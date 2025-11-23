Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gia đình
Chủ nhật, ngày 23/11/2025 07:29 GMT+7

4 cây cảnh cát tường nhà giàu cực thích, vàng óng của cải, đỏ rực may mắn, cam ấm hạnh phúc, trăm năm trường thọ

+ aA -
Hải Yến Chủ nhật, ngày 23/11/2025 07:29 GMT+7
4 cây cảnh với hình dáng, màu sắc độc đáo đã trở thành biểu tượng cát tường trong nhà. Chúng mang lại sức sống cho ngôi nhà và thu hút tài lộc, của cải.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đối với nhiều người, cây cảnh với sức sống mãnh liệt không chỉ tô điểm thêm sắc xanh cho cuộc sống mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc và mang lại may mắn cho gia đình.

Người xưa có câu: "Nhà nào có hoa cát tường thì nhà nấy giàu sang, phú quý". Điều này không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn mang ý nghĩa cầu mong tài lộc cho gia đình.

Quất, hồng môn, lan quân tử, vạn tuế - 4 cây cảnh với hình dáng và màu sắc độc đáo, đã trở thành biểu tượng cát tường trong nhà. Chúng không chỉ mang lại sức sống cho không gian sống mà còn mang ý nghĩa tốt đẹp là thu hút tài lộc và của cải.

Người xưa có câu: "Nhà nào có hoa cát tường thì nhà nấy giàu sang, phú quý".

Quả quất vàng óng tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, như kho tàng gia đình, năm nào cũng đầy ắp; Hoa hồng môn, đúng như tên gọi, rực rỡ và nồng nàn, tượng trưng cho sự nghiệp thăng tiến và gia đình hòa thuận;

Hoa lan quân tử với hình dáng thanh thoát, tượng trưng cho tính cách cao quý và sự hòa thuận trong gia đình; Vạn tuế kiên cường và bền bỉ, tượng trưng cho gia đình ổn định và sự nghiệp lâu dài.

Với ngôn ngữ độc đáo, những bông hoa này tượng trưng cho vận may gia đình và sự thịnh vượng.

Cây quất trĩu quả vàng óng

1. Cây cảnh: Quất - người bảo vệ vàng cho ngôi nhà

Cây quất trĩu quả vàng óng như một kho báu mà thiên nhiên ban tặng. Quả của nó như những hạt vàng lấp lánh, soi sáng mọi ngóc ngách trong nhà, gợi nhớ đến hình ảnh "nhà đầy vàng ngọc", tượng trưng cho sự giàu sang và hạnh phúc viên mãn.

Tuy thời gian ra hoa ngắn ngủi, nhưng quả của cây cảnh này có thể treo trên cành hàng tháng trời, giống như tài sản của gia đình - một khi tích lũy được, nó mang lại một dòng chảy may mắn bền vững và liên tục.

Nói một cách hình tượng, quất giống như những vị thần hộ mệnh bằng vàng trong nhà, mang lại sức sống và năng lượng cho cả gia đình.

Mỗi khi nhìn thấy những chùm quả vàng ươm trên cây quất, bạn như đang chứng kiến ​​sự sinh sôi nảy nở không ngừng của cải và hy vọng trong ngôi nhà của mình.

Tưới nước vừa phải, giữ cho đất hơi ẩm.

Quả quất không chỉ đẹp mắt mà còn có thể ăn được, giống như của cải gia đình vậy - chúng không chỉ mang lại niềm vui về mặt thị giác mà còn đóng vai trò thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

Mẹo chăm sóc quất:

Việc chăm sóc cây quất không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn là khát khao về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cây quất phát triển tốt trong môi trường nhiều nắng, cũng như một ngôi nhà cần sự ấm áp và yêu thương.

Ánh nắng mặt trời dồi dào giúp cây quất phát triển khỏe mạnh, trong khi hơi ấm của ngôi nhà nuôi dưỡng một cuộc sống hài hòa hơn.

