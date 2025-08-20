Chuyên gia Mỹ nêu 3 lựa chọn đảm bảo an ninh của phương Tây cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp các lãnh đạo Châu Âu và Ukraine. Ảnh: WH.

"Một trong số đó liên quan đến việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình chính thức, bổ sung cho Lực lượng Vũ trang Ukraine . Lực lượng này sẽ được thành lập chỉ nhằm mục đích phòng thủ... với mục đích kiềm chế Nga" - NYT cho biết.

Lựa chọn thứ hai là cái gọi là lực lượng yểm trợ, hay "lực lượng dàn trải", có số lượng ít hơn so với lựa chọn thứ nhất. Họ sẽ không thể tạo ra sức đề kháng đáng kể, nhưng tính toán cho thấy Nga sẽ không tấn công Ukraine nếu nước này đe dọa người châu Âu ở đó. Theo tác giả bài viết, đây là một ý tưởng mạo hiểm.

"Lựa chọn thứ ba là thành lập 'lực lượng quan sát'. Số lượng của họ có thể lên tới vài trăm binh sĩ, không đủ để tổ chức một lực lượng phòng thủ vững chắc. Nhiệm vụ của họ là thông báo trong trường hợp chiến sự bùng nổ" - NYT viết.

Hôm thứ Hai, ông Trump cho biết Pháp , Đức và Anh muốn đóng quân ở Ukraine, nhưng ông loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ đến đó trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng Nga không thấy bất kỳ khả năng thỏa hiệp nào về vấn đề triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nước ngoài tại Ukraine.

Ông Lavrov nêu rõ, trong trường hợp triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nước ngoài tại Ukraine, các nước phương Tây sẽ không muốn đồng ý về các điều khoản của một giải pháp hòa bình, vì lực lượng này sẽ tạo ra "sự thật trên thực địa".

Bộ Ngoại giao Nga cũng gọi kế hoạch của một số nước EU về việc gửi "lực lượng gìn giữ hòa bình" đến Ukraine là một bước đi khiêu khích nhằm duy trì những ảo tưởng không lành mạnh trong chính quyền Kiev.