Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Gia đình
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 07:29 GMT+7

Người xưa nói: "Cây cảnh này nở hoa, điềm lành đến gần, gia đình đón lộc, nhận may"

+ aA -
Hải Yến Chủ nhật, ngày 02/11/2025 07:29 GMT+7
Người xưa cho rằng, cây cảnh này mang ý nghĩa vô cùng may mắn: trường thọ, may mắn, sức khỏe và sự bảo vệ cho thế hệ tương lai.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cây cảnh huyết rông với cành lá mềm mại, uyển chuyển, thanh thoát, trang nghiêm, xanh tươi quanh năm. Khi sinh trưởng, cây còn có tác dụng thanh lọc không khí, trang trí cho không gian sống.

Cây cảnh không chỉ đẹp đẽ và dễ trồng mà còn tượng trưng cho "sự giàu có, thịnh vượng và viên mãn" .

Vì lý do này, trong những năm gần đây, cây huyết long đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người trồng cây trong chậu.

Loài hoa này trông không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng thực sự rất bất ngờ khi được nhìn thấy nó.

Đặc biệt, khi cây cảnh này nở hoa, người xưa coi đó là dấu hiệu tốt lành, dự báo niềm vui và tài lộc sắp ghé thăm gia đình.

Có lẽ nhiều người chưa từng thấy cây cảnh huyết rồng nở hoa. Hoa của nó có màu xanh lục ánh vàng tươi mát, thanh nhã. Loài hoa này không chỉ xua đuổi muỗi mà còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng, thoang thoảng trong không khí, mang lại cảm giác thư thái và sảng khoái.

Loài hoa này trông không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng thực sự rất bất ngờ khi được nhìn thấy nó. Những bông hoa của cây huyết rồng mọc lên giữa những chiếc lá xanh tươi, từng bông một, thành từng cụm, giống như những vì sao trên bầu trời đêm, tô điểm cho mặt biển xanh ngọc lục bảo.

Người xưa cho rằng, cây cảnh này mang ý nghĩa vô cùng may mắn

Lý do người xưa coi trọng cây cảnh huyết rồng

Cây huyết rồng có nhiều tên gọi như đại lộc, phất dụ rồng, phát tài núi, tên khoa học là Dracaena draco L, thuộc họ thực vật Dracaenaceae – Bồng bồng.

Tuổi thọ dài của cây huyết rồng là một kỳ tích trong giới thực vật, và nó đã mang trong mình ý nghĩa vô cùng tốt lành. Khi nở hoa, nó càng trở nên may mắn và tốt lành hơn.

Cây huyết rồng cổ nhất thế giới được cho là đã hơn 8.000 năm tuổi. Theo quan điểm của người xưa, việc trồng cây huyết rồng trong nhà không chỉ giúp tăng cường sinh lực và năng lượng, mà còn tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn.

Người xưa cho rằng, cây cảnh này mang ý nghĩa vô cùng may mắn: trường thọ, may mắn, sức khỏe và sự bảo vệ cho thế hệ tương lai.

Người xưa cho rằng, cây cảnh huyết rồng tượng trưng cho sự giàu sang. Ảnh minh họa renz15

Là một trong những loài cây thân gỗ sống lâu nhất trên thế giới, cây cảnh này có thể sống hơn một nghìn năm; cây huyết rồng lâu đời nhất được biết đến đã tồn tại trên Trái Đất khoảng 8.000 năm.

Chính vì tuổi thọ này, cây huyết rồng tượng trưng cho sức sống dồi dào, tuổi thọ cao cho gia đình và khả năng bảo vệ bền vững cho thế hệ tương lai, giống như một cây đại thụ.

Cây huyết rồng là một món quà lý tưởng cho người thân lớn tuổi, thể hiện mong muốn bình an, sức khỏe và hạnh phúc của họ.

Cây cảnh huyết rồng có ý nghĩa phong thủy rất phong phú. Cụ thể:

Người xưa cho rằng, cây cảnh huyết rồng tượng trưng cho sự thanh tịnh

1. Xua tan vận rủi, thúc đẩy sự nghiệp

Người xưa cho rằng, cây cảnh huyết rồng tượng trưng cho sự thanh tịnh, có thể giúp thanh lọc phong thủy của chủ nhân, xua đuổi vận rủi, xua đuổi tà khí, từ đó góp phần phát triển sự nghiệp.