Tưới nước vừa phải, giữ cho đất hơi ẩm. Tưới quá nhiều nước sẽ làm thối rễ quất, giống như việc quản lý tài sản trong gia đình; sự tiết chế và lập kế hoạch phù hợp là điều cần thiết cho sự phát triển tài sản lành mạnh.

Những điểm chính trong việc chăm sóc cây quất thực ra khá giống với việc quản lý một ngôi nhà.

Cây tài lộc lấp lánh

Để cây quất phát triển tốt, chúng cần được cắt tỉa thường xuyên để loại bỏ cành lá úa, cũng như ngôi nhà cần liên tục loại bỏ những lo lắng không cần thiết và năng lượng tiêu cực để tạo nên một môi trường trong lành và hài hòa hơn.

Đồng thời, cây quất cũng cần được bón phân với lượng phân bón phù hợp để cung cấp dinh dưỡng, cũng như ngôi nhà cần liên tục được tiếp thêm sức sống và hy vọng để cuộc sống thêm màu sắc.

Nếu được chăm sóc cẩn thận, quất không chỉ là một điểm nhấn trang trí cho ngôi nhà của bạn mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và hạnh phúc gia đình.

Hãy cùng nhau nâng niu, trân trọng cây tài lộc lấp lánh này, biến nó thành một bông hoa cát tường trường tồn trong ngôi nhà của bạn.

Cây cảnh hồng môn - cánh cửa đỏ may mắn

2. Cây cảnh: Hồng môn - người bảo vệ sự giàu có của gia đình

Vẻ ngoài của hoa hồng môn tựa như ngọn lửa bất diệt, mang đến cho con người sự ấm áp và sức mạnh.

Những chiếc lá rộng màu xanh ngọc lục bảo tương phản rõ nét với những bông hoa đỏ rực, tựa như những trải nghiệm phong phú và đa dạng của cuộc sống.

Vẻ đẹp "đỏ rực" của hoa hồng môn gợi lên hình ảnh phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, tượng trưng cho tinh thần bất khuất và sức sống bất tận.

Giá trị chính của cây cảnh hồng môn không chỉ nằm ở giá trị trang trí mà còn ở ý nghĩa biểu tượng may mắn mà nó mang lại.

Trong nhiều nền văn hóa, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng và những bông hoa đỏ rực của hoa hồng môn giống như một vị thần bảo hộ tài lộc trong nhà, mang đến một dòng chảy may mắn và thịnh vượng liên tục.

Cây cảnh hồng môn không kén chọn

Nói một cách phóng đại hơn, cây cảnh hồng môn giống như một "Thần Tài" trong nhà; chỉ cần có hoa hồng môn, may mắn và thịnh vượng sẽ tuôn chảy không ngừng.

Hoa hồng môn, "sứ giả của đam mê" trong thế giới hoa, đã trở thành một điểm nhấn tuyệt đẹp trong ngôi nhà với sắc đỏ rực rỡ và hình dáng độc đáo.

Cây cảnh hồng môn không kén chọn, giống như một người hàng xóm dễ tính, luôn sinh trưởng và nở hoa rực rỡ bất kể môi trường. Người xưa nhấn mạnh: "Hoa hồng môn nở, may mắn sẽ đến".

Mỗi khi hoa hồng môn nở rộ, dường như nó báo hiệu cho chúng ta biết rằng may mắn đang đến.

Mẹo chăm sóc cây cảnh hồng môn:

Chăm sóc cây cảnh hồng môn thực sự là một nghệ thuật, đòi hỏi sự hiểu biết và thực hành tỉ mỉ. Cây cảnh này phát triển mạnh trong môi trường ấm áp, ẩm ướt, giống như thái độ sống của chúng ta - nồng nhiệt nhưng tinh tế.

Cây cảnh hồng môn, loài hoa may mắn

Khi tưới nước, hãy giữ cho đất ẩm nhưng tránh ngập úng, giống như cách chúng ta sống để giàu có - lập kế hoạch khôn ngoan và tận hưởng cuộc sống một cách điều độ.

