Người Tiên Ty từng thống trị phía Bắc Trung Hoa, khiến người Hán khiếp sợ, đã biến mất ra sao?

Người Tiên Ty là một trong những dân tộc du mục lớn sinh sống ở vùng thảo nguyên Mông Cổ và phía Đông Bắc Trung Quốc thời cổ đại. Họ được ghi chép trong sử sách Trung Hoa từ thời Chiến Quốc – Tây Hán, thường hoạt động sát biên giới nhà Hán. Ban đầu, Tiên Ty có mối quan hệ mật thiết với Đông Hồ, một liên minh du mục lớn. Sau khi Đông Hồ bị Hung Nô đánh bại vào thế kỷ 3 TCN, người Tiên Ty dần tách ra và trở thành một lực lượng độc lập.

Trong suốt nhiều thế kỷ, người Tiên Ty không ngừng mở rộng lãnh địa, từng bước thay thế Đông Hồ để kiểm soát vùng Đông Bắc. Tới thế kỷ 1 – 3, sử sách Hán đã ghi nhận nhiều thủ lĩnh Tiên Ty mạnh mẽ, thường xuyên xung đột hoặc liên minh với Hung Nô, rồi sau đó lại tham gia vào những cuộc chiến chống hoặc theo triều đình nhà Hán.

Ảnh minh hoạ.

Vai trò của người Tiên Ty trong Ngũ Hồ loạn Hoa

Bước ngoặt lịch sử xuất hiện khi nhà Tấn suy yếu sau Loạn Bát Vương (291 – 306). Đây là thời kỳ “Ngũ Hồ loạn Hoa”, tức năm nhóm tộc người phương Bắc gồm: Hung Nô, Tiên Ty, Yết, Đê và Khương, đồng loạt tràn xuống Trung Nguyên. Trong số này, người Tiên Ty là thế lực hùng mạnh và tổ chức chặt chẽ nhất.

Tiên Ty gồm nhiều thị tộc lớn, trong đó nổi bật có:

- Mộ Dung thị

- Đoàn thị

- Vũ Văn thị

- Thác Bạt thị

Chính nhờ sự phân bố rộng rãi và khả năng kỵ binh thiện chiến, Tiên Ty nhanh chóng dựng nên những vương triều, tranh hùng cùng các tộc Hồ khác trên đất Bắc Trung Hoa.

Họ Mộ Dung và các vương quốc Yên

Trong tiến trình lịch sử, Mộ Dung thị nổi lên trước tiên. Họ kiến lập một loạt chính quyền mang quốc hiệu Yên, như Tiền Yên (337 – 370), Hậu Yên (384 – 409), Nam Yên (398 – 410) và Bắc Yên (407 – 436).

Các vương quốc này đóng đô ở vùng Hà Bắc – Liêu Đông, kiểm soát một phần quan trọng của Hoa Bắc. Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng của người Mộ Dung là nội bộ phân liệt, các nhánh họ tranh chấp quyền lực, thường xuyên chia rẽ. Chính vì vậy, năm 370, Tiền Yên bị Phù Kiên của Tiền Tần tiêu diệt; đến năm 385, quân Mộ Dung lại đại bại dưới tay Thác Bạt Quỹ (Bắc Ngụy) trong trận Tham Hợp Pha, dẫn đến diệt vong.

Một nhánh nhỏ khác của họ Mộ Dung rút về phía Tây, lập ra Thổ Dục Hồn (Tuyuhun) ở khu vực Cam Túc – Thanh Hải ngày nay. Nhà nước này tồn tại tới thế kỷ 7, trước khi bị Thổ Phồn (Tây Tạng cổ) tiêu diệt. Sau đó, vùng này dần sáp nhập vào cương vực Trung Quốc thời Nguyên.

Thác Bạt thị và sự trỗi dậy của Bắc Ngụy

Trong số các thị tộc Tiên Ty, Thác Bạt thị mới là thế lực có ảnh hưởng lâu dài nhất. Sau khi đánh bại Mộ Dung, họ kiến lập nên vương triều Bắc Ngụy (386 – 534), một trong những chính quyền mạnh mẽ bậc nhất thời Nam Bắc triều.

Bắc Ngụy ban đầu là một quốc gia mang đậm màu sắc du mục: trọng kỵ binh, quý tộc Tiên Ty giữ nhiều đặc quyền, trong khi người Hán bị kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, để củng cố nền cai trị trên vùng lãnh thổ đông dân Hán, các vị vua Bắc Ngụy dần thực hiện chính sách Hán hóa mạnh mẽ:

- Xóa bỏ chữ viết Tiên Ty, bắt buộc dùng chữ Hán.

- Khuyến khích quý tộc lấy họ Hán, học tập lễ nghi Hán.

- Di chuyển kinh đô từ Bình Thành (Đại Đồng, Sơn Tây) về Lạc Dương – trung tâm văn hóa Hán.

Chính sách này giúp Bắc Ngụy ổn định và tồn tại hơn 100 năm, song cũng tạo nên mâu thuẫn sâu sắc giữa tầng lớp quý tộc Tiên Ty và chính quyền. Hệ quả là Loạn Lục Trấn (523 – 534) bùng nổ, làm Bắc Ngụy nhanh chóng suy yếu và sụp đổ, chia tách thành Đông Ngụy – Tây Ngụy, mở đầu thời kỳ loạn Nam Bắc triều kéo dài.

Vai trò của Vũ Văn thị

Trong thời kỳ Bắc Ngụy suy tàn, một nhánh Tiên Ty khác là Vũ Văn thị nổi lên. Đại diện tiêu biểu chính là Vũ Văn Thái (507 – 556). Ông nắm quyền lực lớn ở Tây Ngụy, thực thi nhiều cải cách và đặt nền móng cho việc lập ra triều Bắc Chu.

Vũ Văn Thái chủ trương dung hòa Hồ – Hán, kết hợp sức mạnh kỵ binh du mục và tổ chức hành chính Hán tộc. Dưới thời Bắc Chu (557 – 581), người Tiên Ty tiếp tục nắm giữ vai trò quan trọng, nhưng quá trình Hán hóa vẫn diễn ra mạnh mẽ, khiến bản sắc tộc Tiên Ty ngày càng phai nhạt.

Sự tan giã và biến mất

Từ thế kỷ 6, qua các triều Bắc Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Chu rồi nhà Tùy, người Tiên Ty dần hòa nhập vào cộng đồng Hán. Một bộ phận được đồng hóa bởi hôn nhân, ngôn ngữ, văn hóa; bộ phận khác lại tan biến trong dòng chảy chiến tranh và loạn lạc.

- Nhánh Mộ Dung hầu như biến mất sau khi Thổ Dục Hồn bị diệt.

- Nhánh Thác Bạt hòa nhập vào giới quý tộc Bắc triều, rồi trở thành một phần trong tầng lớp thống trị của nhà Tùy – Đường. Thậm chí, họ Thác Bạt đổi sang họ Nguyên, để lại dấu ấn trong hoàng thất Bắc Ngụy.

- Nhánh Vũ Văn sau khi lập ra Bắc Chu, cũng nhanh chóng hòa huyết với Hán, con cháu không còn giữ bản sắc Tiên Ty rõ rệt.

- Nhánh Đoàn thị tồn tại nhỏ lẻ ở vùng Vân Nam, nhưng cuối cùng cũng bị hấp thụ vào dòng tộc địa phương.

Đến sau thế kỷ 7, cái tên Tiên Ty gần như biến mất khỏi sử sách. Những di sản họ để lại chỉ còn trong văn hóa, một số truyền thuyết và di tích khảo cổ.

Mặc dù biến mất như một dân tộc riêng biệt, người Tiên Ty có ảnh hưởng to lớn trong lịch sử Trung Hoa:

- Họ góp phần hình thành cục diện Nam Bắc triều, đặt nền móng cho sự thống nhất sau này dưới nhà Tùy – Đường.

- Triều Bắc Ngụy để lại dấu ấn văn hóa rực rỡ, đặc biệt qua hang đá Vân Cương, hang Long Môn, những kiệt tác nghệ thuật Phật giáo.

- Chính sách cải cách đất đai “quân điền chế” của Bắc Ngụy đã ảnh hưởng sâu rộng đến thể chế Trung Quốc thời sau.

Ngoài ra, nhiều dòng họ quý tộc Trung Hoa thời Đường – Tùy vốn có nguồn gốc Tiên Ty, cho thấy sự hòa huyết và đồng hóa đã biến họ thành một phần không thể tách rời của cộng đồng Hán.