháp căn cơ để khắc phục hiệu quả, kịp thời tình trạng tiêu thụ khó khăn và ùn ứ nông sản xuất khẩu qua biên giới. Chuyển mạnh từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch; khẩn trương xây dựng các trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hoá, hệ thống kho, phương tiện bảo quản, đa dạng hoá phương thức vận tải. Thông tin kịp thời các cam kết quốc tế và sự thay đổi chính sách của các thị trường nhập khẩu. Triển khai hiệu quả, thiết thực công tác quảng bá, xúc tiến thương mại dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số…”.



Đặc biệt, Bộ Chính trị vừa ban hành các Nghị quyết quan trọng để đột phá phát triển đất nước, còn gọi là “Bộ tứ chiến lược”, đó là các Nghị quyết: Nghị quyết số 57- NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59- NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”; Nghị quyết số 66- NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Vì thế, việc tổ chức Diễn đàn càng có ý nghĩa sâu sắc, quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông lâm thủy sản. Diễn đàn cũng là một hoạt động tiền đề, quan trọng để thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 sẽ diễn ra trong thời gian tới đây.

Để Diễn đàn được diễn ra có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được nhiệm vụ, chủ đề đã đề ra, tôi xin đưa ra một số gợi ý để chúng ta cùng tập trung thảo luận làm rõ về ba vế của chủ đề Diễn đàn đã đặt ra:

Một là, thảo luận, chia sẻ về vấn đề kết nối thị trường, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; vấn đề về việc đổi mới tư duy, phương thức sản xuất để đáp ứng được với đòi hỏi ngày càng khắt khe về chất lượng nông sản của các thị trường nhập khẩu; vấn đề đầu tư vào hạ tầng logistics phục vụ tiêu thụ hàng hóa nông sản; vấn đề về phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh mới, nhất là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI ngày càng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hai là, thảo luận, chia sẻ về kinh nghiệm, cách làm trong xây dựng thương hiệu nông sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hiện nay. Các cơ chế, chính sách để xây dựng, hình thành các thương hiệu lớn, có uy tín, đáp ứng được vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm.

Ba là, thảo luận, chia sẻ về các cơ chế, chính sách để thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản hơn nữa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hướng tới kim ngạch xuất khẩu đạt 100 tỷ USD đến năm 2030 theo chỉ tiêu mà Đảng, Chính phủ đã đề ra, từ đó góp phần vào duy trì và tăng trưởng kinh tế đất nước ở ngưỡng hai con số trong nhiều năm tới đây.

Kính thưa quý vị đại biểu, bà con nông dân!

Các vấn đề đặt ra tại Diễn đàn ngày hôm nay rất rộng và bao trùm nhiều vấn đề, tuy nhiên trong khuôn khổ thời gian có hạn, vì thế tôi đề nghị các đại biểu, bà con nông dân chia sẻ, thảo luận một cách thẳng thắn, cởi mở, tập trung và đi thẳng vào vấn đề cần trao đổi, làm rõ. Trên cơ sở đó, tôi cùng đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ lắng nghe và trao đổi lại với các đại biểu, bà con.

Đối với các vấn đề nằm trong chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, chúng tôi sẽ trực tiếp trao đổi lại với bà con nông dân; đối với những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực liên quan, Hội NDVN và Bộ Công Thương sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có thể tiếp tục nêu và làm rõ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 tới đây.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi xin được cảm ơn và chúc sức khỏe đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; xin cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý, bà con nông dân đã tham dự Diễn đàn hôm nay.

Chúc Diễn đàn diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhà báo Vũ Kiều Minh:

Chương trình chuyển sang phiên thảo luận, kính mời hai đồng chí lãnh đạo lên chủ trì và điều phối. Trân trọng kính mời: Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương lên điều hành Diễn đàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn hậu COVID-19, nền kinh tế nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn: cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gay gắt, đứt gãy chuỗi cung ứng diễn ra thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô – và một trong những trụ cột quan trọng tạo nên sự ổn định đó chính là nông nghiệp. Chúng ta đều biết, nền kinh tế Việt Nam hiện nay dựa trên ba động lực chính: đầu tư – tiêu dùng – xuất khẩu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai động lực tiêu dùng và xuất khẩu đã thể hiện rất rõ vai trò chủ lực. Nông nghiệp không chỉ đảm bảo ổn định đời sống trong nước, mà còn góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, duy trì thặng dư thương mại, đóng góp lớn vào dự trữ ngoại hối. Có thể nói, nông nghiệp chính là “con ngựa thồ” của nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, chúng ta phải thừa nhận rằng tiềm năng của nông nghiệp Việt Nam vẫn còn rất lớn nhưng chưa được khai thác hết. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, thậm chí tăng trưởng hai con số như chúng ta kỳ vọng, thì một mình nông dân hay ngành nông nghiệp không thể làm được.

Ở đây, vai trò của ngành Công Thương là vô cùng quan trọng. Nếu sản xuất là “gốc”, thì thị trường và thương mại chính là “cánh tay nối dài” để đưa nông sản Việt Nam đi xa hơn, bán với giá trị cao hơn, bền vững hơn. Vì vậy, chúng tôi rất trân trọng khi Hội Nông dân Việt Nam xác định Bộ Công Thương là đối tác quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp – từ kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, phát triển xuất khẩu đến thương mại nội địa.

Trong thời gian qua, sự phối hợp giữa hai ngành đã có, nhưng còn mang tính tự phát, dựa trên từng đầu mối, từng cá nhân. Hôm nay, thông qua diễn đàn này – với chủ đề “Kết nối thị trường – Xây dựng thương hiệu – Góp phần tăng trưởng kinh tế trong nước”, tôi cho rằng đây là thời điểm chín muồi để chúng ta thiết lập một cơ chế phối hợp bài bản, bền vững hơn.Bộ Công Thương sẵn sàng đồng hành.

Hôm nay, gần như đầy đủ các đơn vị thuộc Bộ phụ trách thị trường trong nước, xuất khẩu, xúc tiến thương mại, logistics… đều có mặt tại đây. Bất kỳ kiến nghị nào của các đại biểu – đặc biệt là từ phía nông dân và doanh nghiệp – chúng tôi đều lắng nghe, sẵn sàng thảo luận và cùng tháo gỡ.

Chị Vương Thị Thương, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ Lạng Sơn, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương. HTX đã tạo việc làm cho hơn 100 lao động với sản phẩm hồng treo gió, có doanh thu 5 tỷ, lợi nhuận 2,2 tỷ đồng.

Kính thưa Bộ trưởng, thưa Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và quý vị đại biểu!

Tôi là nông dân sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản, đặc biệt là sản phẩm hồng treo gió và đã giúp đỡ nhiều nông dân khác cùng vươn lên làm giàu với các đặc sản của địa phương. Không chỉ bán hàng theo cách truyền thống, hợp tác xã chúng tôi đã biến các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, YouTube và đặc biệt là TikTok thành những kênh quảng bá và bán hàng hiệu quả.

Xin Bộ trưởng cho biết các giải pháp để đưa các sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương vươn tầm quốc tế, trên các sàn thương mại điện tử?

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương).

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) trả lời câu hỏi của chị Thương:

Trước hết, tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của HTX trong việc tổ chức sản xuất, phát huy giá trị đặc sản địa phương, đặc biệt là việc có tới 02 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao – đây là nền tảng quan trọng để xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Để đưa các sản phẩm nói chung, trong đó có các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương vươn tầm quốc tế.

Về các giải pháp Bộ Công Thương đã và đang triển khai để đưa các sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương vươn tầm quốc tế:

Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX cải thiện chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Lồng ghép quảng bá sản phẩm OCOP trong Chương trình XTTM quốc gia và Chương trình Thương hiệu quốc gia, qua đó xây dựng hình ảnh sản phẩm OCOP Việt Nam gắn với chất lượng, bền vững, bản sắc văn hoá. Cụ thể, hàng năm Bộ Công Thương tổ chức Hội chợ sản phẩm OCOP xuất khẩu - VIETNAM OCOPEX, vừa là diễn đàn quảng bá, vừa là kênh kết nối giao thương, giúp sản phẩm OCOP tiếp cận hệ thống phân phối quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hỗ trợ sản phẩm OCOP kết nối các sàn thương mại điện tử trong nước và các sàn quốc tế (Amazon, Alibaba,…); phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ, logistics để hỗ trợ đào tạo HTX, đặc biệt là lao động nữ, về kỹ năng số, quảng bá trực tuyến, livestream bán hàng.

