Người trong đội cứu hộ kể lại việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn

Ngày 10/8, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N. B. K. C (SN 2003, trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn.

Liên quan đến vấn đề trên, anh Hoàng Anh Dũng, thành viên tham gia đội cứu hộ, tìm kiếm vào ngày 10/8 và là một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Anh Hoàng Anh Dũng, thành viên tham gia đội cứu hộ, tìm kiếm vào ngày 10/8 và là một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Anh Dũng cho biết, sau những ngày tìm kiếm khắp các khu vực trên núi Hoàng Ngưu Sơn mà không thấy tung tích nạn nhân, nhóm cứu hộ với sự tham gia của các thành viên chuyên leo núi đã tản ra các khu vực theo hình xương cá để mở rộng không gian tìm kiếm. Đến trưa 10/8, anh Dũng phát hiện thi thể thông qua cảm nhận có mùi lạ trong lúc tìm kiếm.

Anh Dũng nhanh chóng báo cho nhóm cứu hộ gần đó để đến hỗ trợ, vị trí phát hiện thi thể cách chân núi khoảng 5km, thi thể có dấu hiệu phân hủy và sau đó báo người thân, cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa các lực lượng đã đưa chó nghiệp vụ đến tìm kiếm

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang đã trực tiếp đến chân núi Hoàng Ngưu Sơn để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tại đây, ông Minh gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bà Phan Thị L. (mẹ của nạn nhân) và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát. Chính quyền phường Nam Nha Trang cũng hỗ trợ gia đình một khoản kinh phí theo quy định là 25 triệu đồng, lãnh đạo phường hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Trước đó, vào ngày 4/8, anh C. đi xe máy đến gửi tại nhà một người dân trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) để leo núi Hoàng Ngưu Sơn. Tuy nhiên, đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình không thấy anh C. quay về và mất liên lạc hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện chuyên dụng, chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân. Bên cạnh đó, hàng trăm người dân, chính quyền địa phương và các hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp cũng tham gia tìm kiếm.

Được biết, núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972m, được mệnh danh là "nóc nhà" của Nha Trang. Ngọn núi này có địa hình hiểm trở với nhiều đường mòn giao nhau, là điểm đến thu hút những người yêu thích leo núi, khám phá thiên nhiên.



