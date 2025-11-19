Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 19/11/2025 13:20 GMT+7

Nhà dưới tán rừng của Ecopark: Xóa nhòa ranh giới giữa tiện nghi và sinh thái

Khánh Linh Thứ tư, ngày 19/11/2025 13:20 GMT+7
Sau 22 năm nghiên cứu và phát triển, nhà sáng lập Ecopark ra mắt sản phẩm biệt thự rừng Retreat Forest, tích hợp ưu điểm của môi trường sống sinh thái dưới tán rừng, cùng các tiện nghi hiện đại phục vụ cho cư dân.
Sản phẩm độc đáo này giúp cư dân vừa hít thở bầu không khí trong lành của một khu rừng vừa tận hưởng tiện nghi phù hợp mà không cần đi xa hay di chuyển đến các khu resort, nghỉ dưỡng mang tính phát sinh, tạm thời.

Biệt thự mẫu Retreat Forest đã đón cư dân tương lai tới tham quan, trải nghiệm

Nhà dưới tán rừng retreat toàn diện

Nhà sáng lập Ecopark - chủ đầu tư bất động sản bền vững tốt nhất Việt Nam vừa cho ra mắt dòng sản phẩm mới - biệt thự rừng Retreat Forest.

Retreat Forest là phân khu đặc sắc nhất tại vị trí lõi rừng Eco Retreat (rộng 220 ha, nằm tại phía Tây TP HCM), nơi có mật độ phủ xanh dày nhất, đa dạng nhất và nhiều công dụng mang tới lợi ích bền vững nhất cho sức khỏe. Dòng sản phẩm signature của Eco Retreat này phát triển dựa trên tầm nhìn tạo ra một môi trường sống nơi cư dân có thể trải nghiệm những liệu pháp trị liệu, phục hồi, tái tạo toàn diện từ tự nhiên và tăng cường tương tác, vận động giữa thiên nhiên trên nền tảng khoa học, y học rừng.

Ảnh phối cảnh một biệt thự có tầm view mặt hồ Thiên Nga

Retreat Forest được phát triển trên quy mô 56 ha, gồm phần mặt nước có diện tích lớn, lên đến 13,5 ha bao quanh lõi rừng; phần vườn tiện ích chung rộng 13,5 ha được trồng đa dạng sinh học theo phương pháp túi rừng Miyawaki với 24 chủ đề tiện ích và trải nghiệm khác nhau; phần vườn riêng của từng căn biệt thự và hạ tầng tiện ích chiếm gần 21 ha; sau cùng, tỉ lệ đất xây dựng luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất - chỉ 8,1 ha để phát triển 604 căn biệt thự mang 2 phong cách chính: Villa đại lộ - bất động sản đa công năng và villa rừng - dòng sản phẩm signature của Rừng Retreat.

Villa đại lộ - bất động sản đa công năng

Tại 2 đại lộ rộng 30 m là đại lộ Mùa Thu và đại lộ Vịnh Đảo - trục chính đón cư dân trở về nhà, 103 căn Villa Đại lộ được phát triển theo phong cách đa công năng. Mỗi villa có tích hợp mặt bằng kinh doanh thương mại tại tầng 1, công năng ở được bố trí trên tầng 2 và 3. Đây là các bất động sản dễ tiếp cận, dễ nhận diện và tăng thêm giá trị sử dụng nếu chủ nhân muốn kết hợp văn phòng làm việc tại gia, hoặc khai thác thương mại ngay tại các trục giao thông chính của đại đô thị.

Ảnh phối cảnh Villa đại lộ giới hạn 103 căn tại Retreat Forest.

Sở hữu lợi thế diện tích sử dụng lớn, từ 350 m2 - 450 m2 mỗi căn, villa đại lộ giúp gia chủ dễ dàng khai thác đa dạng mục đích, phù hợp với nhiều sở thích kinh doanh mà không cần quản lý hay khai thác tại nhiều tài sản khác nhau.

Villa Rừng - dòng sản phẩm signature của Rừng Retreat

Điểm đặc sắc nổi bật của phân khu Retreat Forest thể hiện trong khu vực lõi rừng: nơi có mật độ xây dựng thấp nhất, diện tích phủ xanh cao nhất, được bao bọc bởi mặt nước nên có nền nhiệt vi khí hậu luôn ổn định ở mức mát nhất, thấp hơn 3 - 5 độ C so với xung quanh. Tại đây, 501 căn villa rừng được phát triển độc đáo mang đến trải nghiệm vừa hiện đại, vừa bền vững theo thời gian.

Biệt thự mẫu Retreat Forest

Villa rừng được thiết kế chỉ 2 tầng nổi, đảm bảo chiều cao công trình luôn thấp hơn tán cây và được phủ mát bằng các tán cây lớn xung quanh. Mỗi villa rừng được bao bọc xung quanh là đai rừng dày, xanh mát và túi rừng đa dạng sinh học, để hơn 30 loài thực vật luôn hiện diện quanh từng căn nhà, tạo thành 1 chuỗi khám phá thực vật liên hoàn của hơn 300 loài tại 24 túi rừng ở Retreat Forest.