Hỗ trợ HTX kết nối với doanh nghiệp phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu lớn, qua đó tạo kênh tiêu thụ ổn định.

Thứ hai, về các giải pháp hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương lên sàn TMĐT:

Hoàn thiện chiến lược, kế hoạch phát triển TMĐT quốc gia: BCT đã ban hành Kế hoạch phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, trong đó lồng ghép mục tiêu, giải pháp thúc đẩy quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng, miền qua TMĐT.

Tuyên truyền, quảng bá và mở rộng kênh phân phối hiện đại: Tổ chức các sự kiện lớn, thường niên như Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday, ASEAN Online Sales Day, quảng bá hàng trăm nghìn sản phẩm đặc trưng địa phương tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Vận hành các cổng thông tin thị trường như Vietnamexport.com.vn (thông tin thị trường quốc tế), Ecvn.com (nền tảng xúc tiến bán hàng xuyên biên giới), hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp xây dựng gian hàng, quảng bá sản phẩm và xuất khẩu trực tuyến.

Đào tạo, nâng cao năng lực số cho HTX, hộ kinh doanh: Hàng năm, tổ chức hàng trăm lớp tập huấn với hàng chục nghìn học viên là nông dân, HTX, hộ kinh doanh. Nội dung đào tạo tập trung vào kỹ năng TMĐT: mở gian hàng chính hãng, quảng bá số, livestream bán hàng, quản lý đơn hàng và dịch vụ khách hàng.

Phát triển gian hàng OCOP và hệ sinh thái phân phối trực tuyến: Phối hợp với các sàn TMĐT lớn (Amazon, Alibaba, Shopee, TikTok Shop…) để xây dựng gian hàng OCOP; triển khai mô hình Sàn Việt (SanViet) kết nối sàn TMĐT địa phương, hỗ trợ HTX, hộ kinh doanh mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Chuẩn hóa sản phẩm và hồ sơ số: Hướng dẫn các HTX, hộ kinh doanh hoàn thiện quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, tem nhãn đa ngôn ngữ và hồ sơ số sản phẩm. Đến nay, hàng nghìn sản phẩm OCOP đã được chuẩn hóa và đưa lên sàn TMĐT, nâng cao uy tín và niềm tin người tiêu dùng.

Kết nối logistics và thanh toán: Làm việc với doanh nghiệp logistics, các tỉnh vùng biên giới và trung gian thanh toán để xây dựng giải pháp giảm chi phí vận chuyển, mở rộng dịch vụ giao hàng quốc tế, bảo đảm thanh toán an toàn.

Bà Lê Hoàng Oanh Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số bổ sung:

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Bộ Công Thương không chỉ cung cấp thông tin mà còn trực tiếp xuống địa phương, tổ chức các buổi livestream bán hàng để hỗ trợ nông dân. Ví dụ, sản phẩm hồng treo gió của Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương đã được hỗ trợ bán hàng trực tuyến.

Việc đưa sản phẩm ra thế giới không chỉ là quảng bá trên sàn hay mở gian hàng mà chất lượng là yếu tố quyết định. Muốn xuất khẩu, chúng ta phải nghiên cứu thị trường nước ngoài cần gì, từ sản lượng, chất lượng đến bao bì đều phải được đáp ứng.

Chúng tôi đã có các ấn phẩm hướng dẫn đầy đủ về cách bán hàng sang các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản... nhưng nếu không đảm bảo chất lượng, việc xuất khẩu là rất khó. Thậm chí, khi tổ chức livestream bán mật ong ở Lai Châu, chỉ có một doanh nghiệp (DN) đáp ứng được các tiêu chuẩn để bán.

Do đó, chúng ta phải có sản phẩm đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng và số lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Về đào tạo, Bộ Công Thương đã có nhiều chương trình đào tạo chính hãng miễn phí cho bà con về kỹ năng quay và bán sản phẩm.

Chúng tôi đã hỗ trợ quảng bá hàng trăm sản phẩm trên các nền tảng số, bao gồm cả trang web VN Export, và khuyến nghị bà con nên tham gia các kênh này để quảng bá và bán hàng tốt hơn. Hạ tầng TMĐT rất quan trọng, chúng ta phải tìm cách "gom" sản phẩm từ các địa phương, liên kết các vùng để làm TMĐT một cách hiệu quả.

Về vấn đề hàng giả, hàng nhái, đại diện Cục Phòng vệ thương mại coi đây là một "cuộc chiến" đòi hỏi chi phí và công sức lớn. Biện pháp duy nhất để bảo vệ và đấu tranh là đăng ký bảo hộ sản phẩm. Cái khó hiện nay là sản phẩm OCOP còn nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết.

Chúng tôi kiến nghị Chính phủ nên dành một tỷ lệ nhất định từ khoản thu thuế phòng vệ thương mại (hiện khoảng 1.300 tỷ đồng) để hỗ trợ kinh phí bảo vệ thương hiệu cho nông dân và sản phẩm trong nước, vì từng người nông dân không thể tự chi trả cho việc này.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Tôi xin chốt lại một số ý chính về câu hỏi của chị Thương là chúng ta phải có sản phẩm có truy xuất nguồn gốc; có chất lượng tốt, sản lượng số lượng; nhãn hiệu bao bì rõ ràng phù hợp, tôi ví dụ sữa tươi rất ngon nhưng bao bì không đẹp thì trẻ con cũng không uống và cuối cùng tôi cho rằng, chúng ta phải có đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm để khi có gian lận thì mình cũng được bảo vệ, không làm thì không thể bảo vệ sản phẩm được.

TS. Bùi Quý Thuấn, Giảng viên Đại học Phenika chia sẻ tại sự kiện.

TS. Bùi Quý Thuấn, Giảng viên Đại học Phenika:

Thời gian gần đây việc ứng dụng công nghệ trong kết nối thị trường nông sản ngày càng được quan tâm, nhiều lãnh đạo địa phương và cả những người có sức ảnh hưởng lớn tham gia livestream hỗ trợ bán hàng cho nông dân. Cách làm này có hợp lý và bền vững hay không?

Liệu chúng ta có cần quy hoạch, định hướng rõ ràng để tránh sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, bảo đảm thị trường trong nước phát triển hài hòa và nông sản Việt giữ được giá trị đúng mức.

Hiện nay, các doanh nghiệp của Việt Nam đang tích cức xuất khẩu sản phẩm OCOP ra nước ngoài nhưng chúng ta chưa quan tâm nhiều đến thị trường trong nước. Các doand nghiệp cần làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thị trường trong nước?

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho rằng, ứng dụng công nghệ thông tin trong bán hàng (livestream) là tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Tại Trung Quốc, họ đang áp dụng rất mạnh mẽ hình thức livestream để quảng bá, bán hàng, trong 5 tới, họ vẫn sẽ triển khai ứng dụng công nghệ này để bán hàng. Làm thế nào để livestream lành mạnh?

Bà Lê Hoàng Oanh khẳng định: Hiện, chúng tôi đang xây dựng dự thảo Luật Thương mại điện tử. Trong đó có các điều khoản riêng quy định về livestream, các quy định rõ ràng các vấn đề liên quan đến bán hàng qua hình thức này giúp các địa phương, bà con livestream đúng hướng, đúng quy định và hiệu quả cao hơn.

Đối với câu hỏi hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước, Cục trưởng Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cho biết, trong thời gian vừa qua, chúng tôi phối hợp với Bộ NNMT, các địa phương về xúc tiến thương mại về các sản phẩm OCOP.

Hàng năm, chúng tôi cũng tổ chức xúc tiến cung cầu để tiếp cận các doanh nghiệp từ FDI, hay các hãng bán lẻ trong nước như Sài Gòn COOPMART... nhằm giúp bà con tiêu thụ các sản phẩm OCOP tiêu thụ nhanh hơn.

Cũng theo ông Phú, 4 năm trở lại đây, từ khi có đại dịch Covid, Cục XTTM liên tục tập huấn, đào tạo cho bà con livestream bán hàng, các đơn vị của Cục cũng bắt trend rất sớm về xu hướng bán hàng mới giúp bà con bán hàng hiệu quả ngay tại chỗ, tại địa phương.

Trong thời gian qua, đã có hàng vạn nông dân đã bán được sản phẩm từ OCOP đến các sản phẩm khác trên nền tảng livestream. Thông qua nền tảng mới đã giúp đưa sản phẩm của bà con vươn xa hơn, từ thôn, bản đến xã, tỉnh và đến các thị trường nước ngoài. Hàng năm chúng tôi cũng tổ chức nhiều hội chợ lớn và mời nghìn nhà mua hàng ngoài nước đến hợp tác, bán hàng cho bà con.

