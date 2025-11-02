Chủ đề nóng

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Minh Chí Chủ nhật, ngày 02/11/2025 19:10 GMT+7
Nếu tính cả các cầu thủ nhập tịch, gốc Việt đã và đang còn thi đấu ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, giá trị đội hình của ĐT Việt Nam có thể lên tới 38,7 triệu euro.
Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Filip. Người gác đền thuộc biên chế CLB CAHN được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất V.League hiện nay. Thủ thành 33 tuổi nổi bật với khả năng phản xạ và làm chủ vòng cấm. Anh đã khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 2024.

Hậu vệ: Bung Meng Freimann. Freimann hiện đang khoác áo CLB Luzern (Thuỵ Sĩ). Cầu thủ 19 tuổi có cha là người Thụy Sĩ và mẹ là người Trung Quốc gốc Việt.

Ảnh: FotMob.

Hậu vệ: Cao Pendant Quang Vinh. Hậu vệ Việt kiều sinh ra tại Pháp, từng khoác áo các đội trẻ Pháp và có kinh nghiệm thi đấu ở MLS (Mỹ) và các giải đấu châu Âu. Quang Vinh có sở trường là hậu vệ trái, đã có 3 lần khoác áo ĐT Việt Nam từ đầu năm đến nay.

Hậu vệ: Kenneth Schmidt. Cầu thủ Việt kiều sinh ra tại Đức có thể chơi ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Anh trưởng thành từ lò đào tạo SC Freiburg và có kinh nghiệm thi đấu tại Bundesliga. Hiện cầu thủ 23 tuổi thuộc biên chế CLB Fortuna Dusseldorf.

Tiền vệ phải: Nguyễn Công Phượng sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ và khả năng tạo đột biến. “CP10” từng có thời gian thi đấu ở nước ngoài (Hàn Quốc, Bỉ, Nhật Bản).

Tiền vệ trung tâm: Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo da Silva). Cầu thủ nhập tịch gốc Brazil hiện đang thi đấu ở V.League trong màu áo Hà Nội FC. Đỗ Hoàng Hên là tiền vệ có kỹ thuật, khả năng giữ nhịp và điều tiết bóng tốt, từng thi đấu cho các đội trẻ của Barcelona và Real Betis.

Tiền vệ trung tâm: Ibrahim Maza. Cầu thủ trẻ gốc Việt-Algeria sinh ra tại Đức, hiện đang thuộc biên chế Bayer Leverkusen. Cầu thủ 19 tuổi có vị trí sở trường là tiền vệ tấn công, từng thi đấu cho U18, U19, U20 Đức và hiện đang khoác áo ĐT Algeria

Tiền vệ trái: Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu là hậu vệ trái hàng đầu Việt Nam, nổi bật với thể hình lý tưởng (1m85), khả năng lên công về thủ bền bỉ và những cú sút xa uy lực. Anh từng có thời gian thi đấu tại Hà Lan trong màu áo SC Heerenveen.

Tiền đạo: Lee Nguyễn. Cựu tiền vệ tấn công người Mỹ gốc Việt. Anh được biết đến với nhãn quan chiến thuật sắc bén, kỹ thuật kiểm soát bóng tinh tế và khả năng kiến tạo, từng thi đấu rất thành công tại MLS và V.League.

Tiền đạo: Yohan Cabaye: Cựu cầu thủ chuyên nghiệp người Pháp, từng là tiền vệ trung tâm đẳng cấp thi đấu cho các CLB lớn như Lille, Newcastle, Paris Saint-Germain và ĐT Pháp. Anh có khả năng phân phối bóng, kinh nghiệm và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Cabaye có bà ngoại là người Việt Nam.

Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải. Quang Hải có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền vệ cánh. Mấy năm gần đây, cầu thủ 28 tuổi được đánh giá là ngôi sao hàng đầu của ĐT Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Thư ký của Đảng Liên hiệp vì quyền của người Malaysia (URIMAI) Satees Muniandy (người Malaysia) xác nhận, đã nộp đơn lên Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil, tố cáo bóng đá Malaysia đã làm giả tài liệu nhằm nhập tịch cầu thủ.

HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

Thể thao
HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

Tin tối (31/10): Malaysia "tố" FIFA làm giả... bằng chứng

Thể thao
Tin tối (31/10): Malaysia 'tố' FIFA làm giả... bằng chứng

Tin chiều 1/11: LĐBĐ Malaysia chỉ ra “kẻ đâm sau lưng”, giúp FIFA có thêm bằng chứng

Thể thao
Tin chiều 1/11: LĐBĐ Malaysia chỉ ra “kẻ đâm sau lưng”, giúp FIFA có thêm bằng chứng

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung dính chấn thương, HLV Ninh Bình FC bức xúc

Thể thao
Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung dính chấn thương, HLV Ninh Bình FC bức xúc

'Bóc phốt' nhầm đồng nghiệp, nữ MC nổi tiếng một thời trong showbiz Việt nói lời xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

"Bóc phốt" nhầm đồng nghiệp, nữ MC nổi tiếng một thời trong showbiz Việt nói lời xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Sau khi "tố" đồng nghiệp là khách không mời tại một sự kiện, MC Thanh Thảo vừa đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Phương Thanh là một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn của làng điện ảnh Việt. Tiếc thay, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bà đột ngột qua đời.

Một loại cá ao thân bè bè, 'tanh nhất quả đất', dân làng Bắc Ninh làm kiểu gì mà ăn ngọt như mì chính, vạn người mê?
Nhà nông

Một loại cá ao thân bè bè, "tanh nhất quả đất", dân làng Bắc Ninh làm kiểu gì mà ăn ngọt như mì chính, vạn người mê?

Nhà nông

Cá mè là một trong các loài cá tanh theo dân gian, điều lạ là xưa nay ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang) người ta lại hay chọn cá mè để làm gỏi cá. Gỏi cá mè Hiệp Hòa là một trong các đặc sản, món ăn dân dã nhưng hấp dẫn, đậm đà vị quê hương được phổ biến ở vùng ven sông Cầu của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay thuộc các xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm (Bắc Ninh)...

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản
Thế giới

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản

Thế giới

Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối Tokyo về việc nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae – tiếp xúc với một chính khách cấp cao của Đài Loan bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, và mô tả hành động này là “nghiêm trọng”.

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?
Thể thao

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?

Thể thao

BLV Quang Huy cho rằng, khi cả Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đều đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam, hàng công của “Những chiến binh Sao vàng” dưới thời HLV Kim Sang-sik sẽ thật sự đáng gờm.

Vì sao các hoàng đế La Mã thường bị ám sát?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao các hoàng đế La Mã thường bị ám sát?

Đông Tây - Kim Cổ

Hạn hán kéo theo đói kém có thể thôi thúc các lực lượng quân đội nổi dậy đảo chính, ám sát và lật đổ hoàng đế La Mã.

Đối tượng chém 2 người trọng thương ở Quảng Ngãi có thể nhận mức phạt nào?
Bạn đọc

Đối tượng chém 2 người trọng thương ở Quảng Ngãi có thể nhận mức phạt nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, đối tượng Mai Xuân Tùng- kẻ dùng dao gây thương tích nặng cho hai nạn nhân ở Tổ dân phố 2, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị hung khí, vào phòng trọ chủ động tấn công và bỏ trốn sau hành vi cho thấy có ý chí phạm tội rõ ràng nên có thể sẽ nhận mức phạt cao nhất

Cướp giật điện thoại đúng lúc cảnh sát đi tuần, người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giữ
Pháp luật

Cướp giật điện thoại đúng lúc cảnh sát đi tuần, người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giữ

Pháp luật

Nguyễn Khắc Duy, 34 tuổi, bị Công an phường Hà Đông, bắt giữ sau khi giật chiếc iPhone 14 Pro Max của một cô gái tại khu vực chợ Bông Đỏ.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang mạnh lên, bao giờ đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 13?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đang mạnh lên, bao giờ đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 13?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI dự báo còn mạnh lên, đến 5/11 sẽ vào biển Đông, trở thành cơn bão số 13.

