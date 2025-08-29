Người dân cầm trên tay tờ phụ san do báo Dân Việt tặng, hô vang "Không có gì quý hơn độc lập tự do"

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Phụ san do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt sản xuất để dành tặng bạn đọc trong dịp đặc biệt này. Mặt trước in hình Bác Hồ và cờ đỏ sao vàng cùng lời Người nói trong Bản tuyên ngôn độc lập "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Mặt sau in toàn văn Bản Tuyên ngôn độc lập được Người đọc tại Quảng trường Ba Đình và lời bài hát Quốc ca Tiến quân ca do nhạc sỹ Văn Cao sáng tác.
Những người được tặng tờ phụ san đặc biệt này rất thích thú, giơ cao và cùng nhau hát vang bài "Như có Bác trong ngày đại thắng".
Tại Lễ kỷ niệm “8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức, Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội đã có những chia sẻ xúc động và bất ngờ ngân lên một đoạn chèo khiến cả hội trường lắng đọng.