Hàng năm ,chúng tôi cũng đưa các doan nghiệp, HTX ra nước ngoài xúc tiến thương mai. Nếu bà con muốn tham gia chương trình cần đăng ký với chúng tôi sớm để cập nhật.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, xưa nay bà con ta thường sản xuất tự cung tự cấp, giờ bà con lại vươn ra xuất khẩu nhiều sản phẩm ra thế giới nhiều mà lại bỏ quên trong nước. Chúng ta có 100 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, nông sản cũng rất cao.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu người sản xuất và người hỗ trợ bà con cần quan tâm và xây dựng chiến lược phát triển thị trường, tiêu dùng trong nước đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Bộ Công thương sẽ tích cực tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại tại các địa phương để kết nối giúp bà con gặp gỡ, bán được nhiều sản phẩm cho các doanh nghiệp, đối tác trong nước.

24/10 tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức hội chợ quốc tế, tôi xin mời bà con mang hàng lên hội chợ để bán. Tại hội chợ này, sẽ có nhiều đối tác quốc tế, nếu bà con mang hàng đến, có nhiều sản phẩm chất lượng cao sẽ có cơ hội tiêu thụ nhanh và thuận lợi.

Ông Phạm Hồng Duy, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phát, TP Hà Nội, đơn vị liên kết với các nông dân Hà Nội xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm khép kín cho biết, chúng tôi xây dựng mô hình trang trại cây gỗ, bưởi, nuôi cá và ba ba kết hợp du lịch nông nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Công Thương đã tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm thủy sản của Việt Nam. Xin Bộ trưởng cho biết, những kết quả quan trọng của chương trình xúc tiến thương mại trong những năm qua của Bộ là gì và ưu tiên nông sản nào trong thời gian tới?

Nông dân phải làm gì để tham gia chương trình, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm? Đặc biệt, thời tiết mưa bão xảy ra liên miên thời gian qua sẽ khiến nông dân bị thiệt hại, gặp khó khăn, vậy làm thế nào để giúp HTX chúng tôi giảm thiểu thiệt hại không rơi vào cảnh khủng hoảng thiếu - thừa, cũng như đủ sức chống chọi với thiệt hại bất ngờ xảy ra.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết: Xác định lĩnh vực nông nghiệp, nông lâm thuỷ hải sản là lĩnh vực ưu tiên tìm kiếm thị trường, do đó trong khuôn khổ các chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia, Bộ Công Thương đều dành từ 20-25% kinh phí hỗ trợ XTTM nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Chỉ tính riêng năm 2024, trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về XTTM, Bộ Công Thương đã hướng dẫn triển khai 26 đề án cho nông sản và các mặt hàng nông sản, với ngân sách hỗ trợ hơn 26,5 tỷ đồng (chiếm gần 22% tổng kinh phí Chương trình).

Nội dung hoạt động chính bao gồm: Tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành quốc tế, tổ chức đoàn giao dịch thương mại, tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, tổ chức hội chợ quốc tế tại Việt Nam, xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin ngành hàng xuất khẩu. Ví dụ đưa hàng nông thuỷ sản tham gia hội chợ lớn nhất thế giới về thuỷ sản, tổ chức tại Barcelona (Tây Ban Nha), hay các hội chợ quốc tế tại Đức…

Kết quả là hàng nghìn lượt doanh nghiệp và HTX đã ký kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ với tổng giá trị hàng trăm triệu USD, đồng thời góp phần quảng bá nông sản Việt, hỗ trợ hội nhập quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu bền vững và khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu; Giúp doanh nghiệp Việt tìm hiểu thị trường, thị hiếu tiêu dùng, kết nối đối tác, tận dụng lợi thế từ các FTA, quảng bá sản phẩm tới nhà nhập khẩu nước ngoài, tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong năm 2025, Bộ Công Thương đã phê duyệt 118 đề án, trong đó 85 đề án phát triển ngoại thương và 33 đề án phát triển thị trường trong nước. Riêng ngành nông sản, đã phê duyệt 38 đề án với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng.

Về câu hỏi trong thời gian tới chú trọng mặt hàng gì thì chúng ta phải nghiên cứu xem thị trường thế giới cần gì. Theo đó, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường của từng giai đoạn. Bà con có thể tìm hiểu thông tin này được cung cấp vào các cuộc họp cuối mỗi tháng.

Đối với câu hỏi nông dân phải làm gì để tham gia chương trình, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, tôi cho rằng bà con cần nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm thuỷ sản, đáp ứng yêu cầu thị trường khó tính. Bởi hầu hết các thị trường đang ngày càng nâng cao các yêu cầu về chất lượng, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; truy xuất nguồn gốc phải rõ ràng đến tận bàn ăn.

Do đó các HTX, chủ thể OCOP phải chú ý sản xuất theo tiêu chuẩn. Chúng ta làm chuẩn không chỉ phục vụ thị trường xuất khẩu mà ở trong nước cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng; chú trọng công tác bao bì, xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ thương hiệu…

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói thêm:

Thứ nhất, bà con dứt khoát phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy kinh tế thị trường, phải trả lời rành rọt được các câu hỏi: Làm gì, bán ở đâu, cho ai, bán với giá nào? Chứ không phải làm theo thói quen, làm xong rồi mới đi tìm chỗ bán. Phải trả lời ngay từ đầu các câu hỏi đó mới làm ăn hiệu quả.

Thứ hai, trong giao thương phải rõ ràng, có hợp đồng với các điều khoản. Ví dụ trong trường hợp bất khả kháng phải có những điều khoản chia sẻ lợi ích, cũng như cùng chịu rủi ro.

Bây giờ làm kinh tế nông nghiệp thì cũng cần xác định quy hoạch, xây dựng các vùng trồng đáp ứng yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng, phải là sản phẩm xanh, sạch. Đã qua rồi thời “rau 2 luống, lợn 2 chuồng”, nếu không làm sạch thì không bán được cho ai.

Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng:

Tiềm năng sinh học trong nước ta cực kỳ lớn nhưng chưa khai thác hết. Chúng ta phải biết chúng ta có cái gì. Ngay như thị trường Trung Quốc, họ mua rất nhiều hàng của mình, ví dụ như quả trám đen của Hà Tĩnh, giá lên đến 130 nghìn/kg.

Vậy nếu mỗi gia đình trồng vài chục cây trám thì dân mình giàu, mà khẩu hiệu của nước mình là “dân giàu – nước mạnh”. Lãnh đạo tỉnh, xã mà không làm cho dân giàu được thì phải "dẹp đi" để người khác làm. Lúc ấy người nông dân mới nghe các nhà khoa học, và hiểu được có rất nhiều việc để làm giàu.

Ví dụ, con lươn miền Nam nặng tới 1,5kg, nhưng ngoài Bắc chỉ được 3 lạng, không khác gì con cá trình. Nếu giới thiệu ra thế giới cái này thì cả miền Nam nuôi lươn, dân giàu ngay.

Vấn đề là phải bán được, hay như ốc nhồi, thị trường Trung Quốc rất ưa chuộng, mà nuôi thì cực kỳ dễ, nuôi vô trách nhiệm cũng lãi. Những sản phẩm khác như con sá sùng, cà cuống.. có bao nhiêu thì thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ đều có sức mua lớn, nhưng có làm nhiều đâu. Bây giờ, chúng tôi chuyển sang dạy để nông dân nuôi được, không chỉ đi bắt ở tự nhiên.

Thưa Bộ trưởng, tức là làm thế nào để mình giới thiệu được với thế giới những sản phẩm này? Khi giới thiệu rồi, bà con sẽ làm. Bản thân tôi đã viết thành sách, dạy nhiều nghề cho bà con rồi. Rất mong các đồng chí lãnh đạo đi thăm các cơ sở của chúng tôi, bởi Bộ quyết định mô hình nào làm được. Nhưng, muốn làm gì đều phải có doanh nghiệp, mà cần Bộ gợi ý thì các doanh nghiệp bắt tay vào thì mới làm được.

Ví dụ chúng tôi làm Mắc-ca, nếu như không có doanh nghiệp ủng hộ, chúng tôi không làm thành công được. Khi doanh nghiệp cùng đồng hành, họ thấy có lãi thì họ sẽ làm cùng bà con nông dân.

