Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ năm, ngày 21/08/2025 12:34 GMT+7

Người Mỹ dự Tết Độc lập đầu tiên của Việt Nam là ai?

+ aA -
Lê Đỗ Huy (Theo Báo Quân đội Nhân dân, trích dịch) Thứ năm, ngày 21/08/2025 12:34 GMT+7
Archimedes Patti là đại diện chính thức của quân đội Mỹ tại Đông Dương trong giai đoạn lịch sử tháng 8 và tháng 9/1945. Quá trình đó đã giúp ông viết cuốn sách nổi tiếng Tại sao Việt Nam: Khúc dạo đầu chim hải âu của nước Mỹ (Why Vietnam: Prelude to America’s Albatross).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Người Mỹ dự Tết Độc lập đầu tiên của Việt Nam là ai?

Patti luôn công khai bày tỏ quan điểm chống mọi hành động chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ngay từ ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945.

Từ năm 1944, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (OSS) cử Thiếu tá Patti sang Đông Nam Á thiết lập mạng lưới tình báo chống Nhật. Trong suốt mùa hè và mùa thu năm 1945, Patti cộng tác với phong trào giành độc lập của Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, qua đó có được các thông tin tình báo, giúp phe Đồng minh đánh vào hậu phương lực lượng Nhật chiếm đóng Đông Dương. OSS cũng cử đội Con Nai sang Việt Bắc để hợp tác với lực lượng Việt Minh trong hoạt động tập kích hậu phương quân Nhật.

Tháng 8/1945, Patti dẫn đầu nhóm sĩ quan OSS bay từ Côn Minh sang Hà Nội để giải quyết vấn đề tù binh chiến tranh của phe Đồng minh, nắm tình hình chuẩn bị giải giáp quân Nhật theo tinh thần Hiệp ước Potsdam. Dưới đây là hồi ức của Patti về những ngày Cách mạng Tháng Tám sôi động ở Việt Nam:

Archimedes Patti (thứ hai, từ trái sang) và Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (thứ hai, từ phải sang) sáng 26/8/1945. Ảnh tư liệu của Archimedes Patti

Ngày 22/8/1945, đoàn nhân viên OSS do tôi dẫn đầu đáp xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Thành phố lúc đó không có những xáo động lớn, nhưng có những đoàn người xếp hàng tuần hành trên các phố... Phố xá ngập trong cờ đỏ sao vàng. Đó là cờ Việt Minh. Khắp nơi là những biểu ngữ: “Nước Việt Nam là của người Việt Nam”; “Đả đảo thực dân Pháp”; “Hoan nghênh phái đoàn Đồng minh...” đem lại những ấn tượng mạnh mẽ.

Chỉ trong 4, 5 ngày từ khi lên nắm chính quyền ở Hà Nội, Việt Minh đã kiểm soát toàn bộ dịch vụ công của thành phố, duy trì luật pháp và trật tự công cộng nên không có sự cố nào xảy ra. Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội không có đổ máu. Bộ đội của ông Võ Nguyên Giáp đã vào thành phố. Họ dàn quân khắp nơi và bắt đầu có dáng dấp của một lực lượng vũ trang quy mô toàn quốc. Họ có quân phục và được vũ trang.

Ngày 26/8/1945, sau khi dự nghi lễ chào cờ các nước đồng minh với ông Võ Nguyên Giáp, tôi nhận được lời mời đi cùng ông tới hội kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một nơi kín đáo. Chúng tôi cùng dùng bữa trưa và có một cuộc nói chuyện dài về các chủ đề khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp Người ở Hà Nội.

Trong khi chính quyền Việt Minh làm công tác chuẩn bị cho Lễ tuyên bố độc lập, tôi đi dạo khắp nơi trong thành phố để tìm hiểu tình hình cộng đồng người Pháp, cộng đồng người Hoa và dĩ nhiên là cả tình hình quân Nhật.

Hai ngày sau cuộc gặp đầu tiên, tôi được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời đến gặp. Chủ tịch cho tôi xem bản thảo của Tuyên ngôn Độc lập sẽ được Người đọc vài ngày sau. Vì tôi không đọc được tiếng Việt, nên văn bản này đã được dịch sang tiếng Anh. Tôi kinh ngạc nhìn thấy những câu của bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ trong văn bản này. Nhìn những câu chữ như quyền tự do, quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc, tôi thoạt đầu không tin ở mắt mình... Sau khi giúp tu chỉnh một số trật tự câu trong bản tiếng Anh, tôi chính thức được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời dự Lễ tuyên bố độc lập tại Quảng trường Ba Đình, nằm kề bên Dinh toàn quyền (nay là Phủ Chủ tịch-ND) hôm 2-9 tới.

Ngày 1/9, đã có những dòng người đông như mắc cửi diễu hành trong thành phố. Người dân tới từ khắp các vùng lân cận, bận những trang phục đẹp mắt, đủ các sắc màu. Họ là đại diện của người thiểu số miền núi, của nhân dân từ các vùng miền khác. Họ thực sự hạnh phúc, vui sướng trong không khí như ngày hội. Phố xá ngập cờ hoa, khẩu hiệu cách mạng. Các băng rôn vẫn mang nội dung: “Nước Việt Nam của người Việt Nam”; “Chào mừng Đồng minh”; “Vì tự do, chống thực dân”... Tối hôm đó, tôi lại được ăn tối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời của ông. Đó là thời khắc giống như ngày cuối cùng của thời kỳ đau khổ, bắt đầu ngày khải hoàn, thời kỳ độc lập dân tộc của Việt Nam.

