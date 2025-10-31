Từ Ecopark đến Ecopalace – Hành trình mang chuẩn sống tinh hoa về Tây Nguyên

Ecopark Hải Dương – Dấu ấn thương hiệu từ những đô thị kiểu mẫu

Từ “thành phố xanh đáng sống nhất Việt Nam” Ecopark Hưng Yên, đến khu đô thị vệ tinh Ecopark Hải Dương – mỗi dự án đều là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn, năng lực triển khai và uy tín phát triển bền vững của chủ đầu tư.

Không chỉ là những khu đô thị hiện đại, Ecopark còn tiên phong kiến tạo “chuẩn sống tinh hoa” – nơi con người được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng hạ tầng tiện ích đồng bộ, và hướng tới cuộc sống cân bằng, văn minh.

Việc Ecopark Hải Dương mở rộng hoạt động đầu tư vào Tây Nguyên không phải là sự ngẫu nhiên, mà là bước đi chiến lược của một thương hiệu đã khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành bất động sản Việt Nam.

Nơi khởi nguồn triết lý phát triển “sống cùng thiên nhiên” lan tỏa khắp Việt Nam.

Ecopalace Đắk Lắk – Bước đi chiến lược, mở rộng bản đồ đô thị tinh hoa

Khi Tây Nguyên bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang, mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột, cùng kế hoạch hình thành trung tâm hành chính – thương mại mới, việc Ecopark chọn Đắk Lắk là tầm nhìn đón đầu xu thế đô thị hóa.

Trên quy mô 4,26 ha, Ecopalace Đắk Lắk được quy hoạch bài bản với các phân khu: nhà phố thương mại (shophouse), biệt thự, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, clubhouse và tuyến phố đi bộ mua sắm triệu đô – mô hình đô thị phức hợp hiện đại lần đầu tiên xuất hiện tại Tây Nguyên.

Không chỉ mang đến chuẩn sống tinh hoa, Ecopalace còn góp phần định hình diện mạo đô thị biểu tượng mới của khu vực, với điểm nhấn là tòa tháp đôi 35 tầng – công trình cao nhất Tây Nguyên, cùng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế.

Biểu tượng mới của vùng đại ngàn – nơi hội tụ thương mại, nghỉ dưỡng và phong cách sống tinh hoa.

Kế thừa tinh hoa Ecopark – Kiến tạo cộng đồng sống chuẩn quốc tế

Giống như những khu đô thị Ecopark trước đây, Ecopalace Đắk Lắk kế thừa trọn vẹn triết lý phát triển “đô thị xanh – nhân văn – bền vững”, kết hợp cùng thiết kế hiện đại và bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Các tuyến phố được quy hoạch hài hòa, xen kẽ cây xanh, công viên, khu vui chơi và không gian giao lưu cộng đồng. Bên trong, Clubhouse riêng biệt, skybar trên cao, bể bơi tràn bờ, phòng gym, spa và dịch vụ quản gia 5 sao giúp cư dân tận hưởng một phong cách sống đẳng cấp giữa trung tâm đô thị.

Không chỉ dừng lại ở “nơi để ở”, Ecopalace còn hướng tới “nơi để tận hưởng và đầu tư thông minh”, khi mỗi căn nhà phố hay shophouse đều mang giá trị kép: ở – kinh doanh – sinh lời dài hạn.

Không gian kết nối thượng lưu – biểu tượng cho phong cách sống tinh hoa của cư dân Ecopalace.

Lan tỏa mô hình đô thị sinh thái – Góp phần định hình Tây Nguyên hiện đại

Theo các chuyên gia, việc Ecopark Hải Dương đầu tư vào Tây Nguyên là bước tiến tất yếu trong quá trình lan tỏa mô hình đô thị sinh thái bền vững ra khắp Việt Nam.

“Ecopalace Đắk Lắk là minh chứng cho việc những mô hình đô thị thành công có thể lan tỏa khắp Việt Nam, mang lại giá trị phát triển bền vững.” – Bà Lê Thị Hạnh, chuyên gia thị trường bất động sản.

Không chỉ mang đến mô hình đô thị hiện đại, Ecopark Hải Dương còn góp phần đặt nền móng phát triển mới cho trung tâm Tây Nguyên, thu hút dòng vốn đầu tư, tạo việc làm và định hình cộng đồng cư dân văn minh – hiện đại.

Ecopalace Đắk Lắk – Nơi chuẩn sống tinh hoa hội tụ giữa đại ngàn.

Từ Ecopark đến Ecopalace – đó là hành trình không chỉ kiến tạo đô thị, mà còn kiến tạo phong cách sống, niềm tự hào và giá trị bền vững cho vùng đất Tây Nguyên.

Thông tin dự án Ecopalace Đắk Lắk

Tên dự án: Tổ hợp TTTM – Khách sạn – Nhà ở cao cấp Ecopalace Đắk Lắk

Vị trí: Số 2 Mai Hắc Đế, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Quy mô: 4,26 ha, gồm nhà phố, shophouse, biệt thự Indochine, chung cư cao cấp, khối khách sạn – thương mại

Điểm nhấn: Phong cách Indochine kết hợp văn hóa Tây Nguyên, tiện ích khép kín chuẩn sống quốc tế, sản phẩm mặt tiền giới hạn, sổ hồng từng căn