Hồng môn cũng cần đủ ánh sáng mặt trời, nhưng nên tránh ánh nắng trực tiếp, cũng như chúng ta nên phấn đấu để tiến bộ nhưng biết khi nào nên dừng lại.

Cây cảnh hồng môn, loài hoa may mắn, nồng nàn như lửa, không chỉ mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình.

Hãy cùng nhau nâng niu loài hoa may mắn này và biến nó thành người bảo vệ vĩnh cửu cho "sự giàu có" của gia đình bạn.

Loài hoa này có một nền văn hóa sâu sắc.

3. Cây cảnh: Lan quân tử - vị thần bảo vệ may mắn

Lan quân tử (Clivia) được mệnh danh là "quý ông giữa các loài hoa", đã trở thành biểu tượng may mắn trong lòng người với dáng vẻ thanh lịch và khí chất cao quý.

Trong bách khoa toàn thư về hoa, hoa lan quân tử được mệnh danh là "tiên nữ xanh của căn phòng" nhờ đặc điểm sinh trưởng và yêu cầu chăm sóc độc đáo.

Loài hoa này có một nền văn hóa sâu sắc. Người xưa nói rằng: "Hoa lan quân tử mọc trong thung lũng hẻo lánh, hương thơm không hề phai nhạt dù vắng bóng người".

Đây là một câu nói không chỉ ca ngợi vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa này mà còn ngụ ý rằng ngay cả trong những góc khuất, nó vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ.

Cây cảnh này thường được dùng để tượng trưng cho một người đức hạnh

Trong văn hóa xưa, lan quân tử giữ một vị trí tương tự như một quý ông lịch lãm và tao nhã, tượng trưng cho phẩm chất cao quý và sự khiêm nhường.

Cây cảnh này thường được dùng để tượng trưng cho một người đức hạnh; hương thơm tươi mát và tinh tế của nó, giống như đức hạnh của người quý ông, tuy giản dị nhưng lại vô cùng lay động.

Ý nghĩa biểu tượng này của cây cảnh này không chỉ thể hiện qua ngôn ngữ loài hoa mà còn ở dáng vẻ thanh lịch và sức sống bền bỉ.

Lợi ích của lan quân tử không chỉ nằm ở giá trị trang trí mà còn ở ý nghĩa biểu tượng may mắn mà nó mang lại. Lá xanh tươi và hoa thanh nhã của cây giống như một vị thần bảo vệ may mắn cho gia đình, mang lại sự hòa thuận và bình yên.

Giống như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn trong truyện ngụ ngôn, cây cảnh nàyn, sau khi trải qua thử thách của thời gian, vẫn có thể nở rộ sức sống mới, tượng trưng cho sự thịnh vượng của gia đình và sự phát triển sự nghiệp.

Cây cảnh sinh trưởng chậm

Mẹo chăm sóc cây cảnh lan quân tử:

Nuôi dưỡng một cây cảnh này cũng giống như chăm sóc một quý ông lịch lãm; nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận.

Lan quân tử ưa môi trường ấm áp, ẩm ướt nhưng không chịu được ngập úng, cũng như chúng ta cần hiểu sự điều độ và kiềm chế khi theo đuổi một cuộc sống tươi đẹp

Cây cảnh sinh trưởng chậm, đòi hỏi sự kiên nhẫn, cũng giống như sự kiên nhẫn và bền bỉ cần có để theo đuổi thành công.

Loài hoa may mắn với vẻ đẹp thanh tao, duyên dáng, không chỉ mang đến bầu không khí tinh tế cho ngôi nhà mà còn mang đến sự hòa thuận và may mắn cho gia đình.

Hãy cùng nhau nâng niu loài hoa quý giá này, biến nó thành người bảo vệ may mắn bất diệt cho ngôi nhà của bạn.