Sau bữa tiệc, tôi có cuộc thảo luận dài với đại diện quân Tưởng Giới Thạch vừa đến nơi. Họ tỏ ra rất e ngại không hiểu điều gì sẽ xảy ra với cộng đồng người Hoa ở Việt Nam. Tôi nói với họ là không cần phải lo lắng, vì lãnh tụ Hồ Chí Minh đã bảo đảm với tôi sẽ không có điều gì xảy ra với người Pháp, người Trung Quốc và người Nhật. Quân Tưởng có vẻ như không tin tôi, nhưng quả thực mọi sự sau này đúng như thế. Đã không có chuyện gì xảy ra với người nước ngoài vì Hồ Chí Minh và chính quyền mới bảo đảm an ninh cho các cộng đồng khác nhau ở Việt Nam. 

Sáng sớm 2/9, theo đúng kế hoạch, các đoàn người bắt đầu tập kết vào thành phố. Các dòng thác người tuôn trào từ tất cả các hướng từ bên ngoài, họ đi vào theo nhóm cùng địa phương, dòng tộc. Các lực lượng quân sự cũng dàn đội hình trên Quảng trường Ba Đình, nơi đã hình thành một biển người. Người ta đã dựng sẵn một lễ đài cao khoảng 6m, gần như hình vuông, được bao phủ bởi vải màu trắng và đỏ.

Khoảng sau 1 giờ chiều, mặt trời chiếu sáng chói chang. Có một làn gió rất nhẹ thoảng qua. Rồi chỉ trong vài giây, các mệnh lệnh đã vang lên khắp nơi, sau đó là những hồi kèn. Có một vài tiếng trống. Rồi ai đó đã lên tiếng từ trên lễ đài, kêu gọi mọi người chú ý, hẳn là thông báo về sự xuất hiện của Chủ tịch Chính phủ lâm thời. Vài phút sau, tôi nhận ra Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài. Ông bắt đầu nói và một sự tĩnh lặng bao trùm lên đám đông. Đó là một biển người rộng lớn, vậy mà bạn có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi. Ông Hồ bắt đầu nói và tôi nghĩ chắc ông ấy chỉ đơn thuần chào hỏi mọi người. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy Chủ tịch cất giọng cao hơn và nói một câu bằng tiếng Việt, khiến tôi huých nhẹ người phiên dịch của chúng tôi. Người phiên dịch trả lời: Ông Hồ Chí Minh hỏi “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”.

Rồi ngay sau đó lập tức có một tiếng đáp lớn của đám đông: “Có, nghe rõ...”. Vâng, từ lúc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hút hồn cả một dân tộc, có thể nói như vậy. Ông ấy đã đi vào lòng dân cả nước Việt Nam. Tất cả họ đều sát cánh bên ông, lắng nghe tiếng nói của lãnh tụ. Bắt đầu đọc Tuyên ngôn Độc lập, ông Hồ mở rộng ra ngoài, kể lại gần như toàn bộ lịch sử của Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Đó là cách mà buổi lễ đã diễn ra trong gần một giờ. Sau đó, nó được tiếp nối bởi các thành viên khác của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Ông Võ Nguyên Giáp là người lên tiếng tiếp theo...

Theo: Theo Báo Quân đội Nhân dân, trích dịch

Tham khảo thêm

188 ngày đầu lập nước và quyết sách của Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp

188 ngày đầu lập nước và quyết sách của Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Dương Kinh của nhà Mạc nằm ở đâu?

Dương Kinh nhà Mạc ở đâu? Nhà Mạc đã làm gì để xây dựng Dương Kinh? Vai trò của nó như thế nào đối với vận mệnh của Vương triều Mạc? Đây là một vấn đề đã làm tốn không ít giấy mực của các nhà nghiên cứu, đặc biệt trong những thập kỷ gần đây.

Trữ Tú cung của Từ Hi Thái hậu có gì đáng chú ý?

Đông Tây - Kim Cổ
Trữ Tú cung của Từ Hi Thái hậu có gì đáng chú ý?

2 người khiến Chu Đệ sợ nhất trước khi tạo phản: 1 là Chu Nguyên Chương, 2 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ
2 người khiến Chu Đệ sợ nhất trước khi tạo phản: 1 là Chu Nguyên Chương, 2 là ai?

Cuộc chiến cân não tại Hội nghị Geneva diễn ra như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Cuộc chiến cân não tại Hội nghị Geneva diễn ra như thế nào?

188 ngày đầu lập nước và quyết sách của Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp

Đông Tây - Kim Cổ
188 ngày đầu lập nước và quyết sách của Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp

Đọc thêm

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'
Thế giới

Đặc nhiệm Ukraine tung video tấn công vị tướng kỳ cựu được phong 'Anh hùng nước Nga'

Thế giới

Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Nga, khiến vị tướng này bị thương nặng và phải cắt cụt tay chân, ảnh Euromaidanpress.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn