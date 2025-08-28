Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Gia đình
Thứ năm, ngày 28/08/2025 22:36 GMT+7

Người sinh ngày Âm lịch này như hoa nở muộn, tích lũy sức mạnh, bùng nổ bất ngờ, thành công tất yếu

+ aA -
Nhật Minh Thứ năm, ngày 28/08/2025 22:36 GMT+7
Người sinh ngày Âm lịch này thường gặp nhiều khó khăn trong những năm đầu đời, nhưng sẽ trở nên giàu có hơn khi về già, chỉ cần sống tốt tiền tự nhiên đến.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

1. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3

Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 như ngày 3. 13 hay 23 tựa những nụ hoa mùa xuân non nớt, luôn cố gắng vươn lên giữa gió lạnh.

Những người như vậy thường thông minh, nhạy cảm và có nhiều ý tưởng, nhưng rất dễ gặp phải những người không phù hợp hoặc đưa ra những quyết định sai lầm trong những năm tháng đầu đời.

Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 như ngày 3. 13 hay 23 tựa những nụ hoa mùa xuân non nớt, luôn cố gắng vươn lên giữa gió lạnh. Ảnh minh họa

Ví dụ, bạn bè bị lừa dối trong quan hệ đối tác, các dự án khởi nghiệp thất bại, và những trở ngại về mặt cảm xúc ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng chính vì đã trải qua quá nhiều lựa chọn "sai lầm", họ đã hình thành nên một đôi mắt tinh tường.

Sau tuổi bốn mươi, khả năng phán đoán của họ được cải thiện vượt bậc, và tầm nhìn đầu tư của họ rất chính xác.

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 thường có thể hành động quyết đoán khi người khác do dự, và họ đạt được mục tiêu chỉ bằng một phát bắn.

Tôi biết một ông chủ kinh doanh trà. Ông ấy sinh vào ngày 13 Âm lịch. Ông ấy đã thay đổi bảy ngành nghề trước tuổi bốn mươi và nợ nần chồng chất.

Giờ đây, ông ấy đã ngoài năm mươi và kiếm được hàng chục tỷ mỗi năm nhờ bán hàng online Ông ấy nói: "Hồi trẻ, tôi luôn muốn kiếm tiền nhanh chóng. Giờ tôi biết rằng chậm mà chắc."

2. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 5

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 5 như ngày 5. 15 hay 25 là những ví dụ điển hình của việc "tích lũy sức mạnh theo thời gian rồi bùng nổ".

Kiểu người này điềm tĩnh, vững vàng, làm việc thực tế nhưng lại thiếu sức mạnh bùng nổ, giống như một chiếc xe mã lực thấp nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp.

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 5 như ngày 5. 15 hay 25 là những ví dụ điển hình của việc "tích lũy sức mạnh theo thời gian rồi bùng nổ". Ảnh minh họa

Khi còn trẻ, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 5 dễ bị bỏ qua, chậm thăng tiến, khó được tăng lương, và luôn cảm thấy tài năng không được trân trọng.

Nhưng họ có một lợi thế chí mạng: "chịu đựng được sự cô đơn mà vẫn giữ được hoài bão ban đầu".

Nhiều người không chịu nổi và chuyển nghề, nhưng đa số họ đã âm thầm làm việc trong cùng một lĩnh vực hơn mười năm. Khi ngành công nghiệp bùng nổ, họ đã là những "lão làng", có sẵn nguồn lực, mối quan hệ và kinh nghiệm, và dễ dàng trở thành người dẫn đầu.

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 5 cũng giống như ủ rượu, càng lâu, hương thơm càng nồng.

Ở quê tôi có một bác sĩ Đông y. Ông sinh ngày 25 Âm lịch và trở nên nổi tiếng trên nền tảng video ngắn ở tuổi 60.

Giờ đây, ông có hàng trăm ngàn người hâm mộ và người đăng ký tư vấn đã kéo dài nửa năm sau đó. Ông nói: "Tôi chỉ làm một việc trong đời và tôi không ngờ mình sẽ trở nên nổi tiếng khi về già."

3. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7 như ngày 7, 17 hay 27 sinh ra đã mang trong mình khí chất của một "anh hùng bi kịch".

Họ có tinh thần trách nhiệm cao, coi trọng tình bạn và thường hy sinh bản thân vì gia đình, bạn bè.

Khi còn trẻ, họ hoặc là bảo lãnh nợ nần cho anh em, dốc hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho cha mẹ, hoặc từ bỏ cơ hội thăng tiến vì chuyện học hành của con cái.

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7 như ngày 7, 17 hay 27 sinh ra đã mang trong mình khí chất của một "anh hùng bi kịch". Ảnh minh họa

Dường như vận may tài chính của người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7 bị kìm hãm bởi điều gì đó và không bao giờ có thể cải thiện được.