Đặt cây huyết rồng trong nhà, đặc biệt là ở vị trí thích hợp, có thể cải thiện đáng kể phong thủy sự nghiệp của gia đình.

2. Tài lộc phong phú

Người xưa cho rằng, cây cảnh huyết rồng tượng trưng cho sự giàu sang của gia đình, vì vậy đây là một lựa chọn rất tốt.

Hơn nữa, loại cây này thường rất dễ chăm sóc, lá xanh tươi tốt, trông rất đẹp mắt. Ý nghĩa tổng thể của cây khá tốt, chủ yếu tượng trưng cho sự nghiệp phát đạt và may mắn.

Quả huyết rồng khi cây cảnh trồng ngoài tự nhiên

3. Biểu tượng của sức khỏe, tuổi thọ

Người xưa cho rằng, cây cảnh này có tác động tích cực đến phong thủy của những ngôi nhà có cửa hướng Nam. Cửa hướng Nam thuộc hành Hỏa, vì vậy nên trồng các loại cây liên quan đến hỏa và mộc.

Theo người xưa, việc trồng cây huyết rồng trong nhà còn tượng trưng cho sự ban phước lành cho gia đình, người già sống lâu, con cháu bình an, không bệnh tật, tai ương.

Dù gặp phải khó khăn, gian khổ, người trồng cây sẽ không bỏ cuộc mà chắc chắn sẽ vượt qua bằng ý chí kiên cường và sức sống mãnh liệt.

Hoa huyết rồng khi mọc ngoài tự nhiên

Trồng cây huyết long làm tăng năng lượng tích cực của hỏa. Đặt cây huyết long ở lối vào phòng khách, góc hành lang hoặc cạnh cầu thang có thể giúp điều hòa sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi người trong nhà, đồng thời giúp điều chỉnh những tính cách tiêu cực ở một số cá nhân.

4. Tăng cường sự hòa thuận trong gia đình.

Theo người xưa, cây cảnh huyết rồng mang lại lợi ích cho gia chủ. Phong thủy của nó liên quan đến phòng khách, sự hòa thuận trong gia đình và các mối quan hệ xã hội.

Đặt một chậu cây huyết rồng trong nhà có thể cải thiện phong thủy của gia đình, nuôi dưỡng mối quan hệ hòa thuận và yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, chẳng hạn như cha mẹ yêu thương, con cái hiếu thảo, anh chị em thân thiết và hỗ trợ lẫn nhau.

Theo người xưa, cây cảnh huyết rồng thực sự có tác dụng thanh lọc không khí.

Cây huyết rồng đặc biệt thích hợp để trồng trong phòng khách. Hơn nữa, cây xanh có thể giúp giảm căng thẳng, vì vậy việc đặt hai cây huyết rồng trong nhà là hoàn toàn phù hợp.

5. Thanh lọc không khí.

Theo người xưa, cây cảnh huyết rồng thực sự có tác dụng thanh lọc không khí. Vì vậy, nếu bạn trồng một cây huyết rồng trong nhà, nó sẽ hấp thụ các khí xấu còn sót lại sau khi cải tạo và giải phóng oxy, giúp không khí trong nhà trở nên trong lành hơn.

Điều này có lợi cho sức khỏe, đồng thời giúp mọi người cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

Lý do người xưa cho rằng huyết rồng nở hoa là điềm lành

Rất ít người nhìn thấy huyết rồng nở hoa, nhất là những cây cảnh trồng trong nhà. Hoa huyết rồng nở thành từng chùm, những bông hoa nhỏ, giống như những hạt kê nhỏ xíu, nhưng chúng có một nét quyến rũ độc đáo.

Người xưa cho rằng, cây cảnh huyết rồng nở hoa là điềm lành hiếm gặp.

Chúng nở vào ban đêm và khép lại vào ban ngày, rất khác biệt so với nhiều loại hoa. Cây cảnh này rất khó ra hoa nhất là những cây trồng trong chậu, đặt trong nhà do hạn chế về môi trường; chúng sẽ không ra hoa trong ít nhất mười năm.

Người xưa cho rằng, cây cảnh huyết rồng nở hoa là điềm lành hiếm gặp. Chúng tượng trưng cho:

1. May mắn và hạnh phúc

Nhiều người biết rằng cây huyết rồng có hình dáng đẹp, lá có giá trị trang trí cao, nhưng ít ai biết rằng cây huyết rồng còn ra hoa, và hoa của nó mang ý nghĩa rất tốt lành.