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan
Thể thao

Cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM: Cao 1m68, vợ đẹp, con ngoan

Thể thao

Võ Huy Toàn là tiền vệ cánh thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM. Cầu thủ 32 tuổi từng có thời gian khoác áo ĐT Việt Nam.

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị
Nhà nông

Ước tính chi phí xử lý nước thải từ 28.000 – 35.000 đồng/m³, một doanh nghiệp chăn nuôi lớn đề xuất loạt kiến nghị

Nhà nông

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF đã đề xuất loạt kiến nghị về quy chuẩn xử lý chất thải chăn nuôi gắn với kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp, bày tỏ mong muốn hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chăn nuôi công nghệ cao.

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật
Nhà nông

Liên quan sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh, Hải Phòng vừa phê duyệt 2 nghị quyết về văn bản quy phạm pháp luật

Nhà nông

2 nghị quyết liên quan Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình) nằm trong số 21 Nghị quyết được HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa thông qua tại kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề).

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau
Xã hội

Lớp học tình thương của những cô giáo về hưu ở Cà Mau

Xã hội

Nhìn những đứa trẻ nghèo khó không thể viết được tên mình, 2 giáo viên về hưu ở Cà Mau đã thành lập những lớp học tình thương rồi lặn lội đi vận động học sinh về học, với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên còn đường tri thức.

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi 'quên' gia hạn bảo đảm dự thầu
Kinh tế

Nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm khi "quên" gia hạn bảo đảm dự thầu

Kinh tế

Tại trang hỏi đáp của Bộ Tài chính, một số thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu được doanh nghiệp gửi tới nhằm được giải đáp để thực hiện đúng quy định.

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine
Thế giới

Thành phố cảng chiến lược của Nga chìm trong biển lửa sau cuộc tập kích dữ dội của Ukraine

Thế giới

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn lớn tại thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar, miền Nam Nga, thiêu rụi một tàu chở dầu cùng cảng xuất khẩu của khu vực này. Đây là tuyến trung chuyển quan trọng, nơi phần lớn lượng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Nga được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm
Nhà đất

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm

Nhà đất

Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận VN-Index mất hơn 43 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp, qua đó cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

'Vua' cá nước lạnh Sa Pa trăn trở: Cá tầm Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt, công nghệ giống hạn chế
Media

"Vua" cá nước lạnh Sa Pa trăn trở: Cá tầm Trung Quốc giá rẻ cạnh tranh gay gắt, công nghệ giống hạn chế

Media

"Nông dân xuất sắc 2023" Trần Chung Hưng đã chất vấn Bộ NNMT tại Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" về 2 thách thức lớn của ngành cá nước lạnh: sự cạnh tranh từ cá tầm Trung Quốc giá rẻ và việc thiếu công nghệ giống (phải "tự mày mò").

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi sống đạm bạc như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi sống đạm bạc như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

"Lưỡng quốc Trạng nguyên" Mạc Đĩnh Chi không chỉ nổi tiếng vì tài năng xuất chúng mà còn là vị Trạng nguyên có lối sống đạm bạc, thanh liêm.

Clip cứu thành công nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở 6 căn nhà tại Đà Nẵng
Video

Clip cứu thành công nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở 6 căn nhà tại Đà Nẵng

Video

Chiều 2/11, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Phước Thành (Đà Nẵng), vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân. Lực lượng công an xã đã nhanh chóng cứu thành công nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và đưa đi cấp cứu.