Nhưng chính những trải nghiệm "khổ đau mất mát" này đã cho phép họ tích lũy một "từ trường cá nhân" tuyệt vời.

Sau tuổi trung niên, quý nhân thường xuyên xuất hiện, và những lời mời hợp tác vẫn tiếp tục. Một số người thậm chí còn chủ động cung cấp nguồn lực và dự án.

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7 không chiến thắng bằng tính toán, mà bằng "đức hạnh". Giống như một cái cây lớn, cành lá càng sum suê thì càng thu hút nhiều chim chóc về làm tổ.

Một người bạn của tôi, làm thiết kế, sinh ngày 17 Âm lịch. Trước tuổi 40, anh ấy dựa vào cạnh tranh giá rẻ để có được đơn hàng và sống một cách chật vật.

Giờ đây, ông đã 52 tuổi, khách hàng xếp hàng dài chờ đến lượt và ông có hàng chục học viên. Ông nói: "Tôi từng nghĩ kiếm tiền rất khó, nhưng giờ tôi thấy rằng nếu mình là người tốt, tiền sẽ tự nhiên đến."

4. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9 như ngày 9, 19 hay 29, rất giống những "người nở muộn" trong tiểu thuyết võ hiệp.

Thời trẻ, suy nghĩ của họ bay bổng, sở thích thì rộng mở, nhưng lại thiếu tập trung và dễ dàng say mê chỉ trong ba phút.

Hôm nay học vẽ, ngày mai giao dịch cổ phiếu, ngày kia lại muốn viết tiểu thuyết. Kết quả là, họ giỏi mọi thứ nhưng chẳng giỏi cái gì, và rất khó hình thành tính cạnh tranh cốt lõi.

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9 như ngày 9, 19 hay 29, rất giống những "người nở muộn" trong tiểu thuyết võ hiệp. Ảnh minh họa

Hơn nữa, tính cách của người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9 khá bướng bỉnh, không chịu cúi đầu. Họ thường bị loại khỏi công việc vì "kém giao thiệp".

Nhưng khi bước qua tuổi bốn mươi, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9 đã trưởng thành về mặt tinh thần, có mục tiêu rõ ràng, và có thể bùng nổ năng lượng đáng kinh ngạc.

Đặc biệt, những người làm việc sáng tạo, nghệ thuật và tự do thường đạt đến đỉnh cao của sự sáng tạo và bùng nổ tài sản ở giai đoạn này.

Giống như một viên ngọc thô, ban đầu không ai nhận ra giá trị của nó, nhưng sau khi được mài giũa, nó lại tỏa sáng rực rỡ.

Tôi biết một nhiếp ảnh gia sinh ngày 29 Âm lịch và đã có triển lãm cá nhân ở tuổi năm mươi. Hiện nay, tác phẩm của ông được các bảo tàng nghệ thuật sưu tầm và giá đã tăng gấp trăm lần. Ông nói: "Tôi mất ba mươi năm để tìm thấy ánh sáng của riêng mình."

Có thể thấy, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3, 5, 7 hoặc 9 là những người này sở hữu tố chất lãnh đạo bẩm sinh, tầm nhìn và hành động táo bạo, nhưng khi còn trẻ, họ dễ bốc đồng và liều lĩnh bành trướng, dẫn đến "thăng hoa nhanh, suy tàn nhanh".

Họ có thể trở thành ông chủ ở độ tuổi đôi mươi, tận hưởng xe sang và biệt thự trước tuổi ba mươi, nhưng chỉ một cuộc khủng hoảng cũng có thể kéo họ xuống đáy.

Tuy nhiên, chính những bài học đau thương này dạy họ biết tôn trọng luật lệ, kiểm soát ham muốn và tiến lên vững chắc.

Đến tuổi năm mươi, với tư duy bình tĩnh hơn và nguồn lực vững chắc, họ có thể đạt được sự phát triển ổn định và đạt được tự do tài chính thực sự.

Không phải họ thiếu năng lực; chỉ là cần thời gian để "trả giá". Giống như một con tàu lớn, nó khởi đầu chậm rãi, nhưng một khi đã ra khơi, không ai có thể đuổi kịp.

Có thể thấy, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3, 5, 7 hoặc 9 là những người này sở hữu tố chất lãnh đạo bẩm sinh. Ảnh minh họa

Có thể nhận thấy, logic tạo ra của cải trong xã hội hiện đại cũng đang âm thầm thay đổi. Trước đây, "cá nhanh nuốt cá chậm", nhưng giờ đây lại là "cá chậm nuốt cá nhanh".