Bởi vì hoa của cây rất hiếm, nên người ta coi đây là điềm lành, báo hiệu những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình và mọi việc sẽ suôn sẻ.

Theo người xưa, nếu cây huyết rồng ra hoa, tuổi thọ của nó thường kéo dài vài năm

2. Tuổi thọ và sức khỏe tốt

Tuổi thọ và sức khỏe tốt cũng là một trong những điềm báo liên quan đến sự ra hoa của cây huyết rồng.

Theo người xưa, nếu cây huyết rồng ra hoa, tuổi thọ của nó thường kéo dài vài năm, thậm chí hàng thập kỷ, tượng trưng cho sự trường thọ.

Một cây huyết rồng nở hoa trong nhà là điềm báo người cao tuổi sẽ sống lâu trăm tuổi, gia đình sẽ được hưởng sức khỏe dồi dào.

Theo người xưa, cây huyết rồng nở hoa thực chất là điềm báo tài lộc sắp đến.

3. May mắn đến

Theo người xưa, cây huyết rồng nở hoa thực chất là điềm báo tài lộc sắp đến. Vì rồng gắn liền với sự giàu sang, và tên gọi của cây cũng gợi ý điều này, nên người ta tin rằng nó có khả năng thu hút tài lộc tuyệt vời.

Do đó, nhìn thấy cây huyết rồng nở hoa là điềm báo may mắn sẽ đến với gia đình, mang lại sự giàu sang và thịnh vượng.

4. Sự hoàn thành ước nguyện

Cây huyết rồng nở hoa là một cảnh tượng hiếm có và cũng là điềm báo cho những điều ước sẽ thành hiện thực.

Khi cây đã tích lũy đủ dinh dưỡng, nó sẽ tự nhiên nở hoa.

Bởi vì cây huyết rồng chỉ nở hoa sau nhiều năm chăm sóc, nó tượng trưng cho việc sau bao năm tháng lao động vất vả, con người cuối cùng sẽ được đền đáp, và những ước nguyện ấp ủ bấy lâu sẽ thành hiện thực.

Nếu bạn có cây huyết rồng và muốn thưởng thức hoa của nó, bạn nên chờ thêm một thời gian nữa và chú ý chăm sóc hàng ngày hơn. Khi cây đã tích lũy đủ dinh dưỡng, nó sẽ tự nhiên nở hoa.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ăn 1kg loại quả này hơn 10kg khoai lang, "thần dược" bổ máu, dưỡng dạ dày, bữa sáng thơm ngon khó cưỡng

Loại quả này giá rẻ, bán đầy chợ Việt nhưng lại có giá trị dinh dưỡng lớn, bổ khí huyết, dưỡng phổi và dạ dày, hơn hẳn khoai lang.

Tử vi ngày mai: Mùa đông mang phước lành cho 4 con giáp, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, Tết về ấm no

Gia đình
Tử vi ngày mai: Mùa đông mang phước lành cho 4 con giáp, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, Tết về ấm no

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc

Gia đình
Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài ban phước, mang đến sự giàu có dồi dào, tạm biệt nỗi lo về tiền bạc

Tháng 11 sang, 3 con giáp vượt khó thành công, vượng vận quý nhân, gặt hái tiền tài

Gia đình
Tháng 11 sang, 3 con giáp vượt khó thành công, vượng vận quý nhân, gặt hái tiền tài

Xem phim, tôi lại nghĩ đến anh trai mình: Ngày đó anh nghe tôi khuyên, về già cũng không phải chịu cảnh quạnh hiu!

Gia đình
Xem phim, tôi lại nghĩ đến anh trai mình: Ngày đó anh nghe tôi khuyên, về già cũng không phải chịu cảnh quạnh hiu!

Đọc thêm

WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin
Thế giới

WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin

Thế giới

Mỹ đã bắt đầu triển khai một nhóm quân đến vùng Caribe, bao gồm khoảng 16.000 quân, theo The Washington Post (WP).

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn

Văn hóa - Giải trí

Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn... là những tin tức "nóng" của dòng chảy thông tin showbiz 24h.