Bởi vậy, tôi đề xuất Bộ trưởng là trên báo của Bộ mình cần giới thiệu nhiều hơn những đối tượng có triển vọng cho doanh nghiệp thấy, để đồng hành cùng bà con, lúc đó mới chiến thắng.

Với khẩu hiệu “dân giàu-nước mạnh”, cái gì không làm giàu thì chúng ta bỏ. Ít nhất, mỗi hecta cũng phải thu về 100 triệu trở lên. Trong khi hiện nay có rất nhiều mô hình có giá trị còn lớn hơn như vậy và đang cần được giới thiệu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trả lời:

Chúng ta vừa trao đổi lúc đầu giờ, kinh tế thị trường cần phải tuân thủ quy luật của thị trường. Nếu chúng ta bắt đầu từ nhu cầu của một thị trường nào đó, trong nước hay quốc tế. Ví dụ như Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ.. như bác Lân Hùng nói, thì chúng ta cần có quy trình làm sao nắm bắt được nhu cầu thị trường đó, cần bao nhiêu, quy cách thế nào.

Việt Nam có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đậm chất địa phương. Tuy nhiên, một số sản phẩm như đã nêu có lẽ mới đang phù hợp với một vài thị trường nào đó. Bởi mỗi thị trường lại có nhu cầu khác nhau.

Đúng như bác Lân Hùng nói, ở góc độ ngành Công Thương, Nông nghiệp và cả Hội Nông dân, chúng ta phải làm tốt góc độ truyền thông. Mình phải đi nắm nhu cầu các nước xem hộ cần những gì, nhu cầu gì chúng ta có thể đáp ứng theo hoàn cảnh.

Ở chiều ngược lại, mình có tiềm năng, thế mạnh ở sản phẩm nào, chúng ta cần quảng bá cái đó. Tôi đề nghị ngành Công Thương, Báo Công Thương bắt đầu từ sau sự kiện này, chúng ta quảng bá thật nhiều các sản phẩm sinh học có tiềm năng và thế mạnh, trước hết chúng ta phải chiêu thương trước đã.

Tôi đề nghị báo Nông thôn Ngày nay, báo Nông nghiệp Việt Nam quảng bá nhiều về những sản phẩm này.

Và đặc biệt, có thể với ta là đặc sản, nhưng với thị trường khác lại chưa chắc. Do đó, chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu về mặt sản lượng đến đâu, quy cách thế nào thì mới có hiệu quả. Chứ chúng ta chỉ mang cái mà ta có chứ không phải bán ra thị trường thứ họ cần, điều đó không hề dễ.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, Hội Nông dân Việt Nam trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động của Hội được vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Cùng với đó, Hội Nông dân cấp tỉnh cũng sáp nhập vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương.

Xin Chủ tịch cho biết, với vai trò và vị trí mới, Trung ương Hội sẽ có những định hướng, giải pháp gì để hỗ trợ tổ chức Hội và người nông dân trong việc kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, cũng như thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong thời gian tới?

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trả lời:

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cuộc cách mạng rất lớn từ trước cho tới nay.

Trong bối cảnh mới, tình hình mới, chúng ta thấy rằng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cần thiết để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới trong sự phát triển mới của đất nước để thích ứng với bối cảnh thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cho biết, việc Hội Nông dân Việt Nam trực thuộc MTTQ Việt Nam sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của tổ chức Hội Nông dân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tổ chức Hội, đồng thời Hội Nông dân Việt Nam vẫn duy trì chức năng, nhiệm vụ của Hội. Phải thay đổi tư duy, cách thức, cung cách làm việc từ lãnh đạo Trung ương Hội đến cán bộ Hội ở cơ sở.

Trong bối cảnh mới, tình hình mới thì chúng ta phải thay đổi phương pháp làm việc. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh: “Sắp xếp lại tổ chức bộ máy không phải là làm cho yếu đi mà đòi hỏi bộ máy phải hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn”.

Như vậy, có thể khẳng định, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở thì chúng ta phải thay đổi tư duy, cách làm, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, các hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam vẫn duy trì bình thường. Nếu như trước đây chúng ta có bộ máy hoạt động hoàn chỉnh riêng, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Hiện nay khi vào bộ máy chung, bước đầu sẽ có những “bỡ ngỡ”, nhưng chúng tôi cũng đang cố gắng, nỗ lực để đi vào hoạt động ổn định một cách nhanh nhất.Các hoạt dộng hỗ trợ hội viên nông dân như vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vẫn được hỗ trợ bình thường.

Ngoài việc phối hợp với các ngân hàng thương mại thì vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Đề án Quỹ hỗ trợ nông dân, tăng trưởng vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng – riêng với Trung ương Hội. Đối với các địa phương của tăng trưởng vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân.

Trong thời gian ngắn nhất, Quỹ hỗ trợ nông dân sẽ có nguồn vốn rất lớn để hỗ trợ nông dân thực hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình, từ đó, sản xuất quy mô lớn hơn, sạch hơn, an toàn hơn, đáp ứng yêu cầu của các thị trường.

Đối với các ngân hàng thương mại, vừa qua vẫn có sự tăng trưởng rất mạnh. Riêng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã hội… Hội Nông dân cũng đứng ra tín chấp để hội viên nông dân vay vốn. Đến thời điểm này dư nợ trên 200.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân vẫn duy trì, phối hợp với các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tiêu thụ nông sản cho nông dân như tổ chức các phiên chợ, hội chợ, Festival giới thiệu, quảng bá nông sản…

Ngoài ra, duy trì và phát triển hệ thống cửa hàng của Hội Nông dân để trên cơ sở 700 cửa hàng thực hiện tốt kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Thời gian tới, Hội Nông dân Việt Nam cũng sẽ tích cực phối hợp với các sàn TMĐT. Hiện nông sản của hội viên nông dân đã được đưa lên sàn Postmart với 78.000 sản phẩm.

Ngoài ra, Hội cũng có APP nông dân để cán bộ, hội viên có thể đưa nông sản lên để quảng bá, bán hàng, APP này hiện đã có hơn 4 triệu nông dân tham gia. Hội cũng sẽ đẩy mạnh kết nối, phối hợp giữa doanh nghiệp, HTX với nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu lớn, theo chuỗi, hướng đến sản xuất bền vững, tiêu thụ nông sản.

Chị Chảo Thị Yến, HTX Goong (Lào Cai), một người trẻ người Dao, lựa chọn trở về quê hương khởi nghiệp với các sản phẩm chủ yếu là thảo dược dựa trên tri thức dân gian của cộng đồng mình, khai thác thế mạnh từ nền tảng số để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Kính Chủ tịch, Bộ trưởng!

Hợp tác xã Tri thức - Bản địa Goong, chuyên quảng bá nông sản địa phương trên mạng xã hội. Hiện nay thị trường thương mại điện tử Việt Nam có nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử lớn, chiếm thị phần quan trọng trong giá trị xuất nhập khẩu. Qua trải nghiệm của bản thân, ba điều khó khăn nhất là phí sàn cao trong khi biên lợi nhuận nông sản lại rất thấp. Nếu bán giá thấp thì lỗ, trong khi tăng giá bán lại gây khó khăn trong lợi thế cạnh tranh.

Thứ hai, sàn thương mại điện tử cũng có nhiều điều kiện ngặt nghèo, gây khó khăn cho bà con trong quá trình tiếp cận. Thứ ba, nhiều đơn hàng mất chi phí vận chuyển cao, thậm chí gấp 2 lần giá trị hàng hóa sản phẩm.

Xin Bộ trưởng cho biết kế hoạch, giải pháp của Bộ Công Thương để phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki hay Postmart, Voso để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhà sản xuất chính đáng, đồng thời bán nông sản Việt Nam tại thị trường trong nước cũng như ra nước ngoài?

Thứ hai: Liệu Nhà nước có thể có cơ chế hay chính sách nào để các sàn thương mại điện tử điều chỉnh mức phí hợp lý hơn, đồng thời tháo gỡ nút thắt vận chuyển để nông dân dễ dàng đưa sản phẩm nông sản đi xa hơn với chất lượng tốt hơn?

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số:

Về các giải pháp liên quan đến việc giảm chi phí sàn (phí sàn) và chi phí vận chuyển nhằm hỗ trợ các sản phẩm, đặc biệt là nông sản, lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT), Bộ Công Thương đã ban hành Chiến lược phát triển Thương mại điện tử quốc gia cho giai đoạn 2026-2030 (đang áp dụng tạm thời giai đoạn 5 năm 1).