Cây cảnh vạn tuế, một loài cây cổ xưa

4. Cây cảnh: Vạn tuế - chiến binh mang lại sức mạnh và sự trường thọ

Cây cảnh vạn tuế, một loài cây cổ xưa được mệnh danh là "hóa thạch sống" trong giới thực vật, đã trở thành biểu tượng của sự may mắn nhờ điều kiện sinh trưởng bền bỉ và khả năng kiểm soát thời kỳ ra hoa độc đáo.

Cây cảnh sinh trưởng tốt trên đất đai màu mỡ, đầy nắng. Người xưa nói: "Vạn tuế ngàn năm nở hoa, vạn năm đâm chồi này lộc", một câu nói không chỉ thể hiện sự quý giá của hoa mà còn tượng trưng cho vận may và may mắn mà nó mang lại.

Ngôn ngữ của hoa vạn tuế là "sức mạnh và trường thọ", như muốn nhắn nhủ rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta kiên cường, chắc chắn sẽ mở ra một tương lai tươi sáng.

Biểu tượng may mắn của cây cảnh vạn tuế có thể được nhìn thấy trong điều kiện sinh trưởng, cách chăm sóc thời kỳ ra hoa và ngôn ngữ hoa.

Cây cảnh này cũng có phạm vi phân bố rộng

Điều kiện sinh trưởng của cây cần nhiều ánh sáng mặt trời và đất đai màu mỡ, cũng giống như nền tảng cho một cuộc sống tốt đẹp, cần một môi trường thuận lợi và nguồn tài nguyên dồi dào.

Việc chăm sóc thời kỳ ra hoa đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ, cũng như chúng ta cần sự kiên nhẫn và nỗ lực để theo đuổi thành công.

Ngôn ngữ hoa của cây, "sức mạnh và trường thọ", cho chúng ta biết rằng dù gặp phải khó khăn gì, chỉ cần kiên trì, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được tuổi thọ và hạnh phúc.

Cây cảnh này cũng có phạm vi phân bố rộng, từ vùng nhiệt đới đến cận nhiệt đới. cho thấy sức sống mãnh liệt và bền bỉ của cây, đồng thời tượng trưng cho khả năng sinh trưởng trong mọi môi trường, trở thành biểu tượng của may mắn.

Đặc điểm này của cây tuế cũng giống như cuộc sống của chúng ta: dù gặp phải khó khăn và thử thách nào, chỉ cần kiên trì, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua và đạt được thành công.

Cây cảnh phát triển chậm

Mẹo chăm sóc cây cảnh vạn tuế:

Chăm sóc cây cảnh vạn tuế cũng giống như nuôi dưỡng một chiến binh mạnh mẽ; nó đòi hỏi sự quan tâm chu đáo của chúng ta.

Cây cảnh này phát triển tốt trong môi trường đầy nắng nhưng không chịu được ngập úng, cũng giống như cách chúng ta phải học cách điều độ và kiềm chế để theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp.

Cây cảnh phát triển chậm, đòi hỏi sự kiên nhẫn, cũng như chúng ta cần sự kiên nhẫn và bền bỉ để theo đuổi thành công.

Cây vạn tuế, sứ giả kiên định và may mắn, không chỉ mang lại sự bền bỉ và may mắn cho ngôi nhà mà còn mang lại tuổi thọ và hạnh phúc.

Hãy cùng nhau nâng niu cây may mắn này, biến nó thành biểu tượng vĩnh cửu của may mắn trong ngôi nhà của chúng ta.

Bằng cách chăm sóc những cây cảnh này, chúng ta không chỉ tận hưởng vẻ đẹp của chúng

Tím lại, những bông hoa cát tường trong nhà tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống. Quất, hồng môn, lan quân tử và vạn tuế - 4 cây cảnh không chỉ mang lại sức sống cho ngôi nhà mà còn là sứ giả may mắn.

Giống như bốn vị thần hộ mệnh, mỗi loài mang đến sự thịnh vượng và hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta theo cách riêng của mình.