Những người vội vã thành công nhanh chóng thường chịu nhiều thiệt thòi nhất khi thời thế thay đổi; trong khi những người kiên nhẫn và chịu đựng khó khăn, được thúc đẩy bởi hiệu ứng tích lũy của thời gian, lại đạt được những thành quả đáng kinh ngạc.

Vậy nên, nếu bạn tình cờ nằm ​​trong số 4 người "gặp khó khăn thuở ban đầu", đừng nản lòng. Bạn không phải là người kém may mắn; bạn chỉ đang "gieo mầm" thành công.

Cũng như tre mất bốn năm bám rễ dưới lòng đất, bạn đang dùng tuổi trẻ để tích lũy năng lượng. Những nỗi bất bình bạn đã chịu đựng, những đêm mất ngủ bạn đã trải qua, những giọt nước mắt bạn đã rơi, đều không phải là vô ích.

Chúng đang âm thầm chuyển hóa thành sự tự tin, trí tuệ và sự giàu có cho tương lai của bạn.

Và nếu hiện tại bạn đang tận hưởng thành công, đừng tự mãn. Cuộc sống là một cuộc đua đường dài, chứ không phải cuộc chạy nước rút 100 mét. Những người chiến thắng thực sự không bao giờ khoe khoang về điểm xuất phát; họ chỉ tập trung vào vạch đích.

(Theo Toutiao)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

May mắn đến rồi, 3 con giáp bớt căng thẳng, công việc tiến triển, thu nhập tăng lên không ngừng trong tháng 9

Tháng 9 mang đến vận may đặc biệt cho 3 con giáp, giúp họ giảm bớt căng thẳng, công việc thuận lợi suôn sẻ và thu nhập không ngừng tăng tiến.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp đón may mắn trong tháng "cô hồn", kinh doanh phát đạt, tích lũy tiền bạc

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp đón may mắn trong tháng 'cô hồn', kinh doanh phát đạt, tích lũy tiền bạc

1 cây cảnh này bằng 1000 chậu lưỡi hổ, hoa như đuôi cáo khổng lồ, mang lại điềm lành, xua đuổi tà khí

Gia đình
1 cây cảnh này bằng 1000 chậu lưỡi hổ, hoa như đuôi cáo khổng lồ, mang lại điềm lành, xua đuổi tà khí

Đầu tháng 9, 3 con giáp nhận tháo gỡ bế tắc, mở ra cơ hội, kiếm tiền không ngừng, giàu lên nhanh chóng

Gia đình
Đầu tháng 9, 3 con giáp nhận tháo gỡ bế tắc, mở ra cơ hội, kiếm tiền không ngừng, giàu lên nhanh chóng

Đọc thêm

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
Thể thao

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế

Thể thao

ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái
Thế giới

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái

Thế giới

Quân đội Nga mỗi tháng giải phóng được 600-700 km2 trong khu vực chiến dịch đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo tại cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng của cơ quan quân sự Nga hôm thứ Sáu.

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá
Chuyển động Sài Gòn

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá

Chuyển động Sài Gòn

Với nhiều người, thưởng thức ẩm thực chay là một trải nghiệm không thể thiếu vào mùa Vu lan. Việc ăn chay không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh mà còn là dịp thú vị để quây quần hàn huyên cùng gia đình và bạn bè.

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn 'Xanh hóa - Số hóa' tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước
Doanh nghiệp

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn "Xanh hóa - Số hóa" tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Doanh nghiệp

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ và tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục
Nhà nông

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục

Nhà nông

Anh Cao Văn Liền (51 tuổi) có hơn 20 năm tham gia công tác ở ấp; trong đó, có gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, Cần Thơ. Ở vị trí công tác nào anh Liền cũng luôn thể hiện sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, được đảng viên (ĐV) và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Văn hóa - Giải trí

"Những lời đồn ác ý trong quá khứ hoàn toàn là vu khống và bịa đặt độc ác", ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng về những tin đồn ác ý.

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8 tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.713 đồng - 26.783 đồng (mua - bán), tăng 63 đồng cả hai chiều so với sáng qua

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công
Kinh tế

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công

Kinh tế

Tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vừa tổ chức tại Đà Nẵng, lãnh đạo chính phủ và ngành tài chính chứng kiến sự ra mắt và thảo luận về Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) – một dự án được kỳ vọng sẽ định hình hạ tầng công nghệ cho chính quyền số, đô thị thông minh và trung tâm tài chính trong tương lai.

Người xưa dặn: 'Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà', đó là 3 cây nào vậy?
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà", đó là 3 cây nào vậy?

Gia đình

Người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà" hay cây mang lại may mắn, điềm lành cho gia đình.

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: 'Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ'
Văn hóa - Giải trí

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường".