Trong chiến lược này, chúng tôi đã giao cho các Sở Công Thương và các Hiệp hội ngành hàng trách nhiệm xây dựng các đề án cụ thể để hỗ trợ các địa phương. Hiện tại, chúng tôi đang tích cực hướng dẫn các địa phương thực hiện chiến lược này.

Chúng tôi hy vọng với định hướng chiến lược này, các địa phương sẽ quan tâm hơn nữa đến các hiệp hội, qua đó củng cố sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Về vấn đề phí sàn và chi phí vận chuyển, trên thực tế, đây là các yếu tố thuộc cơ chế thị trường nên Nhà nước không thể can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương, cụ thể là Bộ trưởng giao cho Cục Thương mại điện tử, đã làm việc và có những thỏa thuận, cam kết với các sàn TMĐT lớn.

Các sàn đã cam kết thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ như: Quảng bá các sản phẩm OCOP, giới thiệu sản phẩm mới của địa phương; Hướng dẫn các địa phương đáp ứng tiêu chuẩn để đưa sản phẩm lên sàn; Tổ chức các khóa đào tạo miễn phí (đặc biệt các sàn lớn như Shopee, TikTok, Lazada, và Amazon cho xuất khẩu) để giúp doanh nghiệp Việt Nam bán hàng trên TMĐT quốc tế.

Để giảm phí sàn và chi phí vận chuyển, chúng tôi khuyến khích các giải pháp sau: Nâng cao chất lượng và quy mô sản phẩm; Gom hàng và vận chuyển kết hợp (liên kết các sản phẩm lại để vận chuyển chung, giảm chi phí logistics).

Đơn cử, ở vùng Tây Bắc, các đơn vị bán gạo sẽ gom lại cùng 1 chuyến hàng để giảm chi phí vận chuyển. Ngoài ra, chúng tôi có những ngày đưa ra chương trình khuyến mại ngoài chương trình thường niên, sắp tới sẽ có ngày Online Friday để yêu cầu các sàn TMĐT lớn thực hiện giảm giá và khuyến mại lớn, là cơ hội tốt để quảng bá sản phẩm với chi phí thấp hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bổ sung:

Quan trọng nhất đối với định hướng chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật TMĐT sẽ được thông qua tại Kỳ họp tháng 10 này. Bộ sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ các sản phẩm chủ lực (như nông sản, thủy sản).

Hình thức hỗ trợ có thể là miễn phí lên sàn, giảm chi phí logistics, tập trung vào 100 sản phẩm trọng điểm.

Về vấn đề pháp lý, việc điều chỉnh các Nghị định liên quan đến Luật TMĐT sắp tới sẽ giải quyết căn bản các băn khoăn của doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc HTX Nông nghiệp Hữu cơ Bình Minh – Bắc Ninh, Nông dân xuất sắc 2024, với mô hình chăn nuôi và cơ sở giết mổ, đóng gói theo quy trình khép kín 3F:

Chúng tôi chăn nuôi lợn và chế biến sản phẩm từ lợn, tôi xin hỏi chính sách để hỗ trợ HTX và nông dân phát triển xuất khẩu sản phẩm thế nào?.

Tôi cho rằng, chúng ta muốn phát triển sản xuất là phải chế biến sâu, muốn gia tăng giá trị sản phẩm thì phải chế biến, nhưng hiện nay chúng ta vướng nhất là công nghệ và giải pháp chế biến, tiêu thụ.

HTX chúng tôi chế biến từ năm 2019, doanh thu tăng từ 10 tỷ đồng năm 2019 lên 70 tỷ đồng năm 2024, lao động của HTX từ 10 người tăng lên 40 người với thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng/người, tôi xin hỏi chính sách hỗ trợ cho chế biến rất quan trọng, Quỹ hỗ trợ nông dân có hướng tới đầu tư cho nông dân không, chúng tôi vay chúng tôi trả, chúng tôi đã vay 5 tỷ đồng và đầu tư rất hiệu quả, đã đầu tư máy chế biến giò chả xúc xích, mua ô tô vận chuyển, vậy quỹ năm tới Hội Nông dân có hướng tới điều đó không? Có hỗ trợ vay vốn cho chúng tôi không?

Về tiêu thụ, chúng ta có Trung tâm xúc tiến thương mại, đây là kênh thông tin hỗ trợ, chúng ta cũng có các kênh thương mại ở các tỉnh như Metro, BigC… có hỗ trợ thì nông dân mới dễ dàng tiếp cận các hệ thống này tốt hơn, chúng tôi mong có sự công khai để chúng tôi tiếp cận các kênh phân phối này tốt hơn, nông dân kết nối tốt hơn, chứ không thể tự mình mang sản phẩm đến để giới thiệu, vậy chúng tôi hỏi có chính sách cụ thể giải quyết vấn đề này không?

Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn:

Quỹ hỗ trợ nông dân khác với các quỹ khác, khác với các NHTM nó là một quỹ đặc thù, thực hiện theo các quy định đặc thù và Chính phủ đã có riêng 1 quy định về chức năng nhiệm vụ của quỹ này.

Chính phủ quan tâm tới nông dân nên có quỹ này nhằm để thực hiện các công việc về xây dựng nhân rộng các mô hình sản xuất, các mô hình nhóm hộ. Hiện vốn của quỹ khoảng trên 70 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ thúc đẩy sản xuất và cho vay với các thành viên, chứ không cho vay pháp nhân, không cho HTX vay.

Tuy nhiên quỹ này có thể cho thành viên HTX vay nếu thành viên HTX đáp ứng đủ các điều kiện của quỹ.

Bà Nguyễn Thị Thành Thực, chuyên gia nông nghiệp:

Hiện, chi phí logictics của chúng ta rất cao, căn cơ là do hạ tầng logictics, hạ tầng sản xuất của chúng ta còn manh mún. Như Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chia sẻ, hàm lượng hưởng lợi trong doanh số xuất khẩu còn nhỏ, khiêm tốn.

Đến giai đoạn sắp tới, chúng ta cần nghiên cứu, hiến kế đầu tư các như khu chợ của Phuket ở Thái Lan quy định 51% sản phẩm OCOP, đây là mô hình của một Việt kiều đầu tư làm rất bài bản. Tất cả các khách trong nước và quốc tế khi đến Thái Lan đều qua chợ này để mua bán, rất sầm uất. Bộ Công Thương cần nghiên cứu để làm khu chợ này giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm OCOP hiệu quả hơn.

Thứ 2 là cần làm cụm nông nghệ công nghệ cao. Một đối tác của tôi ở Đài Loan tiết lộ: Họ sang Việt Nam 7 năm để tìm cơ hội làm cụm công nghiệp nông nghiệp nhưng rồi phải sang Trung Quốc, vì nước này đầu tư hạ tầng, hỗ trợ nhiều chính sách đáp ứng được nhiều kỳ vọng của doanh nghiệp. Chúng ta có nhiều cụm công nghiệp nhưng cần sớm xây dựng cụm nông nghiệp, cụm làng nghề từ 300m đến 500m/hộ giống như mô hình của Trung Quốc.

Thứ 3 là chúng ta cần đầu tư thêm các trung tâm đổi mới sáng tạo, chi phí logictic của Việt Nam còn cao, manh mún. Vừa qua, chúng tôi đầu tư cho một HTX một máy sấy thăng hoa, chúng ta có trung tâm đổi mới sáng tạo thì chỉ cần hỗ trợ cho các HTX, doanh nghiệp rất hiệu quả.

Tại Hàn Quốc có trung tâm nghiên cứu chế biến phục vụ ngành ăn uống, mọi cơ sở vật chất đều có hết, nông dân, các thanh niên khởi nghiệp ở đây đều có cơ hội để bán hàng rất hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời câu hỏi:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 205/2025/NĐ-CP ngày 17/7/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghị định mới bổ sung các chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Theo đó, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục ưu tiên sẽ được hưởng các ưu đãi từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và các chương trình liên quan.

Ngoài ra, các dự án hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp với tổ chức khoa học công nghệ được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cho máy móc thiết bị, sản phẩm mẫu, phần mềm, đào tạo, tư vấn, sáng chế và sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chuyên gia và đơn vị tư vấn trong lĩnh vực công nghệ cũng được hỗ trợ tới 70% kinh phí.

Về đào tạo nhân lực, Nghị định bổ sung quy định hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước cho sinh viên xuất sắc, giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nguồn hỗ trợ đến từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và các chương trình đào tạo nhân lực khác.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là Nghị định bổ sung ba điều khoản mở rộng hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực môi trường, pháp lý và kiểm định chất lượng.

