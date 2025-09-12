Người phụ nữ mắc kẹt trong kho lạnh được shipper cứu, tặng cổ phần công ty để cảm ơn

Người phụ nữ họ Trần, sống tại tỉnh Hồ Nam (miền Trung Trung Quốc), đang làm việc một mình trong kho đông lạnh của công ty logistics chuỗi lạnh vào tối 31/8. Theo quy định an toàn, hàng hóa phải được di chuyển qua cửa nhỏ gắn trên cửa chính, cần ít nhất hai người phối hợp. Tuy nhiên, hôm đó do sơ suất, bà mở hẳn cửa chính để chuyển hàng.

Sau khi chuyển hàng xong, bà Trần đóng chặt cửa để tránh hơi nóng bên ngoài làm ướt thùng carton. Khi vừa hoàn thành công việc, bà phát hiện cửa không thể mở ra, công tắc dự phòng cũng hỏng. Lúc này, bà chỉ mặc quần áo mùa hè, không mang điện thoại và kho đông lạnh rộng 20m² lại ở vị trí hẻo lánh, ít người qua lại. Nhiệt độ bên trong ở mức âm 20°C.

Nghĩ đến khả năng không sống sót cho tới khi có người phát hiện, bà hoảng sợ. Kho đông lạnh cách âm tốt khiến việc kêu cứu khó hơn. Ban đầu bà đập một thùng bánh bao đông lạnh vào cửa nhưng nhanh chóng kiệt sức, sau đó dùng dép gõ vào cửa mỗi khi nghe tiếng người đi ngang.

Shipper giao hàng Lưu Húc cùng bà Trần sau khi bà được giải cứu khỏi kho đông lạnh. Ảnh: Handout

May mắn thay, một shipper giao hàng trẻ tên Lưu Húc nghe thấy tiếng kêu cứu. Anh cho biết công việc của mình đòi hỏi luôn cảnh giác nên đặc biệt nhạy với âm thanh xung quanh.

Khi giải cứu được bà Trần, bà đã mắc kẹt khoảng 20 phút, run lẩy bẩy và phải mất hai giờ mới hồi phục.

Để bày tỏ lòng biết ơn, bà Trần tặng anh Lưu cờ lưu niệm (một cách tri ân phổ biến ở Trung Quốc), hoa, quà, tiền và còn đề nghị tặng anh cổ phần trong công ty. Bà chia sẻ khi bị nhốt trong kho lạnh, điều lo lắng nhất là hai đứa con – một đang học cấp hai, một mới 5 tuổi.

“Nếu không có ai nghe thấy, tôi chắc chắn đã chết cóng”, bà nói. Bà cũng cam kết sửa cửa kho và nhắc nhở mọi người thường xuyên kiểm tra thiết bị, tuân thủ quy định an toàn.

