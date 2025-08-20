Nhà Trắng nhìn thấy "ánh sáng cuối đường hầm" về Ukraine

Người phát ngôn của tổng thống Mỹ Karoline Leavitt tại Nhà Trắng, Washington, DC. ngày 12/8. Ảnh Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa người đồng cấp Nga Vladimir Putin và Vladimir Zelensky của Ukraine như là "giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình", bà cho biết trong cuộc họp báo ngày 19/8.

"Trước chiến thắng vang dội của Tổng thống Trump vào tháng 11 năm ngoái, cuộc đổ máu này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Giờ đây, cuối cùng có thể đã thấy ánh sáng cuối đường hầm và một cơ hội cho hòa bình lâu dài", bà nói với các phóng viên.

Hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tuần trước tại Alaska "rất hiệu quả, và nhiều điểm chính đã được hai nhà lãnh đạo nhất trí", bà Leavitt nói. Điều này "mở ra cánh cửa" cho giai đoạn đàm phán tiếp theo, bà Leavitt nói.

Ngày 18/8, ông Trump đã chủ trì một cuộc họp với ông Zelensky và một số nhà lãnh đạo NATO châu Âu để thảo luận về các bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 19/8, tổng thống Mỹ cho biết ông hy vọng ông Zelensky sẽ "làm những gì ông ấy phải làm" để đạt được hòa bình với Nga. "Ông ấy phải thể hiện sự linh hoạt", ông nói.

Nga từ lâu đã tuyên bố rằng họ luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán này phải tạo điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài và ổn định ở Ukraine.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, ông Trump hiểu lập trường của Moscow về vấn đề này.

Ông phát biểu với đài truyền hình Rossiya 24 ngày 19/8 rằng, một giải pháp cần phải đảm bảo "rằng cuộc khủng hoảng này sẽ không bao giờ xảy ra nữa và các quyền hợp pháp của tất cả các quốc gia ở khu vực này trên thế giới và tất cả người dân sinh sống tại các quốc gia này được đảm bảo".