Cụ thể, dự án phát triển khu công nghiệp hỗ trợ và cụm liên kết ngành được hưởng ưu đãi bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. Chủ đầu tư sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên cũng được hưởng các hỗ trợ tương tự.

Về hỗ trợ pháp lý, doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên được tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định 205 cũng quy định hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho nhiều hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định và chứng nhận chất lượng sản phẩm, bao gồm: thuê phòng thử nghiệm, thử nghiệm mẫu, kiểm nghiệm hàng hóa mới, đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, mã số mã vạch, cũng như các chi phí liên quan đến đo lường, hiệu chuẩn phương tiện đo.

Về chính sách ưu đãi đầu tư, dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và được hưởng ưu đãi thuế cùng các chính sách đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh:

Để sản xuất bán hàng tập trung cho nông dân, cần tổ chức các phiên chợ tuần, trong đó, đòi hỏi chính sách về thương mại điện tử. Như vậy, nông dân sẽ dễ dàng hơn để bán hàng.

Đối với cơ hội của nông nghiệp hữu cơ rất lớn như tạo ra giải pháp về tổng giá trị lúa hữu cơ sẽ nâng cao được giá trị sản phẩm của nông dân, như vậy, nông dân sẽ được hưởng lợi, doanh nghiệp hưởng lợi tạo ra được thị trường tiềm năng tại châu Âu cho việc xuất khẩu.

Tiếp đó là rào cản với quy định về cấm xuất uỷ thác, sẽ giết chết doanh nghiệp, chặn đứng vì chúng tôi không có thời gian trù bị và việc này gây ra khó khăn cho nông nghiệp hữu cơ làm chúng tôi mất uy tín với các đơn hàng, thương vụ đang dở dang.

Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời:

Trong các chính sách về sản xuất nông nghiệp, chưa rõ các cơ chế chính sách liên quan tới phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt nông nghiệp hữu cơ.

Về vấn đề này chúng tôi cũng ghi nhận tiếp thu.Trước đây, là Bộ KHĐT nay là Bộ Tài chính cũng đang sửa đổi Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích về đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.Chúng tôi xin tiếp nhận, ý kiến phản ánh của chị và cũng sẽ tổng hợp để đưa vào kiến nghị sửa đổi Nghị định 57.Ý thứ hai của chị Hiếu, là liên quan tới vướng mắc xuất khẩu gạo theo Nghị định 107, vấn đề này, chúng tôi cũng đang trong quá trình rà soát sửa đổi các điều kiện kinh doanh theo Nghị định 107 và chúng tôi sẽ nghiên cứu rà soát các ý kiến của chị Hiếu để xem xét sửa đổi cho phù hợp.

Ông Võ Quan Huy (Út Huy)

Hiện nay, để xuất khẩu được hàng hoá nông lâm sản đỏi hỏi rất nhiều về quy trình. Thứ 2 về thị trường, đang trong tình trạng bão hoà trong khi xu thế người tiêu dùng hiện đang hướng tới sản phẩm xanh, nên đòi hỏi ngành nông nghiệp phải có những bước đầu tư để thay đổi thiết bị công nghệ để đáp ứng nhu cầu sản phẩm xanh này.

Với hiện trạng như vậy, về mặt xuất khẩu, tôi thấy rằng chúng ta có chương trình đón đầu và Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ cũng đang đẩy mạnh xúc tiến thị trường Hala. Tôi cho rằng thị trường Hala có tới 2,2 tỷ dân, ở đó xu hướng tiêu chuẩn của họ đa số thực phẩm chế biến theo tiêu chuẩn của Hala dù có thể mới đối với Việt Nam, nhưng quy mô rất lớn.

Tại Hội nghị này, tôi có 1 câu hỏi và 4 kiến nghị.

Trước hết, xin Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết: chúng ta xuất khẩu trái bưởi đi nhiều năm rồi, nhưng chưa được, vì sao?

Về kiến nghị, một là Bộ Công Thương làm sao để xây dựng chính sách tạo nguồn vốn phát triển chế biến nông lâm sản, thành khu công nghiệp đổi mới sáng tạo, còn tôi kiến nghị làm sao phát triển được các nhà máy chế biến nông sản tại các vùng nguyên liệu lớn. Có như vậy sẽ chia sẻ được với thị trường lớn.

Thứ hai, kiến nghị Bộ Công Thương cùng các bộ ngành xúc tiến mở rộng thực chất đối với thị trường Hala. Quan trọng nhất là tạo được phương án thanh toán, chúng tôi hiện đang vướng thanh toán rất khó khăn.

Thứ 3, xây dựng chính sách nguồn vốn chuyển đổi năng lượng tái tạo, điều này thuộc phạm trù của Bộ Công Thương. Tôi xin kiến nghị vấn đề này, bởi từ công nghệ này sang công nghệ khác đều đòi hỏi nguồn vốn rất khó khăn.

Thứ tư, kiến nghị các báo Nông thôn Ngày nay, báo Công Thương mở diễn đàn giải quyết vốn cho doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông nghiệp xanh. Hiện về vốn thì ngân hàng có rất nhiều tiền, nhưng chưa đưa ra được, nhất là đơn vị sản xuất nông nghiệp rất khó tiếp cận. Ngoài ra nên tuyên truyền nhiều hơn về những mặt hàng thực dưỡng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam trả lời:

Chúng tôi đang ưu tiên giải quyết sớm 2 loại trái bưởi và bơ. Đoàn kiểm tra của hải quan Trung Quốc cũng đã sang khảo sát và cơ bản xong rồi, đang soạn thảo nghị định thư, mất khoảng vài tháng. Hi vọng đầu năm sau chúng ta sẽ chính thức mở cửa vào thị trường Trung Quốc.

Đối với thị trường Trung Quốc, họ ngày càng chặt chẽ, hàng năm chỉ được 1-2 sản phẩm, quy trình rất chặt nên chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm ưu tiên, đầu tiên là trái bưởi sau đó sẽ là trái bơ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp lời: Đề nghị các bộ phận liên quan của Bộ Công Thương xúc tiến, làm ngay công thư gửi Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc. Ngay trong tháng 10 này phải xong công thư để thúc đẩy quá trình làm Nghị định thư, làm sao rút ngắn thời gian nhanh nhất cho trái bưởi và trái bơ của Việt Nam.

Cục trưởng Cục Điện lực Phạm Nguyên Hùng trả lời thêm:

Riêng về lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), hiện nay Bộ Công Thương đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện tại nhà ở riêng lẻ.

Lắp đặt ĐMTMN đem lại nhiều lợi ích, đặc biệt tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất. Trong dự thảo trình Thủ tướng sẽ đề xuất hộ nông dân được vay vốn ngân hàng chính sách trong 3 năm với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ từ 2-3 triệu đồng chi phí lắp đặt.

Người nông dân chúng ta đã tiêu biểu trong sản xuất thì cũng cần tiếp tục tiêu biểu trong ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng năng lượng vô hạn này để giảm giá thành, tiết kiệm chi phí, để nông sản của chúng ta thực sự xanh, ý nghĩa.

Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh trả lời thêm về kiến nghị của nông dân Võ Quan Huy:

Báo Công thương cũng như Báo NTNN/Dân Việt thường xuyên đồng hành và rất quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hoạt động của ngành Công Thương bao trùm trên các lĩnh vực này cho nên chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, HTX và người nông dân.

Hiện, Báo Công thương có các chuyên mục và thường xuyên tổ chức các diễn đàn, tọa đàm… liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp, HTX, người nông dân cũng tham gia.

Đối với các chuyên trang, chuyên mục, Báo Công thương luôn sẵn sàng đồng hành, thậm chí miễn phí cho các doanh nghiệp để quảng bá các sản phẩm. Trong công tác truyền thông nói chung, tôi nhiều lần được tham gia tháp tùng đồng chí Bộ trưởng trong các chuyến công tác ở nước ngoài, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên rất quan tâm đến vấn đề xuất nhập khẩu cho người nông dân.

Đối với các thị trường lớn như Mỹ mới đây có những phiên đàm phán đến 1h sáng, Bộ trưởng đưa ra nhiều ý kiến để phía Mỹ quan tâm, hỗ trợ cho người nông dân. Hay như thị trường Trung Quốc – tháng 8/2024, tôi có tháp tùng Bộ trưởng sang đó làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào thì phía Trung Quốc cũng rất quan tâm, tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản, trong đó, có những quả có múi của Việt Nam.