Sắc vàng óng ánh của quất, sự nồng nàn cháy bỏng của hồng môn, vẻ duyên dáng thanh lịch của lan quân tử, và sự kiên cường không lay chuyển của vạn tuế, tất cả đều là minh chứng cho việc chúng ta theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bằng cách chăm sóc những cây cảnh này, chúng ta không chỉ tận hưởng vẻ đẹp của chúng mà còn cảm nhận được những ý nghĩa tốt đẹp mà chúng mang lại trong cuộc sống hàng ngày.

Sự hiện diện của chúng làm cho ngôi nhà của chúng ta thêm ấm áp và hòa hợp, và cuộc sống của chúng ta thêm sắc màu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sau khi xem phim, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm

May mà mọi thứ chưa quá muộn..

Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, tháng 12 công việc phất nhanh, tiền về, tin tốt đến

Gia đình
Tử vi ngày mai: 3 con giáp vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất, tháng 12 công việc phất nhanh, tiền về, tin tốt đến

Con số may mắn hôm nay ngày 25/11: Song Ngư xinh đẹp, Kim Ngưu ngột ngạt, Sư Tử khó khăn

Gia đình
Con số may mắn hôm nay ngày 25/11: Song Ngư xinh đẹp, Kim Ngưu ngột ngạt, Sư Tử khó khăn

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong tuần cuối tháng 11, việc tốt tiền nhiều, thảnh thơi đón năm mới
6

Gia đình
3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong tuần cuối tháng 11, việc tốt tiền nhiều, thảnh thơi đón năm mới

Con số may mắn hôm nay ngày 26/11: Bạch Dương vướng chuyện tình cảm, Kim Ngưu dễ tranh chấp

Gia đình
Con số may mắn hôm nay ngày 26/11: Bạch Dương vướng chuyện tình cảm, Kim Ngưu dễ tranh chấp

Đọc thêm

Xem phim, tôi càng cảm động và thấm thía lý do bao năm nay, anh họ luôn hiếu kính với bố tôi như là bố ruột!
Gia đình

Xem phim, tôi càng cảm động và thấm thía lý do bao năm nay, anh họ luôn hiếu kính với bố tôi như là bố ruột!

Gia đình

Bố đã dạy anh họ và tôi một bài học lớn.

Vị thái tử đáng thương nhất trong lịch sử Trung Hoa là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị thái tử đáng thương nhất trong lịch sử Trung Hoa là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Các sử gia cho rằng, Lưu Cứ chính là vị thái tử đáng thương nhất trong lịch sử Trung Hoa: sinh ra để trở thành hoàng đế, nhưng chết trong oan khuất vì sự hỗn loạn của chính triều đình mà ông là người thừa kế hợp pháp.

Công chúa truyền kỳ nhà Minh: Trải qua 7 vị hoàng đế, 8 niên hiệu, 82 tuổi được đội mũ phượng Hoàng hậu
Đông Tây - Kim Cổ

Công chúa truyền kỳ nhà Minh: Trải qua 7 vị hoàng đế, 8 niên hiệu, 82 tuổi được đội mũ phượng Hoàng hậu

Đông Tây - Kim Cổ

Công chúa Hàm Sơn cả đời đã trải qua 7 vị hoàng đế, 8 niên hiệu là Hồng Vũ, Kiến Văn, Vĩnh Lạc, Hồng Hi, Tuyên Đức, Chính Thống, Cảnh Thái, Thiên Thuận, thọ tới 82 tuổi.

Lật xe đưa đón công nhân ở Tây Ninh, hơn 10 người nhập viện
Tin tức

Lật xe đưa đón công nhân ở Tây Ninh, hơn 10 người nhập viện

Tin tức

Xe khách loại 25 chỗ, đưa đón công nhân đi làm về bị lật ngang ở xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh khiến hơn 10 người phải nhập viện ở Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước cơ sở 2, ngày 26/11.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn làm 4 người chết ở Lạng Sơn
Pháp luật

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn làm 4 người chết ở Lạng Sơn

Pháp luật

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự tài xế Lại Quang Nhân để điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

'Có người nghe lén': Trợ lý thân cận của ông Putin tuyên bố 'nóng' về cuộc gọi bị rò rỉ với Mỹ
Thế giới

"Có người nghe lén": Trợ lý thân cận của ông Putin tuyên bố "nóng" về cuộc gọi bị rò rỉ với Mỹ

Thế giới

"Có người rò rỉ, có người nghe lén. Nhưng không phải chúng tôi", Yuri Ushakov - Cố vấn thân cận của Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố như vậy với truyền thông Nga về 2 cuộc gọi điện thoại bị rò rỉ với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, theo Kyiv Post.