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì
Thể thao

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì

Thể thao

Chiều 29/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) với đầy đủ lực lượng được triệu tập, chuẩn bị cho cuộc đua tại bảng C- Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80
Tin tức

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80

Tin tức

Giữa Hà Nội rợp sắc cờ hoa và hàng triệu con tim đổ về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành trong Đại lễ A80, những cuộc hội ngộ xúc động của mẹ con, vợ chồng, cựu chiến binh… đã thắp sáng tình yêu Tổ quốc, biến khoảnh khắc đời thường thành niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc.

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky
Thế giới

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin tiếp tục né tránh cuộc gặp với tổng thống Ukraine, điều mà ông đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, thì ông Trump không thể bỏ qua mà không có phản ứng.

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch
Xã hội

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch

Xã hội

Sản phụ mang song thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đã vỡ ối, dây rốn rơi ra ngoài, tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?
Nhà nông

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?

Nhà nông

Các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, bà con ngư dân vừa cùng nhau đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu ích tại tọa đàm "Phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra tại Quảng Ninh.

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thúy Hà hóa thân nhân vật có hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình. Trước những nhận xét trái chiều của người xem, cô mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế

Chuyển động Sài Gòn

Trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ, cao tốc và các điểm nóng giao thông tại TP.HCM được dự báo sẽ xảy ra ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe tăng đột biến. Người dân cần chú ý lộ trình thay thế.

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8, thị trường dầu thô thế giới sau hai phiên tăng giá đã lao dốc mạnh ở phiên cuối tuần.

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Rạng sáng ngày 30/8, hàng vạn người dân quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) gần như không ngủ. Càng đến sát giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, không khí càng thêm hối hả, mọi người cùng nhau hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Media

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Media

Đúng 4h50 sáng 30/8, lực lượng diễu binh gồm 120 quân nhân Trung Quốc đã xuất hiện tập dượt trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?
Bạn đọc

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?
Tin tức

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?

Tin tức

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả khoản 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập tập trung thực hiện từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 
Nhà nông

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông

Bình Hòa Nam - xã nghèo nhất nhì Long An (cũ) nay thuộc xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (mới) - từng là vùng đất bưng biền ngập phèn, cỏ mọc um tùm, bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm chết người, giờ đây đã thay da đổi thịt. Cả xã khoác lên mình màu áo xanh ngút ngàn của những ruộng rau má mơn mởn.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Xã hội

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Rạng sáng 30/8, tại khu vực phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo (Hà Nội), ngay trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề đã cùng nhau cất vang những ca khúc cách mạng, khiến không khí thêm trang nghiêm và xúc động.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tôi yêu Tổ quốc tôi
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tôi yêu Tổ quốc tôi

Văn hóa - Giải trí

Có những buổi sáng mùa thu ở Nhật, tôi đứng giữa quảng trường rộng, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên giữa trời xanh, mắt ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay.

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID
Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID

Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng việc đóng cửa cơ quan viện trợ nước ngoài đã giúp người nộp thuế Mỹ tiết kiệm được "hàng chục tỷ USD". Ông cho biết USAID chính thức bước vào giai đoạn đóng cửa.

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?
Thể thao

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?

Thể thao

Khởi đầu mùa giải V.League 2025/2026 của Hà Nội FC là một cú sốc thực sự, không chỉ với người hâm mộ mà còn với cả những đối thủ từng phải kiêng dè họ. Nhà đương kim á quân, đội bóng giàu thành tích và được xem là biểu tượng của sự ổn định suốt nhiều năm, giờ đây đang thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống, bạc nhược và xa lạ đến bất ngờ.

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng
Nhà nông

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng

Nhà nông

Nông dân Tây Ninh đang mạnh dạn chuyển đổi số, từ gắn mã QR cho từng quả dừa hữu cơ đến bán sầu riêng trên mạng. Cách làm mới giúp nâng giá trị nông sản và góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng 'thối' ếch càng thích, tự động mò tới
Nhà nông

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng "thối" ếch càng thích, tự động mò tới

Nhà nông

Lũ về mang theo phù sa, tưới mát ruộng đồng ở An Giang, là thời điểm những nghề ăn theo bắt đầu vào vụ, trong đó có nghề săn, bắt ếch đồng rục rịch theo con nước, giúp nhiều hộ gia đình có thêm thu nhập kha khá lúc nông nhàn.

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
5

Văn hóa - Giải trí

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó nghệ thuật, họa sĩ Trần Hòa Bình (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) đã dành trọn tâm huyết để tạo nên hơn 1.000 tác phẩm tranh chân dung về Bác Hồ. Ông đã biến tình yêu hội họa thành một cách thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

5

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn