TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể tại trụ sở 1 ngân hàng; phá đường dây mang thai hộ do người Trung Quốc điều hành

Bàng hoàng phát hiện thi thể tại tầng 3 trụ sở một ngân hàng ở Nghệ An

Chiều 8/8, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong trụ sở một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tòa nhà ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: D.H

Đầu giờ chiều cùng ngày, một số nhân viên và bảo vệ làm việc tại ngân hàng này ngửi thấy mùi hôi thối. Khi mọi người lên tầng ba kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông. Có thể người này đã tử vong từ vài ngày trước.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.T.C (1988, quê xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An). Được biết, anh C vừa chuyển đến làm việc tại ngân hàng này khoảng 2 tháng trước. Sau đó, gia đình nạn nhân đã đến làm thủ tục đưa thi thể anh C về mai táng.

Tòa nhà ngân hàng nơi xảy ra sự việc cao 3 tầng, nằm ở khu vực dân cư đông đúc ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hiện, nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Triệt phá đường dây mang thai hộ do người Trung Quốc điều hành, trả 400 triệu đồng mỗi ca

Ngày 8/8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại do một người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm nghi phạm hoạt động trên mạng xã hội, tổ chức mang thai hộ xuyên quốc gia. Ban chuyên án được thành lập để đấu tranh.

Ngày 15/7, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập, làm việc với Quách Thị Thương (40 tuổi, quê Lâm Đồng), Phạm Thị Hoài Thu (38 tuổi), Phùng Thị Nương (29 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, cùng trú Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Trang (33 tuổi, Ninh Bình), Lò Thị Thanh (29 tuổi, Sơn La) cùng nhiều người liên quan. Cùng thời điểm, 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi được giải cứu an toàn.

Cảnh sát triệt phá đường dây mang thai hộ. Ảnh: Đ.X.

Điều tra cho thấy, cuối năm 2021, Thương quen Wang qua Zalo và được đề nghị tìm phụ nữ Việt Nam dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt để mang thai hộ.

Wang trả cho Thương 1.000 USD/tháng, Hoài Thu 500 USD/tháng; mỗi phụ nữ mang thai hộ nhận 300-400 triệu đồng/ca. Wang còn yêu cầu tìm người quản lý, chăm sóc trẻ, làm giấy khai sinh, xét nghiệm ADN và thủ tục xuất cảnh.

Các phụ nữ mang thai được đưa sang Trung Quốc hoặc Campuchia cấy phôi, sau đó trở về Việt Nam dưỡng thai, sinh con. Thương khai đã tổ chức khoảng 60 ca, hưởng lợi 575 triệu đồng; Thu khoảng 40 ca, hưởng lợi 345 triệu đồng.

Nhà chức trách xác định 11 phụ nữ từng mang thai hộ trong đường dây tiếp tục được thuê làm bảo mẫu, nhận 570.000-750.000 đồng/ngày. Các nghi phạm thuê căn hộ cao cấp, thường xuyên thay đổi chỗ ở để né tránh truy bắt.

Các em bé sơ sinh được giải cứu. Ảnh: Đ.X.

Cơ quan điều tra Công an Ninh Bình đã khởi tố Thương, Hoài Thu, Lò Thị Thanh, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

11 trẻ sơ sinh được đưa về Ngôi Nhà Bình Yên (Trung tâm Phụ nữ và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam). Cục Cảnh sát hình sự đã đề nghị Bộ Y tế và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ chăm sóc trong thời gian điều tra.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây tội phạm quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, phạm vi xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ để chia nhỏ công đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tài xế Grab nhanh trí cầu cứu CSGT, thoát khỏi vị khách “ngáo đá”

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp khống chế một trường hợp “ngáo đá” đe dọa tài xế Grab, kịp thời ngăn chặn nguy hiểm cho người dân.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng "ngáo đá". Ảnh: LLCC

Theo đó, sáng cùng ngày, anh N.Q (SN 1966, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) – tài xế Grab ô tô - nhận chở một vị khách từ khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp đến đường Nguyễn Văn Linh. Khi vừa lên xe, khách đã có biểu hiện bất thường, lời nói cộc cằn, thái độ hung hăng và liên tục hăm dọa.

Đến điểm đã đặt, người này không xuống xe mà ép tài xế chở tiếp đến bến xe Đà Nẵng. Vừa điều khiển xe, anh N.Q vừa quan sát tìm cơ hội thoát thân.

Khi tới đường Nguyễn Tri Phương, phát hiện Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ, anh lập tức lái xe vào chốt, mở cửa bước xuống cầu cứu.

Lực lượng CSGT nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về Công an phường Thanh Khê. Bước đầu xác định, người này là T.N.H.T (SN 1987, trú đường Hoàng Diệu, TP.Đà Nẵng) – vừa chấp hành xong cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương từ tháng 12/2024. Thời điểm bị khống chế, T có biểu hiện “ngáo đá”, loạn thần, không làm chủ hành vi.