Hỏa hoạn kinh hoàng nhất ở Hong Kong trong 30 năm qua: 7 tòa tháp bốc cháy, ít nhất 13 người thiệt mạng
Thế giới

Hỏa hoạn kinh hoàng nhất ở Hong Kong trong 30 năm qua: 7 tòa tháp bốc cháy, ít nhất 13 người thiệt mạng

Thế giới

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy lan qua nhiều tòa nhà chung cư cao tầng trong một khu nhà ở tại Hương Cảng hôm nay 26/11. Nhiều người khác được cho là vẫn bị kẹt bên trong.

U17 Việt Nam nhẹ nhàng giành 3 điểm trước U17 Hong Kong
Thể thao

U17 Việt Nam nhẹ nhàng giành 3 điểm trước U17 Hong Kong

Thể thao

Ở cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 3 bảng C vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thi đấu lấn lướt và dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước U17 Hong Kong (Trung Quốc).

TP.HCM ký kết hợp tác với Binance phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ký kết hợp tác với Binance phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Sở Tài chính TP.HCM và Tập đoàn Binance ngày 25/11 ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ quá trình hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO di chuyển chậm, chuyên gia lý giải nguyên nhân, dự báo mùa bão năm nay chưa kết thúc
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO di chuyển chậm, chuyên gia lý giải nguyên nhân, dự báo mùa bão năm nay chưa kết thúc

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất hôm nay về bão số 15, bão số 15 KOTO có thể mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Các chuyên gia khí tượng dự báo, sau cơn bão này, đến hết tháng 12, biển Đông khả năng vẫn xuất hiện thêm 1 cơn bão/áp thấp khác.

Tin tối (26/11): U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33
Thể thao

Tin tối (26/11): U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33

Thể thao

U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33; Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung chắc suất đá chính ở SEA Games 33?; Hé lộ mục tiêu của U22 Indonesia tại SEA Games 33; Liverpool nhắm Michael Olise thay Salah; M.U bị tố đối xử bất công với huyền thoại; Ronaldo tặng quà cho gia đình Jota.

HLV Thép xanh Nam Định lên “giây cót” trước màn tái đấu Ratchaburi
Thể thao

HLV Thép xanh Nam Định lên “giây cót” trước màn tái đấu Ratchaburi

Thể thao

Thép xanh Nam Định đang thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao độ trước thềm trận đấu ra quân tại AFC Champions League Two mùa giải 2025/2026 gặp chủ nhà Ratchaburi (Thái Lan).

Chuyên gia đánh giá rất cao chất lượng Giải báo chí Toàn quốc về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn lần thứ III năm 2025
Video

Chuyên gia đánh giá rất cao chất lượng Giải báo chí Toàn quốc về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn lần thứ III năm 2025

Video

Ngày 26/11, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo Giải báo chí Toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 họp và đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất. Mùa giải năm nay thiết lập kỷ lục mới với 1.866 tác phẩm dự thi.

