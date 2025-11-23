Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông đánh gục đối phương giữa đường tại Hà Nội

Công an vào cuộc vụ người đàn ông đánh gục đối phương giữa đường

Chiều 22/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ xô xát nghiêm trọng xảy ra tại khu vực phố Ba La, phường Phú Lương, TP Hà Nội.

Theo nội dung clip, hai người đàn ông trong quá trình tham gia giao thông đã xảy ra tranh cãi, sau khi liên tục lời qua tiếng lại. Mâu thuẫn không được giải quyết mà nhanh chóng thành ẩu đả. Trong clip, một người đàn ông được cho là có tập luyện võ MMA liên tục ra đòn tấn công đối phương.

Người đàn ông bất ngờ tung cú đá cực mạnh khiến đối phương gục ngay giữa đường. Ảnh cắt từ clip.

Cao điểm của vụ việc là cú đá mạnh khiến nạn nhân ngã gục xuống đường, sau đó nạn nhân tiếp tục bị đá dẫn tới bất tỉnh. Chưa dừng lại, người đàn ông này còn lao đến đấm thẳng vào mặt nạn nhân đang nằm bất động.

Chỉ khi thấy đối phương không còn phản ứng, người này mới rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm giữa đường. Người dân sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cơ quan chức năng.

Người đàn ông bị đá bất tỉnh giữa phố Hà Nội

Tối cùng ngày, ông Lã Quang Thức – Chủ tịch UBND phường Phú Lương đã xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng công an đang điều tra, làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Người đàn ông đánh gục đối phương giữa đường tại Hà Nội có dấu hiệu của tội danh nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiên sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân.

Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Pháp luật cũng nghiêm cấm hành vi đánh nhau hoặc hành vi đánh người nơi công cộng.

Nội dung thể hiện qua clip là một phần của vụ việc nhưng cũng thể hiện có hành vi đánh người, đặc biệt đánh đến mức nạn nhân bất tỉnh trên đường phố là hành vi có tính chất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, có dấu hiệu tội phạm của tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo luật sư Cường, đây là sự việc nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người bị đánh. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc làm rõ, căn cứ vào tính chất mức độ của hành vi, căn cứ vào hậu quả xảy ra mà người đánh nạn nhân sẽ bị xử lý bằng các chế tài khác nhau.

Trong trường hợp nạn nhân có thương tích và có đề nghị xử lý về tội cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự đối với người đánh nạn nhân về tội Cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Bộ luật hình sự quy định tội cố ý gây thương tích là tội danh có cấu thành vật chất, đòi hỏi phải có hậu quả thương tích xảy ra nên cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân.

Kết quả thiệt hại về thương tích và yêu cầu của nạn nhân là căn cứ để cơ quan điều tra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Nếu có thương tích từ 11% đến 30% hoặc thương tích dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ (vì lý do nhỏ nhặt mà đánh người), đồng thời có đơn đề nghị xử lý hình sự của nạn nhân, người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC.

Trong trường hợp xử lý theo khoản 1 Điều 134 nêu trên, pháp luật quy định bắt buộc phải có đơn yêu cầu của người bị hại, cơ quan tiến hành tố tụng mới xử lý, nếu người bị hại rút đơn thì sẽ đình chỉ giải quyết vụ án.

Còn nếu trường hợp thương tích của nạn nhân từ 31% trở lên hoặc các trường hợp khác thuộc trường hợp khoản 2 Điều 134 thì không đòi hỏi nạn nhân phải có đơn yêu cầu.

Vì thế, hậu quả, mức độ thương tích của nạn nhân là căn cứ để xác định thủ tục và có xử lý về tội cố ý gây thương tích hay không.

Cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ danh tính của hai người đàn ông, làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên và đặc biệt là sẽ làm rõ hậu quả mức độ thương tích của nạn nhân để làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không đủ căn cứ để khởi tố về tội cố ý gây thương tích (do nạn nhân không có thương tích hoặc thương tích không đáng kể và không đề nghị xử lý hình sự), cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự với người thực hiện hành vi đánh người về tội gây rối trật tự công cộng nếu hành vi bị xác định gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Luật sư Cường nhận định, thời gian qua không ít những trường hợp đánh người nơi công cộng gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng hoặc cố ý gây thương tích.

Bởi vậy, trường hợp này có thể không ngoại lệ, khi xác định được nguyên nhân sự việc, danh tính của các bên, làm rõ hành vi và hậu quả, có thể cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam theo quy định của pháp luật về tội gây rối trật tự công cộng hoặc cố ý gây thương tích mà không cần chờ đơn yêu cầu của người bị hại, không cần chờ giám định thương tích.

Bởi, tội cố ý gây thương tích đòi hỏi phải có hậu quả xảy ra, thủ tục giám định thương tích mất một khoảng thời gian và phụ thuộc vào ý chí của người bị hại, còn tội gây rối trật tự công cộng không đòi hỏi, chỉ cần có hậu quả thiệt hại vật chất xảy ra trên cơ sở nội dung thể hiện qua clip là có thể xử lý hình sự.

