Nhà Bát Giác vườn hoa Lý Thái Tổ thành “điểm hẹn âm nhạc” mới của Thủ đô Hà Nội từ cuối tuần này

Từ 15 giờ 30 - 17 giờ ngày Chủ nhật (30/11), tại nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật mở đầu cho dự án “Âm nhạc cuối tuần”, nhằm đưa các loại hình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng thủ đô.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trong đời sống văn hóa Hà Nội, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng, là "nhịp thở tinh thần" và là "cầu nối cộng đồng".

Chương trình mở đầu cho dự án 'Âm nhạc cuối tuần' do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp.

Việc tổ chức các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng được xem là hướng đi giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, thưởng thức và chia sẻ những giá trị văn hóa của Thủ đô.

“Dự án ‘Âm nhạc cuối tuần’ tại nhà Bát Giác được triển khai với kỳ vọng xây dựng nơi đây thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc vang lên giữa không gian lịch sử hồ Gươm, tạo nên những trải nghiệm nghệ thuật gần gũi, hấp dẫn”, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh.

Chương trình mở đầu có sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh, Câu lạc bộ Bình Minh Jazz, cùng các ca sĩ, giảng viên và sinh viên đến từ từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp.

"Việc kết hợp giữa các nghệ sĩ tên tuổi và lực lượng nghệ sĩ trẻ sẽ mang đến những chương trình biểu diễn chất lượng, một không gian nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc. Thời gian tới, dự án sẽ giới thiệu thêm nhiều loại hình nghệ thuật như dân gian, cổ điển, nhạc trẻ, tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng phục vụ nhân dân và du khách", đại diện Sở cho hay



Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kỳ vọng dự án "Âm nhạc cuối tuần" sẽ trở thành một dấu ấn văn hóa mới, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội là thành phố sáng tạo, văn hiến và mến khách.