Thủ tướng Đức bất ngờ cảnh báo rắn đến Mỹ: Châu Âu không phải là 'con tốt'
Thế giới

Thủ tướng Đức bất ngờ cảnh báo rắn đến Mỹ: Châu Âu không phải là "con tốt"

Thế giới

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Tư cảnh báo rằng Mỹ không được bỏ qua vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán với Nga về Ukraine, khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự đồng thuận của châu Âu.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp càng tử tế càng nhiều phúc, tận hưởng của cải sung túc, cuộc sống vô lo
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp càng tử tế càng nhiều phúc, tận hưởng của cải sung túc, cuộc sống vô lo

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp càng tốt bụng, càng được trời ưu ái, hưởng sự giàu có và thịnh vượng, cuộc sống ổn định và sung túc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nói về lý do số doanh nghiệp “ma” ở Thủ đô giảm mạnh
Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nói về lý do số doanh nghiệp “ma” ở Thủ đô giảm mạnh

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, khi TP Hà Nội siết lại việc kinh doanh phải đảm bảo đúng quy định pháp luật thì số doanh nghiệp "ma" giảm mạnh.

Ukraine sẽ ra sao nếu không có Mỹ?
Thế giới

Ukraine sẽ ra sao nếu không có Mỹ?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước khiến các thủ đô châu Âu chấn động khi đưa ra tối hậu thư cho Kiev: chấp nhận bản kế hoạch hòa bình bất ngờ của Washington hoặc đối mặt nguy cơ mất viện trợ quân sự và tình báo từ Mỹ. Điều này làm dấy lên câu hỏi Ukraine sẽ ra sao nếu mất sự ủng hộ của Mỹ?

Hơn 123 tỷ để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi hư hỏng ở Khánh Hoà(địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ)
Nhà nông

Hơn 123 tỷ để sửa chữa khẩn cấp các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi hư hỏng ở Khánh Hoà(địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ)

Nhà nông

Theo Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) đợt mưa lớn từ ngày 16 – 22/11 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thủy lợi khu vực phía nam tỉnh(tỉnh Ninh Thuận cũ). Thống kê cho thấy có 93 công trình bị hỏng, trong đó 13 công trình ở mức nguy cơ mất an toàn cao, cần được sửa chữa khẩn cấp để đảm bảo điều tiết nước và an toàn mùa vụ tới.

Hồ Dầu Tiếng xả lũ trước bão số 15, TP.HCM phải theo dõi từng giờ
Chuyển động Sài Gòn

Hồ Dầu Tiếng xả lũ trước bão số 15, TP.HCM phải theo dõi từng giờ

Chuyển động Sài Gòn

Khi bão số 15 được dự báo đang tiến gần và mùa lũ được dự báo kéo dài bất thường sang tháng 12, hồ Dầu Tiếng khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó, điều tiết nước và kiểm soát hạ du nhằm bảo đảm an toàn cho hàng chục nghìn hộ dân cùng vùng sản xuất rộng lớn.

Chỉ là hạt muối thôi, đem bỏ vô nồi đất đốt than đỏ lừ, đem ra bán giá cao, vẫn hút hàng, chuyện lạ Nghệ An
Nhà nông

Chỉ là hạt muối thôi, đem bỏ vô nồi đất đốt than đỏ lừ, đem ra bán giá cao, vẫn hút hàng, chuyện lạ Nghệ An

Nhà nông

Hạt muối biển được ông Bùi Xuân Điện ở xã Quỳnh Phú (địa phận huyện Quỳnh Lưu trước đây), tỉnh Nghệ An cho vào nồi đất, đốt than đỏ lừ, hầm suốt nhiều giờ. Hạt muối hầm sau khi ra lò đổi vị khác lạ được bán với giá cao, spa dưỡng sinh, thực phẩm dinh dưỡng ai dùng cũng tấm tắc khen rồi tranh nhau mua.

Tiền vệ Việt kiều Nga Vadim Nguyễn: 'Người Đà Nẵng rất hiền, cái gì cần là giúp ngay'
Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Nga Vadim Nguyễn: "Người Đà Nẵng rất hiền, cái gì cần là giúp ngay"

Thể thao

Theo đánh giá, điểm mạnh của Vadim Nguyễn nằm ở thể lực, khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp và chuyển trạng thái. Tiền vệ Việt kiều 20 tuổi này hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Du khách Pháp bất ngờ thốt lên câu này khi đến du lịch Hưng Yên
Xã hội

Du khách Pháp bất ngờ thốt lên câu này khi đến du lịch Hưng Yên

Xã hội

"Du khách nước ngoài thích thú khi đến làng dệt đũi Nam Cao, bởi nơi đây không bị thương mại hóa, người dân thân thiện, cởi mở, đặc biệt các sản phẩm đều được làm thủ công, tỉ mẩn mang tính giá trị văn hóa cao", một nghệ nhân chia sẻ với Dân Việt.

