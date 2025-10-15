Người phụ nữ bị chồng đẩy xuống vách núi ở Thái Lan cuối cùng cũng được ly hôn sau 6 năm

Wang Nan, 38 tuổi, được biết đến nhiều trên mạng với tên Wang Nuannuan, đã bị thương nặng sau khi chồng cô là Yu Xiaodong đẩy xuống một vách núi cao 34m khi cả hai đi nghỉ tại một công viên quốc gia ở Thái Lan vào tháng 6/2019.

Thời điểm đó, Wang đang mang thai ba tháng và cô đã mất đứa con chưa kịp chào đời sau vụ việc.

Yu, người đã cố sát hại vợ để chiếm đoạt tài sản của cô nhằm trả nợ cờ bạc, đã bị tòa án Thái Lan tuyên phạt 33 năm 4 tháng tù giam sau phiên xét xử lần thứ ba vào năm ngoái.

Tháng 9/2023, Wang đã nộp đơn xin ly hôn lên Tòa án Nhân dân quận Tần Hoài, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Cô cho biết bản thân đã trải qua vô vàn khó khăn trong quá trình này, chủ yếu vì Yu hiện đang thụ án tù tại Thái Lan.

Khi nghe tin vui, Wang xúc động nghẹn ngào, nhớ lại những năm tháng gian khổ vẫn còn in đậm trong ký ức. Ảnh: Tư liệu

Phiên tòa được mở vào cuối tháng 9, với Yu tham dự phiên xét xử thông qua một ứng dụng mạng xã hội.

Theo Beijing News, ngày 10/10, tòa đã ra phán quyết chấp thuận đơn ly hôn của Wang. Ngoài ra, Yu còn bị buộc phải bồi thường cho Wang 500.000 nhân dân tệ (khoảng 70.000 USD).

“Thật là một ngày tuyệt vời! Đơn kháng cáo của tôi đã được tòa án chấp thuận”, Wang chia sẻ trên mạng xã hội.

“Đêm qua tôi quá phấn khích đến mức không ngủ được. Những gian khổ tôi đã trải qua suốt những năm qua vẫn còn in sâu trong tâm trí”, cô viết vào ngày hôm sau.

Phán quyết này đã khiến mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập lời chúc mừng dành cho Wang, với số lượt xem đạt gần 60 triệu.

“Một tin thật tuyệt vời! Chúc mừng bạn! Bạn đã chờ đợi điều này quá lâu rồi”, một người bình luận viết.

“Đạt được điều này thật không dễ dàng. Tất cả các cô gái đều vui mừng thay cho bạn”, một người khác chia sẻ.

Wang và Yu quen nhau vào tháng 5/2017 và kết hôn hai tháng sau đó.

Wang cho biết cô đã phải vướng vào cuộc chiến pháp lý với Yu suốt những năm qua, khi tình trạng hôn nhân hợp pháp vẫn tồn tại đã gây cho cô không ít rắc rối.

Chẳng hạn, mẹ của Yu thường xuyên đến nhà cô ở Thái Lan và tỉnh Giang Tô, lấy đi nhiều đồ vật có giá trị. Tuy nhiên, Wang không thể tố cáo bà vì về mặt pháp lý, người phụ nữ đó vẫn là mẹ chồng của cô.

Năm ngoái, Yu từng yêu cầu Wang bồi thường 30 triệu nhân dân tệ (tương đương 4 triệu USD) để “bù đắp tổn thất tinh thần và tuổi xuân” nếu muốn ly hôn.

Tòa án ở Nam Kinh hiện vẫn chưa công bố cách xử lý tài sản chung của hai người.

“Việc phân chia thu nhập mà Wang kiếm được từ mạng xã hội kể từ sau khi bị đẩy xuống vách núi sẽ là một thách thức lớn”, luật sư Trương Tĩnh thuộc Văn phòng luật Lương Cao nhận định.

Hiện Wang có 5,45 triệu người theo dõi trên một nền tảng mạng xã hội lớn ở Trung Quốc đại lục.

Trong một buổi phát trực tiếp ngày 12/10, Wang cho biết cô dự định sẽ khởi kiện Yu vì đã chiếm đoạt tiền của cô trong thời gian họ còn là vợ chồng.

Wang sinh một bé trai vào tháng 9 năm ngoái và tiết lộ rằng cô mang thai thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại một phòng khám ở nước ngoài.