Phòng tắm tại biệt thự mẫu Retreat Forest

Khi bước vào không gian của Retreat Forest, mỗi căn nhà không được phân biệt bằng khái niệm mặt trước, mặt sau. Tại đây, nhà có chung “mặt hướng ra thiên nhiên” nhờ những tầng tán thực vật đa dạng làm phông nền cho mỗi khung cửa sổ. 18 mẫu thiết kế của biệt thự rừng đều đảm bảo nguyên tắc: bất kỳ không gian của tầng nào, gia chủ cũng nhìn ra bức tranh thiên nhiên nhờ vào hệ kính lớn từ trần đến sàn, ban công rộng. Các chi tiết thềm nhà, hàng hiên được thiết kế mái che và tính toán đón gió, giúp thiên nhiên không chỉ dừng ở vườn nhà, mà tràn vào từng không gian bên trong biệt thự.

Tầm view từ phòng ngủ ra tán rừng tại biệt thự mẫu Retreat Forest

“Cư dân giờ đây đề cao sự thưởng thức trong riêng tư, nuôi dưỡng những khoảng lặng bình yên, sở thích, đam mê của mình và các villa rừng của Retreat Forest mang đến lời giải cho không gian sống kích thích sáng tạo, đam mê đó nhờ sự kết hợp giữa yếu tố kết nối thiên nhiên, cộng đồng nhưng vẫn riêng tư, cá nhân hóa.”, ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark chia sẻ quan điểm khi phát triển dòng sản phẩm Villa Rừng.

Tính kết nối song song trải nghiệm riêng tư

Retreat Forest sở hữu 24 khu vườn với những tiện ích nổi bật như: bể bơi, sân thể thao, chòi trà, vườn BBQ, các sân tập và sân chơi đa năng… Đây cũng là không gian kết nối cộng đồng cư dân cùng trị liệu, phục hồi, tái tạo dưới tán rừng để hưởng lợi ích từ y học rừng đem lại.

Song song đó, để nuôi dưỡng những trải nghiệm riêng tư trong tĩnh tại, chủ đầu tư thiết kế các căn biệt thự rừng đều có tầng trải nghiệm đặt ở hầm riêng.

Hầm riêng được thiết kế đảm bảo thông gió, lấy sáng tự nhiên, đối lưu không khí nhờ 2 cửa sổ trời rộng khoảng 10 m2. Nhờ cách thiết kế này, toàn bộ không khí mát của tán rừng có thể tràn vào tầng hầm làm cho không gian tầng hầm có thể trở thành một khu vườn cảnh quan riêng tư, được yêu thích của gia chủ.

Hầm trải nghiệm đón gió, ánh sáng tự nhiên nhờ cửa sổ trời rộng 10 m2.

Sở hữu nhà có tầng hầm trải nghiệm cũng đang trở thành xu hướng được yêu thích. Chủ nhân có thể tùy biến để trở thành một không gian nghệ thuật, hoặc phòng âm nhạc, chiếu phim, hầm rượu, phòng trưng bày những món sưu tập yêu thích theo gu của gia chủ. “Nhiều người mang cả một không gian spa gồm bể ngâm khoáng, massage, sauna vào tầng trải nghiệm để thưởng thức và chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp mà không cần phải đến spa hay dùng chung không gian với bất kỳ ai. Đây cũng là phong cách sử dụng dịch vụ đang được ưa chuộng: những không gian bạn thích, những món đồ bạn muốn, hãy mang chúng về trong tầng trải nghiệm riêng tư của chính mình”, ông Nguyễn Thành Quang chia sẻ thêm.

Nhà mẫu Villa Rừng và phong cách thiết kế tầng trải nghiệm độc đáo

Nhờ sự tích lũy 22 năm kinh nghiệm và nghiên cứu phát triển, chỉ sau 6 tháng khởi công, hiện nay túi rừng Miyawaki tại Vườn Gia đình thuộc Retreat Forest đã hình thành, 3 villa rừng mẫu song lập, đơn lập và dinh thự rẻ quạt cũng đã chính thức khai trương đón khách tham quan.

Ảnh thực tế hầm trải nghiệm nhà mẫu biệt thự đơn lập rẻ quạt Retreat Forest

Mỗi villa mẫu là một phong cách thiết kế bước ra từ sở thích và bối cảnh của gia chủ. Một không gian tĩnh tại đầy chất hoài niệm của người nghệ nhân làm gốm, sở hữu cả kho tàng kỷ vật ở tầng trải nghiệm, nơi căn Dinh thự rẻ quạt được mệnh danh là bảo tàng cá nhân của gia chủ. Hay một tầng trải nghiệm đầy riêng tư cho các cuộc gặp gỡ của doanh nhân thế hệ F2 đang tiếp tục điều hành việc kinh doanh gốm của gia đình, được tái hiện ở căn villa mẫu đơn lập. Khách tham quan cũng dễ dàng cảm nhận được nét trẻ trung đầy sáng tạo tại villa song lập, nơi được thiết kế theo phong cách của một nhà thiết kế trẻ thường sử dụng tầng trải nghiệm làm nơi sáng tác và phác thảo các bản vẽ của mình.

Ảnh thực tế nhà mẫu biệt thự đơn lập Retreat Forest

Không gian nhà mẫu không chỉ gợi bức tranh thiên nhiên và sự đồng điệu trong cách gia chủ bố trí không gian, mà còn đánh thức sự sáng tạo và câu chuyện riêng của mỗi người được cất tiếng, để nhà dưới tán rừng viết tiếp những hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy cá tính, sâu sắc và bền vững qua nhiều thế hệ.

Khách hàng quan tâm, có nhu cầu tham quan nhà mẫu Retreat Forest, Eco Retreat có thể liên hệ một trong các đại lý chính thức để được hỗ trợ, tư vấn.