Nhạc sĩ hàm Trung tá vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc, bạn rất thân của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh là ai?
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ hàm Trung tá vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc, bạn rất thân của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh là ai?

Văn hóa - Giải trí

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo là một người bạn rất thân thiết của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google tăng 'khủng', chỉ sau người giàu nhất thế giới Elon Musk
Doanh nhân

Tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google tăng "khủng", chỉ sau người giàu nhất thế giới Elon Musk

Doanh nhân

Theo Forbes, Elon Musk tiếp tục dẫn đầu danh sách CEO tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 493,2 tỷ USD. Trong khi đó, vị trí thứ 2 và thứ 3 ghi tên hai nhà đồng sáng lập của Google: Larry Page và Sergey Brin.

Ông tổ của môn võ “Bạch hổ sơn quân phái” lừng danh Đại Việt là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông tổ của môn võ “Bạch hổ sơn quân phái” lừng danh Đại Việt là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Hữu Cảnh thuộc dòng dõi danh tướng nhà chúa Nguyễn nên sớm trở thành người tài giỏi, võ nghệ siêu quần, từng là sư tổ của môn võ với danh hiệu “Bạch hổ sơn quân phái” được nhiều người kính phục.

Nestlé Việt Nam cảnh báo tình trạng lừa đảo tuyển dụng mạo danh
Xã hội

Nestlé Việt Nam cảnh báo tình trạng lừa đảo tuyển dụng mạo danh

Xã hội

Nestlé Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả mạo, kêu gọi ứng viên làm việc trực tuyến, làm việc online và yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Doanh nghiệp khẳng định đây không phải là hình thức tuyển dụng chính thống của Nestlé Việt Nam.

Châu Âu báo tin xấu cho Ukraine
Thế giới

Châu Âu báo tin xấu cho Ukraine

Thế giới

Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là không thể nếu không có lập trường thống nhất giữa các đồng minh của liên minh vốn đang bất đồng về vấn đề này.

Báo Dân Việt chuyển hỗ trợ đến gia đình có bố mẹ mất do lũ dữ ở Đắk Lắk
Nhân ái

Báo Dân Việt chuyển hỗ trợ đến gia đình có bố mẹ mất do lũ dữ ở Đắk Lắk

Nhân ái

Chiều nay (25/11), phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đang tác nghiệp tại Đắk Lắk đã trao 2 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ gia đình có bố mẹ mất trong cơn lũ lịch sử vừa qua.

Hàng nghìn bạn trẻ TP.HCM thức trắng nhiều đêm để kịp gửi hàng cứu trợ, sẻ chia khốn khó với đồng bào miền Trung
Chuyển động Sài Gòn

Hàng nghìn bạn trẻ TP.HCM thức trắng nhiều đêm để kịp gửi hàng cứu trợ, sẻ chia khốn khó với đồng bào miền Trung

Chuyển động Sài Gòn

Suốt 4 ngày qua, hàng nghìn sinh viên, học sinh và đội ngũ tình nguyện viên nghệ sĩ đã không quản ngại vất vả, túc trực liên tục tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM để phân loại, đóng gói hàng cứu trợ khẩn cấp gửi về miền Trung sau lũ lụt.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực
Tin tức

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực

Tin tức

Qua đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết,Việt nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước kiên trì giải quyết tồn tại, bất đồng trong khu vực trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế, nguyên tắc của ASEAN và hài hòa lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan.

Tin đọc nhiều

1

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

2

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

3

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

4

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

5

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