Người dân cầm trên tay tờ phụ san do báo Dân Việt tặng, hô vang "Không có gì quý hơn độc lập tự do"

Phụ san do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt sản xuất để dành tặng bạn đọc trong dịp đặc biệt này. Mặt trước in hình Bác Hồ và cờ đỏ sao vàng cùng lời Người nói trong Bản tuyên ngôn độc lập "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Mặt sau in toàn văn Bản Tuyên ngôn độc lập được Người đọc tại Quảng trường Ba Đình và lời bài hát Quốc ca Tiến quân ca do nhạc sỹ Văn Cao sáng tác.

Những người được tặng tờ phụ san đặc biệt này rất thích thú, giơ cao và cùng nhau hát vang bài "Như có Bác trong ngày đại thắng".