Còn đối với thị trường Halal, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nhiều lần nhắc, gợi mở để thúc đẩy xuất khẩu nông sản vào thị trường rất lớn này. Vì vậy, không có lý do gì Báo Công thương và Báo NTNN/Dân Việt không đồng hành với người nông dân.

Chị Tạ Thị Thuận, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Lâm:

Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh phát triển xanh, bền vững và khuyến khích mạnh mẽ việc sử dụng năng lượng tái tạo, tuần hoàn. Gia Lâm là xã đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích nông nghiệp trên địa bàn 100% diện tích đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang cây xanh có giá trị cao theo hướng sản xuất trang trại có diện tích lớn.

Thực tế, nhiều nông dân rất quan tâm và mong muốn đầu tư làm điện áp mái, sử dụng khí biogas hay các phụ phẩm nông nghiệp để phát điện, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu cao, nguồn năng lượng không ổn định, kiến thức của người nông dân trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế.

Xin hỏi Bộ trưởng: Hiện nay, Nhà nước có những cơ chế, chính sách cụ thể nào để hỗ trợ và khuyến khích nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp tham gia đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo theo định hướng của Nghị quyết 70?

Ngoài ra, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, HND xã Gia Lâm hiện quản lý 26 chi hội với 4.884 hội viên, gấp 4 lần so với trước đây. Nhưng MTTQ và các ngành đoàn thể chỉ tiêu chỉ được 8 - 10 biên chế, khiến áp lực công việc rất nặng nề. Kính mong Chủ tịch HNDVN có ý kiến đề xuất để tăng biên chế cho HND các xã, thị trấn, giúp quản lý tốt các hội viên và thực hiện tốt phong trào của hội nông dân.

Ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực:

Chúng tôi muốn nhấn mạnh về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, cụ thể là điện mặt trời mái nhà. Điều này không chỉ là chính sách mà còn là một phần của việc vận hành nền kinh tế tuần hoàn hiệu quả.

Chúng ta có thể kết hợp hoạt động chăn nuôi, trồng trọt với mô hình kinh tế tuần hoàn: Chất thải từ nông nghiệp, trang trại có thể được tận dụng để tạo thành khí sinh học (biogas). Kết hợp với việc lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà của trang trại, chúng ta có thể tự sản xuất và cung cấp điện "sạch" cho sinh hoạt, sản xuất, thậm chí là bán lại điện dư thừa.

Mục tiêu quan trọng từ Quyết định 838 là đến năm 2030, 50% số hộ gia đình Việt Nam sẽ lắp đặt điện mặt trời mái nhà, giúp bà con tự cung cấp năng lượng.

Hiện nay, chính sách cho phép bán điện dư thừa trở lại lưới điện. Với các hộ gia đình có diện tích mái lớn, sản lượng điện sản xuất ra có thể nhiều hơn nhu cầu sử dụng. Sắp tới, Quyết định sửa đổi Quyết định 13 sẽ được ban hành, tiếp tục khuyến khích các trụ sở, doanh nghiệp đầu tư theo khu vực (như miền Bắc có nhu cầu điện tăng cao vào mùa hè).

Việc này thúc đẩy mô hình phát điện phân tán tại hộ gia đình, giảm áp lực đầu tư vào các trung tâm phát điện và đường dây truyền tải như cách làm truyền thống. Chúng tôi mong muốn các đại biểu nông dân là những người tiêu dùng thông thái, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là điện mặt trời, vì nó mang lại lợi ích tiết kiệm rõ rệt.

Bà con nên cân nhắc lắp đặt thêm pin lưu trữ, vì điện mặt trời không sản xuất được vào buổi tối – thời điểm tiêu thụ điện cao điểm (thường từ 18 giờ đến 22 giờ).

Trong tháng 11 tới, Bộ Công Thương dự kiến ban hành quyết định hỗ trợ về kinh tế và kỹ thuật cho điện mặt trời mái nhà. Các trang trại kết hợp chăn nuôi, sản xuất thực phẩm với lắp đặt điện trên mái sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ này.

Về thắc mắc tại sao điện mặt trời mái nhà cần phải thông báo/đăng ký (khác với các thiết bị gia dụng khác như điều hòa, tủ lạnh), câu trả lời là: Điện mặt trời mái nhà sản xuất ra điện và đấu nối trực tiếp vào hệ thống lưới điện quốc gia. Nếu không đấu nối, chất lượng điện không thể được thẩm định.

Khi đấu nối, để đảm bảo chất lượng điện và sự ổn định của lưới điện chung – vốn là một hệ thống lớn bao phủ toàn quốc – việc kiểm soát và quản lý sản lượng, chất lượng điện từ các nguồn phân tán là cực kỳ cần thiết.

Do sự phát triển quá nhanh, Chính phủ cần có cơ chế quản lý để đảm bảo an toàn hệ thống. Vì vậy, đối với các dự án lớn phải đăng ký, dự án nhỏ phải thông báo để ngành điện quản lý nhu cầu và thế mạnh của hệ thống. Chính phủ hiện có nhiều cơ chế hỗ trợ, kể cả các dự án lớn (như điện gió) lẫn các mô hình nhỏ (điện mặt trời mái nhà), nhằm thúc đẩy kinh tế.

Tiếp ý này về chính quyền 2 cấp: Trả lời câu hỏi về sắp xếp chính quyền 2 cấp, Chủ tịch BCH Hội Nông dân, Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: “Việc sắp xếp tổ chức bộ máy để thực hiện các nhiệm vụ tốt hơn, phù hợp hơn trong bối cảnh và tình hình chung của đất nước”.

Tôi tóm gọn lại mấy ý như sau: Thứ nhất, thay đổi tổ chức bộ máy để làm tốt hơn trước đó là mục tiêu đặt ra. Như vậy, chúng ta có thể thấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội phải hoạt động tốt hơn.

Vấn đề là, chúng ta phải làm thế nào?. Trước hết chúng ta phải ngồi với nhau để xem việc nào là việc chung thì chúng ta làm trước, việc nào là việc riêng của từng tổ chức mang tính đặc thù để thực hiện công việc hiệu quả hơn, không làm mất đi bản sắc chính trị - xã hội.

Thứ hai, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu mỗi tổ chức của chúng ta phải gần dân hơn, sát dân hơn, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân. Qua đó, đòi hỏi tổ chức của chúng ta phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của người nông dân.

Trách nhiệm của tổ chức chúng ta phải định hướng, hướng dẫn, trả lời những kiến nghị giữa các cấp chính quyền, giải quyết các yêu cầu của nông dân.

Thứ ba, chúng ta phải chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn.Thứ tư, từng lãnh đạo đến chuyên viên trong bộ máy tự đề cao, học hỏi, nâng cao năng lực trình độ, đổi mới tư duy trong cách thức lãnh đạo, phương thức hoạt động, tư duy trong bộ máy trong việc ban hành các quyết định.

Ông Dương Trọng Hải, Trung tâm Nông nghiệp số VNPT Green (VNPT):

Chuyển đổi số phải giải quyết được 4 vấn đề căn cơ: Thứ nhất là các vườn nhỏ phải “ ảo hoá” thành các mảnh vườn lớn để mua, bán theo nhóm, cùng nhau làm sẽ chia sẻ được kỹ thuật và làm được đơn đặt hàng lớn, bài bản.

Thứ 2 phải liên kết với chuỗi giá trị. Bao gồm nhiều thành phần tham gia, “xương sống” là từ nguyên liệu cho nhà máy đến vật tư, đến thu hoạch, thương lái, đại lý rồi ra chuỗi phân phối. Tất cả thành phần này cần liên kết theo chuỗi trên nền tảng số.

Thứ 3 tạo ra thị trường minh bạch, truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm rõ ràng giúp minh bạch tạo môi trường sản xuất, tiêu thụ cạnh tranh sòng phẳng, lành mạnh.

Thứ 4, dữ liệu này cần phải hỗ trợ cho cơ quan các cấp để điều hành phát triển doanh nghiệp, giải quyết về điều hành thị trường. Tất cả các mục tiêu này phải giải quyết được trong chuyển đổi số. Chúng ta cần làm 2 nền tảng cho chính quyền và cho người dân, doanh nghiệp. Hai nền tảng này cần liên thông với nhau.

