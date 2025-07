Người Trung Quốc ôm bí đao đi ngủ để giải nhiệt

Mới đây, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông báo các khu vực như Giang Hoài, Giang Nam tiếp tục trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng kéo dài nhiều tuần. Nhiệt độ ghi nhận tại một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Trong bối cảnh đó, nhiều người dân đã tự tìm kiếm giải pháp để giảm nhiệt tại nhà mà không cần đến điều hòa hoặc quạt máy. Một trong những phương pháp gây chú ý là… ôm bí đao đi ngủ.

Trào lưu này lan rộng trên mạng xã hội Xiaohongshu, với nhiều hình ảnh và chia sẻ từ các gia đình đang áp dụng cách làm mát theo kiểu truyền thống. Một người dùng cho biết cô đã mua một quả bí đao dài khoảng 1 mét để con trai ôm khi ngủ. "Hiệu quả thật tuyệt vời, con trai tôi không còn tỉnh giấc giữa đêm vì nóng", cô nói. Người khác thì gọi đây là “trí tuệ cổ xưa”, dựa trên bài thơ truyền thống Trung Hoa có câu: "Những đêm oi bức khiến giấc ngủ không yên. Tôi ôm quả bí đao vào lòng. Sự mát mẻ tràn ngập căn phòng, và những giấc mơ ngọt ngào nhẹ nhàng đến".

Một số hình ảnh ôm bí đao đi ngủ được chia sẻ trên mạng xã hội. GD.

Không chỉ được truyền cảm hứng từ thi ca, phương pháp này cũng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn vì liên quan đến đặc tính lý hóa học tự nhiên của bí đao – loại quả chứa hơn 95% là nước và có nhiệt dung cao. Theo đánh giá ban đầu, đây là một cách giải nhiệt vật lý đơn giản nhưng có cơ sở.

Bác sĩ Zeng Wenying, Trưởng khoa Nội tổng hợp tại Bệnh viện Xiyuan (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y học Trung Quốc), nhận định việc ôm bí đao có thể hỗ trợ hạ thân nhiệt và cải thiện chất lượng giấc ngủ trong mùa hè. Theo bà, do chứa phần lớn là nước và có cấu trúc giữ nhiệt tốt, bí đao có thể duy trì nhiệt độ bề mặt thấp hơn khoảng 3–5 độ C so với nhiệt độ phòng. Khi tiếp xúc với da, bí đao hấp thụ nhiệt từ cơ thể, tạo ra cảm giác mát nhẹ tương tự như một chiếc “gối nước tự nhiên”.

Về góc nhìn Đông y, bà Zeng cho rằng vỏ bí đao có tính mát, giúp tiêu ẩm, giảm sưng và thanh nhiệt. Khi tiếp xúc với da, các hoạt chất tự nhiên từ vỏ bí có thể thẩm thấu qua lỗ chân lông, hỗ trợ điều hòa nhiệt độ bên trong cơ thể và giúp làm dịu giấc ngủ. “Phương pháp này đặc biệt phù hợp với người trẻ, có thể trạng bình thường, dễ bị nóng trong, hay mất ngủ vì thời tiết”, bà nhấn mạnh.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo không phải ai cũng thích hợp với cách làm mát bằng bí đao. Những người có thể trạng yếu, như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người có dấu hiệu tỳ vị hư hàn – dễ bị lạnh bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy – không nên áp dụng. Việc tiếp xúc lâu với bí đao có thể khiến cơ thể lạnh hơn mức cần thiết, từ đó dẫn đến rối loạn tiêu hóa hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khỏe.

Ngoài ra, bí đao cần được rửa sạch và để khô bề mặt trước khi sử dụng, tránh vi khuẩn hoặc nấm mốc tiếp xúc với da. Người dùng cũng không nên tái sử dụng quả bí trong nhiều ngày liên tục vì sẽ dễ dẫn đến hư hỏng, ảnh hưởng đến vệ sinh cá nhân.