Vỡ hồ chứa trang trại gà trong đêm, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi
Tin tức

Vỡ hồ chứa trang trại gà trong đêm, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi

Tin tức

Sáng 2/11, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, do mưa lớn kéo dài, một hồ chứa nước của trang trại chăn nuôi gà năm trên đồi thuộc khu vực Cây Cà đã bị vỡ, khiến lượng nước lớn từ trên cao đổ xuống hạ nguồn, cuốn trôi người, tài sản và hoa màu.

Giúp Liverpool đánh bại Aston Villa, Salah san bằng kỷ lục của Rooney
Thể thao

Giúp Liverpool đánh bại Aston Villa, Salah san bằng kỷ lục của Rooney

Thể thao

Pha làm bàn vào lưới Aston Villa giúp tiền đạo Mohamed Salah san bằng kỷ lục của cựu danh thủ Wayne Rooney về số lần góp công vào bàn thắng cho 1 CLB ở Premier League.

TP.HCM hồi sinh loạt dự án 'đất vàng' trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hồi sinh loạt dự án "đất vàng" trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều khu "đất vàng" ở TP.HCM từng... bỏ hoang. TP.HCM đang tái khởi động loạt dự án “đất vàng” trung tâm như Thương xá Tax, Saigon Centre, Mê Linh Tower, tạo diện mạo mới cho đô thị.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Cát tặc hút ở đâu, đất lở ở đó, một nông dân bị mất 60ha chuối xuất khẩu 'khóc ròng'
Nhà nông

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Cát tặc hút ở đâu, đất lở ở đó, một nông dân bị mất 60ha chuối xuất khẩu "khóc ròng"

Nhà nông

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Hà Văn Tú, ở khu 3, xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ cho biết, anh có gần 60ha chuối trồng tại vùng đất bãi ven sông Hồng và được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Tuy nhiên đợt mưa lũ vừa qua, anh gần như mất trắng vì hàng chục ha đã bị lở xuống sông. Tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, do báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức thực hiện, anh Tú mong muốn Bộ NNMT có giải pháp phối hợp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn "cát tặc".

Dòng tiền tự doanh của công ty chứng khoán tăng thêm gần 270.000 tỷ đồng: Điểm khẩu vị của các ông lớn
Kinh tế

Dòng tiền tự doanh của công ty chứng khoán tăng thêm gần 270.000 tỷ đồng: Điểm khẩu vị của các ông lớn

Kinh tế

Theo dữ liệu của Dân Việt, tổng tài sản tự doanh của 20 công ty chứng khoán lớn đã tăng gần 28%, vượt 269.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Dòng tiền này đang đổ vào cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu, phản ánh niềm tin vào triển vọng thị trường. Khi các “tay chơi” như SSI, VNDirect và VIX dẫn đầu cuộc đua, tự doanh đang trở thành động lực mới định hình dòng vốn và xu hướng giao dịch toàn thị trường.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Đừng đổ lỗi cho “gu khán giả thấp” khi viết ca từ phản cảm
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Đừng đổ lỗi cho “gu khán giả thấp” khi viết ca từ phản cảm

Văn hóa - Giải trí

"Phản ánh là để thức tỉnh, còn cổ súy là để kích thích. Hai điều này khác nhau ở mục đích, thái độ và thông điệp của người sáng tạo" - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ với PV Dân Việt.

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Mùa hoa súng ở miền di sản
Ảnh

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Mùa hoa súng ở miền di sản

Ảnh

Vào độ cuối thu, khi mặt nước Tam Cốc phảng phất hơi sương, những đầm hoa súng bắt đầu nở rộ, mang đến cho vùng đất Ninh Bình vẻ đẹp yên bình mà rực rỡ. Từng cánh súng tím, hồng khoe sắc giữa làn nước trong veo, soi bóng núi đá trùng điệp, tạo nên bức tranh “thu vàng” đặc trưng nơi miền di sản.

Arsenal tạo nên kỷ lục chưa từng có, HLV Arteta hài lòng về hàng thủ
Thể thao

Arsenal tạo nên kỷ lục chưa từng có, HLV Arteta hài lòng về hàng thủ

Thể thao

Sau chiến thắng 2-0 trước Burnley ở vòng 10 Premier League 2025/26, HLV Mikel Arteta hài lòng với hàng thủ Arsenal khi các học trò tiếp tục giữ sạch lưới.

M.U đứt mạch thắng, vì sao HLV Ruben Amorim vẫn hài lòng?
Thể thao

M.U đứt mạch thắng, vì sao HLV Ruben Amorim vẫn hài lòng?

Thể thao

M.U gây thất vọng khi chỉ có được kết quả hòa 2-2 trước Nottingham Forest tại vòng 10 Premier League, nhưng HLV Ruben Amorim vẫn tỏ ra lạc quan và có sự động viên tích cực đến đội bóng.

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu
Thế giới

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Thế giới

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum khẳng định cơ sở hạ tầng hiện nay ở châu Âu không đủ để Mỹ có thể thay thế hoàn toàn Nga trên thị trường khí đốt.

Cảnh báo trẻ em ngộ độc loại hóa chất quen thuộc nhiều nhà có
Xã hội

Cảnh báo trẻ em ngộ độc loại hóa chất quen thuộc nhiều nhà có

Xã hội

Nhiều bệnh nhi bị ngộ độc dầu thắp hương dẫn đến suy hô hấp, viêm phổi nặng - loại hóa chất nhiều nhà có.

Dân Lâm Đồng 'mất ngủ' bởi lo đối phó với bọn trộm hái cà phê xanh hoành hành khi giá tăng cao
Nhà nông

Dân Lâm Đồng "mất ngủ" bởi lo đối phó với bọn trộm hái cà phê xanh hoành hành khi giá tăng cao

Nhà nông

Giá cà phê nhân vẫn đang giữ mức trên 100.000 đồng/kg, cà phê tươi cũng được mua với giá cao nên nhiều gia đình tại Lâm Đồng đã bị bọn xấu trộm cắp cà phê mà dân gọi là “cà tặc”, bất chấp quả cà phê vẫn còn xanh.

Đất bị lấn chiếm, tranh chấp, quy trình hòa giải và khởi kiện theo Luật Đất đai 2024 như thế nào?
Bạn đọc

Đất bị lấn chiếm, tranh chấp, quy trình hòa giải và khởi kiện theo Luật Đất đai 2024 như thế nào?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn đã giải thích thực tế những quyền lợi, thủ tục quan trọng mà người dân cần nắm khi Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt trong các tình huống đất bị lấn chiếm hoặc có tranh chấp.

Heidi Klum hóa thân thành Medusa khiến Hollywood “đứng hình” trong tiệc Halloween 2025
Văn hóa - Giải trí

Heidi Klum hóa thân thành Medusa khiến Hollywood “đứng hình” trong tiệc Halloween 2025

Văn hóa - Giải trí

Heidi Klum khiến cả Hollywood ngỡ ngàng khi xuất hiện trong tạo hình Medusa sống động đến rợn người, khẳng định vị thế “Nữ hoàng Halloween” không ai có thể thay thế.

Con vật 'đoản thọ, vắn số' thực ra là con gì mà một người miền núi Nghệ An nuôi thành công, bán hết veo?
Nhà nông

Con vật "đoản thọ, vắn số" thực ra là con gì mà một người miền núi Nghệ An nuôi thành công, bán hết veo?

Nhà nông

Anh Văn về quê vợ ở xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Quế Phong trước đây) lập nghiệp với mô hình nuôi dế mèn-con vật "đoản thọ, vắn số). Mỗi năm, anh Văn xuất ra thị trường khoảng 3,5 tấn dế mèn thương phẩm, thu về hàng trăm triệu đồng, khiến cả làng trầm trồ.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: HTX lớn ở TP.HCM trăn trở về vốn, nông nghiệp công nghệ cao và lao động trẻ
Nhà nông

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: HTX lớn ở TP.HCM trăn trở về vốn, nông nghiệp công nghệ cao và lao động trẻ

Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói năm 2025, nhiều giám đốc HTX lớn ở TP.HCM đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn trong quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, từ thiếu vốn, khó tiếp cận tín dụng ưu đãi đến vướng mắc trong quy hoạch đất đai, khung pháp lý và kết nối thị trường. Diễn đàn do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao trực tiếp thực hiện.

Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỷ đồng cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỷ đồng cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 01/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (đợt 2).