Đối tượng đã được đưa đến Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy và xử lý theo quy định.

Tạm giữ hình sự du khách nước ngoài tấn công CSGT Nha Trang khi đang làm nhiệm vụ

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur (SN 2006, quốc tịch Nga) để điều tra và xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, sáng 7/8, Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang (Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa) nhận được tin báo từ người dân về một vụ va chạm giao thông vừa xảy ra tại giao lộ Trần Phú – Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang. Tổ tuần tra CSGT gồm trung tá Ngô Tùng Giang và thiếu tá Tăng Thái Tú đến hiện trường, xác định vụ va chạm giữa xe máy BKS 79C1-221.41 do Khafizov Artur điều khiển với xe máy BKS 79N1-227.09 do bà Võ Thị Đoan Trang (SN 1972, trú ở phố Nguyễn Thị Định, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cầm lái.

Trung tá Ngô Tùng Giang bị thương tích ở miệng, gây chảy máu.

Trong lúc tổ tuần tra đang xem xét, giải quyết vụ việc, thì Khafizov Artur định lấy xe máy rời khỏi hiện trường nên trung tá Ngô Tùng Giang bước đến để giải thích thì bất ngờ bị đối tượng này vung tay đấm vào mặt làm rách môi và chảy máu.

Ngay sau đó, tổ tuần tra phối hợp Công an phường Nha Trang khống chế, đưa Khafizov Artur về trụ sở Công an phường để làm việc, đồng thời chở trung tá Ngô Tùng Giang đến Bệnh viện Quân y 87 để sơ cứu vết thương. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Khafizov Artur đã cho kết quả 0,644mg/lít khí thở.

Sau thời gian chăm sóc, hiện sức khỏe trung tá Ngô Tùng Giang đã ổn định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đà Nẵng “xóa sổ” đường dây ma túy cỏ Mỹ với lượng tang vật lớn chưa từng có

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng CSMT), Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa đường dây mua bán ma túy dạng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Theo đó, trưa 6/8, tại khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê), Phòng CSMT bắt quả tang Phan Thái Phiên (SN 1974, trú phường Thanh Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 10kg ma túy loại cỏ Mỹ, 1 xe máy và 10,5 triệu đồng tiền mặt.

Tiến hành khám xét nơi ở của Phiên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2kg ma túy loại cỏ Mỹ, 1 cân điện tử và một số vật chứng khác có liên quan. Phiên là đối tượng có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, trong cùng ngày, tại khu vực đường Trần Cao Vân, Phòng CSMT bắt quả tang đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1991, trú phường Hòa Cường) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 1kg cỏ Mỹ, 1 xe máy, 1 điện thoại. Khám xét nơi ở của Thúy tại đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Cao Vân, cơ quan Công an thu giữ thêm 4 gói ma túy cỏ Mỹ và một số đồ vật liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Căn cứ lời khai của Phan Thái Phiên và Nguyễn Thị Thúy cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSMT bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1989, quê xã Quảng Điền, TP.Huế, đang tạm trú tại 2 phường Liên Chiểu, Hòa Khánh) và Ngô Văn Hoàng Phúc (SN 1985, hộ khẩu phường An Cựu, TP.Huế), thu giữ tang vật gồm 2 gói nilông chứa chất màu vàng nhạt (nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 300 gram) cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tiến hành khám xét nơi ở của Tuyền, cơ quan công an thu giữ thêm khoảng 70kg ma túy cỏ Mỹ đã được phun tẩm ma túy, 2 gói nilông chứa chất bột màu vàng nhạt (nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 200 gram), khoảng 60kg sợi thảo mộc khô (chưa được phun tẩm ma túy), 3 can nhựa chứa chất lỏng màu trắng cùng nhiều tang vật khác. Trong 2 đối tượng thì Ngô Văn Hoàng Phúc có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ. Ảnh: CACC

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng CSMT tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Ka Ka (SN 1999, trú phường Hòa Xuân), thu giữ hơn 20kg ma túy cỏ Mỹ. Ngô Văn Ka Ka được xác định là đối tượng đã bán chất bột ma túy cho Trần Thị Thanh Tuyền, sau đó Tuyền lôi kéo Ngô Văn Hoàng Phúc tham gia với vai trò phun tẩm ma túy vào thảo mộc khô, sau đó phân chia, cân, đóng gói và bán cho người khác theo yêu cầu của Tuyền.

Thống kê sơ bộ, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500 gram chất bộ màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg ma túy cỏ Mỹ đã được phun tẩm, 5 điện thoại, 3 xe máy, 1 xe ô tô, 2 cân, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.