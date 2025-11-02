Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Filip. Người gác đền thuộc biên chế CLB CAHN được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất V.League hiện nay. Thủ thành 33 tuổi nổi bật với khả năng phản xạ và làm chủ vòng cấm. Anh đã khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 2024.

Hậu vệ: Bung Meng Freimann. Freimann hiện đang khoác áo CLB Luzern (Thuỵ Sĩ). Cầu thủ 19 tuổi có cha là người Thụy Sĩ và mẹ là người Trung Quốc gốc Việt.



Ảnh: FotMob.

Hậu vệ: Cao Pendant Quang Vinh. Hậu vệ Việt kiều sinh ra tại Pháp, từng khoác áo các đội trẻ Pháp và có kinh nghiệm thi đấu ở MLS (Mỹ) và các giải đấu châu Âu. Quang Vinh có sở trường là hậu vệ trái, đã có 3 lần khoác áo ĐT Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Hậu vệ: Kenneth Schmidt. Cầu thủ Việt kiều sinh ra tại Đức có thể chơi ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Anh trưởng thành từ lò đào tạo SC Freiburg và có kinh nghiệm thi đấu tại Bundesliga. Hiện cầu thủ 23 tuổi thuộc biên chế CLB Fortuna Dusseldorf.

Tiền vệ phải: Nguyễn Công Phượng sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ và khả năng tạo đột biến. “CP10” từng có thời gian thi đấu ở nước ngoài (Hàn Quốc, Bỉ, Nhật Bản).

Tiền vệ trung tâm: Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo da Silva). Cầu thủ nhập tịch gốc Brazil hiện đang thi đấu ở V.League trong màu áo Hà Nội FC. Đỗ Hoàng Hên là tiền vệ có kỹ thuật, khả năng giữ nhịp và điều tiết bóng tốt, từng thi đấu cho các đội trẻ của Barcelona và Real Betis.

Tiền vệ trung tâm: Ibrahim Maza. Cầu thủ trẻ gốc Việt-Algeria sinh ra tại Đức, hiện đang thuộc biên chế Bayer Leverkusen. Cầu thủ 19 tuổi có vị trí sở trường là tiền vệ tấn công, từng thi đấu cho U18, U19, U20 Đức và hiện đang khoác áo ĐT Algeria

Tiền vệ trái: Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu là hậu vệ trái hàng đầu Việt Nam, nổi bật với thể hình lý tưởng (1m85), khả năng lên công về thủ bền bỉ và những cú sút xa uy lực. Anh từng có thời gian thi đấu tại Hà Lan trong màu áo SC Heerenveen.

Tiền đạo: Lee Nguyễn. Cựu tiền vệ tấn công người Mỹ gốc Việt. Anh được biết đến với nhãn quan chiến thuật sắc bén, kỹ thuật kiểm soát bóng tinh tế và khả năng kiến tạo, từng thi đấu rất thành công tại MLS và V.League.

Tiền đạo: Yohan Cabaye: Cựu cầu thủ chuyên nghiệp người Pháp, từng là tiền vệ trung tâm đẳng cấp thi đấu cho các CLB lớn như Lille, Newcastle, Paris Saint-Germain và ĐT Pháp. Anh có khả năng phân phối bóng, kinh nghiệm và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Cabaye có bà ngoại là người Việt Nam.

Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải. Quang Hải có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền vệ cánh. Mấy năm gần đây, cầu thủ 28 tuổi được đánh giá là ngôi sao hàng đầu của ĐT Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.