Sạt lở đất vùi lấp 6 nhà dân ở Đà Nẵng, công an cứu người thoát nạn trong gang tấc
Tin tức

Sạt lở đất vùi lấp 6 nhà dân ở Đà Nẵng, công an cứu người thoát nạn trong gang tấc

Tin tức

Chiều 2/11, tại thôn 4, xã Phước Thành xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân; lực lượng công an xã đã kịp thời ứng cứu, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Tin tức

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng và Bộ Chiến tranh Mỹ đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tin tức

Hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Pete Hegseth khẳng định nước này ủng hộ một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai bên; góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng
Thể thao

Khi tinh thần sống khỏe lan tỏa từ Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam 2025 tại Hải Phòng

Thể thao

Âm nhạc, tiếng hô nhịp nhàng và những chuyển động uyển chuyển của hàng trăm người tập Thái Cực Quyền đã khuấy động không gian Nhà thi đấu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sáng 2/11. Ngày Thái Cực Quyền Việt Nam lần thứ II – 2025 với chủ đề “Tôi tập Thái Cực Quyền” trở thành ngày hội thực sự của những người yêu vận động và lối sống lành mạnh. Đặc biệt, sự kiện được tổ chức nhân dịp UNESCO chuẩn bị công nhận ngày 21/3 là “Ngày Thái Cực Quyền Quốc tế”, trở thành ngày của tinh thần sống khỏe, sống an nhiên.

Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn
Tin tức

Vụ cầu sập ở Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo khẩn

Tin tức

Trong tối nay 2/11, cầu Cây Sung tạm phải được lắp đặt hoàn thành để người dân qua lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chỉ đạo.

Đồng Nai vào chặng đua cuối cùng trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành
Kinh tế

Đồng Nai vào chặng đua cuối cùng trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành

Kinh tế

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành ở Đồng Nai đang vào giai đoạn nước rút. Các nhà thầu chạy đua từng ngày để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật và đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Tinh thần “đã hứa là phải làm” đang bao trùm khắp công trường.

“Lắng nghe nông dân nói năm 2025” – Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới
Nhà nông

“Lắng nghe nông dân nói năm 2025” – Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Nhà nông

Không chỉ là nơi “hỏi – đáp”, Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025” còn trở thành cầu nối để các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành được trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe những tâm tư, tình cảm, chia sẻ của người nông dân về các vấn đề đã, đang và sẽ đặt ra trong thời gian tới. Qua diễn đàn, không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở càng làm cho người nông dân vững niềm tin vào các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tin nóng 2/11: FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS?
Thể thao

Tin nóng 2/11: FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS?

Thể thao

FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS? AC Milan ra hạn chót cho Gimenez chứng minh giá trị; HLV Kim Sang-sik chia sẻ cách thay đổi văn hóa tập luyện ở ĐT Việt Nam; Messi lập siêu phẩm, Inter Miami thất bại cay đắng; Chia tay bạn gái, Lamine Yamal báo tin vui cho CĐV Barcelona.

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45
Văn hóa - Giải trí

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là "đại gia đất mỏ", từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Văn hóa - Giải trí

Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát vào cuộc xác minh vụ bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn tử vong ở Tuy Phong
Tin tức

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát vào cuộc xác minh vụ bé gái 13 tuổi bị lũ cuốn tử vong ở Tuy Phong

Tin tức

Ngày 2/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng gồm Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 và Công an xã Tuy Phong đã tiến hành làm việc với gia đình em Lê Nguyễn Bích Th. (SN 2012, trú thôn 2, xã Tuy Phong) để xác minh nguyên nhân vụ việc em bị lũ cuốn trôi, dẫn đến tử vong thương tâm.

Vụ phụ huynh đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa 'ít phổ biến': Thêm một trường ở Hà Nội dừng sử dụng
Xã hội

Vụ phụ huynh đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa "ít phổ biến": Thêm một trường ở Hà Nội dừng sử dụng

Xã hội

Ông Đặng Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai, Hà Nội cho biết, Trường mầm non Đông Quang và Chu Minh đã dừng sử dụng sản phẩm dinh dưỡng Gold Life Grow Plus trong bữa phụ cho trẻ. Trước đó, một số phụ huynh ý kiến đòi đổi sữa cho con khi thấy sữa "ít phổ biến".