Chúng tôi rất muốn phối hợp với Hội NDVN để triển khai các ứng dụng mới cho nông dân. Trung tâm Nông nghiệp số cũng muốn phối hợp với Bộ NNMT làm dữ liệu, chúng ta phải xây dựng nền tảng số quốc gia giúp các bên có thể phối hợp tra cứu thông tin, thực hiện các dự án số đạt hiệu quả cao hơn. Phía nông dân, hiện cũng đã có một nền tảng miễn phí cho bà con tra cứu thông tin thị trường, khuyến nông…

Tuy nhiên, bà con phải cùng liên kết với nhau để cùng mua bán. Một mình VNPT không làm được mà cần phải liên kết với nông dân mới làm được một nền tảng số hoàn hảo hơn.

Chúng tôi cũng đề xuất với Hội NDVN để hỗ trợ nông dân chuyển đổi số. VNPT cũng mong muốn phối hợp với Bộ Công Thương để đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn đánh giá cao đề xuất của đại diện VNPT. Chủ tịch Hội NDVN rất mong muốn sớm được hợp tác với VNPT, các đối tác công nghệ để hỗ trợ người dân chuyển đổi số hiệu quả giúp bà con đưa các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kết luận tại Diễn đàn:

Kính thưa đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam;

Thưa các đồng chí cùng toàn thể quý vị.

Trước hết, tôi chân thành cảm ơn Hội Nông dân Việt Nam và cá nhân đồng chí Chủ tịch Hội đã tạo điều kiện để tôi và các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ được tham dự Diễn đàn rất có ý nghĩa này, bởi đây không chỉ là nơi “lắng nghe” mà còn là nơi để chúng ta cùng nhau thể hiện quyết tâm “hành động” để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng.

Thưa các đồng chí cùng toàn thể quý vị.

Sau một thời gian làm việc, chúng ta đã trao đổi với nhau rất nhiều nội dung thiết thực. Những kiến nghị, chia sẻ của đại biểu hội viên nông dân tại Diễn đàn hôm nay không chỉ là tâm tư, nguyện vọng của người nông dân Việt Nam, mà còn gợi mở và tạo động lực quan trọng để ngành Công Thương tiếp tục hoàn thiện chính sách, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước ở mức 02 con số trong những năm tiếp theo.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta có thể tự hào với những thành tựu nổi bật đạt được trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, như: Nông sản Việt đã hiện hữu tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ; nhiều mặt hàng nông sản đã vươn lên nhóm xuất khẩu tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản; Một số mặt hàng (như gạo, cà phê, điều, hồ tiêu, trái cây nhiệt đới, thủy sản) không chỉ giữ vững vị thế tại các thị trường xuất khẩu truyền thống, mà còn thâm nhập thành công vào các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc; Xuất khẩu nông sản đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và cán cân thương mại của cả nước (năm 2024 xuất siêu hàng nông, lâm, thủy sản đạt kỷ lục gần 18 tỷ USD, đóng góp gần 3/4 kết quả xuất siêu của toàn nền kinh tế); Thương hiệu nông sản Việt bước đầu được định hình, gắn với hình ảnh chất lượng, an toàn và ngày càng được người tiêu dùng trong nước và quốc tế tin tưởng; Chuyển đổi số và sản xuất xanh trong nông nghiệp đã có bước tiến rõ nét; mô hình nông nghiệp công nghệ cao ngày càng phát triển.., tạo nền tảng quan trọng để nông sản Việt hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững trong chuỗi nông sản toàn cầu.

Những thành tựu trên là thành quả của lao động cần cù, sáng tạo từ bàn tay, khối óc của bà con nông dân; sự nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp, HTX trong việc không ngừng đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng công nghệ và tuân thủ quy trình tiêu chuẩn hóa, truy xuất nguồn gốc, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời trong các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, như: Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, chất lượng sản phẩm không ổn định; liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp chưa bền chặt, hiệu quả còn thấp; Việc bảo quản, chế biến nông sản thành các sản phẩm mới, có giá trị gia tăng cao còn hạn chế, chủ yếu là sản phẩm thô, giá trị thấp, tỷ lệ hao hụt qua các khâu của quá trình sản xuất còn lớn; Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của ngành nông nghiệp; Xuất khẩu nông sản chính ngạch chưa mạnh, chủ yếu vẫn là xuất khẩu tiểu ngạch, ở dạng thô nên giá trị gia tăng thấp, thiếu bền vững; Xuất khẩu còn phụ thuộc vào một số thị trường lớn (dẫn đến rủi ro khi thị trường có biến động).

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các đối tác thương mại lớn đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Để góp phần thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản Việt, chúng ta phải có những bước đột phá về tổ chức sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về nguồn lực tự nhiên phong phú và một nền văn hóa ẩm thực đa dạng của nước ta.

Dưới góc độ ngành Công Thương, tôi xin nhấn mạnh một số định hướng lớn nhằm tạo nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế của nông sản Việt:

Một là, cần nâng cao năng lực sản xuất chất lượng cao và bền vững: Tăng cường liên kết chặt chẽ giữa nông dân - HTX - DN - hệ thống phân phối, tạo thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, gắn với quy hoạch vùng trồng, vùng nuôi và khuyến khích sản xuất nông sản sạch, hữu cơ và các sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận quốc tế, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch. Chủ động ứng dụng mạnh mẽ KHCN trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ; đồng thời, chú trọng khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã đầu tư xây dựng các trung tâm logistics, kho lạnh, hệ thống bảo quản và dây chuyền chế biến sau thu hoạch để giảm tỷ lệ hao hụt, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông sản.

Hai là, thúc đẩy tiêu thụ nông sản: Tập trung khai thác thị trường trong nước còn nhiều tiềm năng thông qua việc kết nối trực tiếp vùng sản xuất với các đô thị lớn, chuỗi siêu thị, chợ đầu mối… Đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại; ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc và quảng bá thương hiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến… nhằm kết nối trực tiếp nông sản Việt với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế để mở cửa thị trường, tận dụng tối đa các FTA mà nước ta là thành viên và các thỏa thuận thương mại song phương để nông sản Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường mới, nhất là phân khúc thị trường cao cấp.

Ba là, xây dựng, quảng bá thương hiệu: Lấy chất lượng, an toàn thực phẩm và chứng nhận xanh làm nền tảng để xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản Việt. Khuyến khích phát triển các thương hiệu vùng miền gắn với chỉ dẫn địa lý để tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm. Các cấp chính quyền cần có cơ chế hỗ trợ trong giai đoạn đầu để các doanh nghiệp, HTX tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, gắn với phát triển du lịch, quảng bá văn hóa, bản sắc dân tộc và cam kết phát triển bền vững.

Bốn là, phát triển lực lượng doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo: Tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết quan trọng, chiến lược của Bộ Chính trị (về phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới…) để thúc đẩy ứng dụng KHCN, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã nông nghiệp trở thành hạt nhân liên kết với bà con nông dân, xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững. Tăng cường hỗ trợ DN, HTX trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, công nghệ cao, đào tạo nhân lực quản trị và kỹ thuật, tạo động lực thúc đẩy khu vực tư nhân trở thành một trong những trụ cột phát triển nông nghiệp; đồng thời chú trọng hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, DN lớn trong lĩnh vực nông sản vươn ra thị trường quốc tế, tạo lực kéo, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX nông nghiệp cùng phát triển.

Năm là, thúc đẩy chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp: Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, nước, đất, năng lượng. Đẩy mạnh phát triển các chương trình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp carbon thấp để đáp ứng yêu cầu mới từ thị trường quốc tế và góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam.

Với vai trò, chức năng của Cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, Bộ Công Thương cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, hệ thống logistics, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nông sản.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tập trung hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp, người sản xuất, hiệp hội ngành hàng trong việc khai thác có hiệu quả các FTA mà nước ta là thành viên để phát triển và đa dạng hóa thị trường, mở rộng kênh phân phối (nhất là trong thương mại điện tử và thương mại điện tử xuyên biên giới), góp phần đưa nông sản Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước; đồng thời, tăng cường công tác phòng vệ thương mại để bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của người sản xuất và doanh nghiệp Việt Nam.

Về các kiến nghị của các Đại biểu tại Diễn đàn hôm nay, tôi và Thủ trưởng các đơn vị chức năng của Bộ đã trao đổi, giải đáp trực tiếp. Sau Diễn đàn này, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của các HTX, doanh nghiệp, người sản xuất, hiệp hội ngành hàng để tập trung giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo giải quyết (đối với những vấn đề không thuộc hoặc vượt thẩm quyền của Bộ).

Nhân dịp này, một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi trân trọng cảm ơn Hội Nông dân Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, đồng hành với ngành Công Thương trong những năm qua; mong rằng trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ nhau để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đời sống nông dân Việt Nam.

Chúc các đồng chí cùng toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.