Sáng nay (2/11), 300 đại biểu dự Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025”: Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới
Nhà nông

Sáng nay (2/11), 300 đại biểu dự Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025”: Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Nhà nông

Chỉ còn ít giờ nữa, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội), Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường “Lắng nghe nông dân nói” năm 2025" sẽ chính thức khai mạc với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Vì sao lắm người Hải Phòng mê tít nuôi gà Thái Lan, đi lút cút, bé như nắm tay, trông như cục bông?
Nhà nông

Vì sao lắm người Hải Phòng mê tít nuôi gà Thái Lan, đi lút cút, bé như nắm tay, trông như cục bông?

Nhà nông

Nuôi gà Rutin-một loại gà Thái Lan nuôi làm gà cảnh, chim cảnh, bé như nắm tay, có con trắng trông như cục bông, đang trở thành thú vui của nhiều gia đình tại Hải Phòng.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô; mẹ nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô; mẹ nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong

Pháp luật

Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô; mẹ nhẫn tâm ném con 1 tuổi xuống giếng tử vong; đâm chết hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn chuyện tàu lá chuối... là những tin nóng 24 giờ qua.

Lao động muốn 'thất nghiệp' để nhận trợ cấp, vì sao?
Xã hội

Lao động muốn "thất nghiệp" để nhận trợ cấp, vì sao?

Xã hội

Dù việc làm không thiếu, rất nhiều doanh nghiệp vẫn than phiền không tuyển đủ lao động, nhưng thực tế lại có khá nhiều lao động chọn cách chủ động thất nghiệp. Vì sao vậy?

Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine
Thế giới

Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

Thế giới

Cuộc khủng hoảng chính trị mới ở Ukraine, liên quan đến vụ bắt giữ Volodymyr Kudritsky, cựu giám đốc công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo, đang làm suy yếu uy tín của Kiev trên trường quốc tế, tờ Đức Berliner Zeitung đưa tin.

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế kiểm soát, giảm giá bất động sản về mức phù hợp với thu nhập người dân
Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế kiểm soát, giảm giá bất động sản về mức phù hợp với thu nhập người dân

Nhà đất

Trước thực trạng giá đất, giá nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao tại nhiều địa phương, đặc biệt sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ Xây dựng cho biết đang đề xuất một loạt giải pháp kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản.

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Senegal-quốc gia châu Phi, UBND TP Cần Thơ vừa gửi một công văn quan trọng
Nhà nông

Gạo Việt Nam xuất khẩu sang Senegal-quốc gia châu Phi, UBND TP Cần Thơ vừa gửi một công văn quan trọng

Nhà nông

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2060/UBND-KT, ngày 29-10-2025, gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo TP Cần Thơ được tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo Việt Nam sang Senegal-một quốc gia châu Phi

Nhà Khang Điền lãi kỷ lục nhưng vẫn “mắc kẹt” trong vòng xoáy dòng tiền âm
Nhà đất

Nhà Khang Điền lãi kỷ lục nhưng vẫn “mắc kẹt” trong vòng xoáy dòng tiền âm

Nhà đất

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Nhà Khang Điền ghi nhận quý kinh doanh rực rỡ nhất lịch sử với lợi nhuận sau thuế 526 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, phía sau con số kỷ lục là “bóng đen” dòng tiền âm hơn 3.000 tỷ đồng suốt nhiều năm liền.

Tập đoàn T&T Group đề xuất dự án khu đô thị và sân golf 23.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa
Nhà đất

Tập đoàn T&T Group đề xuất dự án khu đô thị và sân golf 23.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Nhà đất

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây, Tập đoàn T&T Group đề xuất đầu tư khu đô thị hỗn hợp dịch vụ thương mại và sân golf Vĩnh Lương quy mô 830 ha, tổng vốn 23.000 tỷ đồng.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đóng góp hơn 27.000 tỷ đồng vào ngân sách TP. HCM
Nhà đất

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đóng góp hơn 27.000 tỷ đồng vào ngân sách TP. HCM

Nhà đất

UBND TP. HCM cho biết tổng thu ngân sách của thành phố đạt hơn 652.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản thu đột biến 27.000 tỷ đồng từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã góp phần giúp thành phố vượt tiến độ thu ngân sách so với cùng kỳ.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

Khách hàng mua gạo lớn nhất tạm ngừng nhập khẩu, các tàu chở gạo của Việt Nam đang bán đi đâu?

3

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

4

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

Bộ Chiến tranh Mỹ có động thái quân sự bất ngờ khiến châu Âu trở tay không kịp

5

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'