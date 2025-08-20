Chuyên gia: Án tử hình chính trị - kết cục đáng thất vọng với ông Zelensky sau đàm phán

Ông Zelensky đang đối mặt với tương lai bất ổn. Ảnh: Strana.

Viết trên X ngày 19/8, ông Zoltan Koskovich cho rằng, dựa trên các thông tin rò rỉ và phản ứng, tình hình hiện nay như sau:

- Nga chấp thuận các bảo đảm an ninh có ý nghĩa cho Kiev với sự tham gia của phương Tây.

- Quân đội Nga rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine ngoài bốn tỉnh cộng với Crimea mà họ tuyên bố chủ quyền.

- Nga ghi nhận tính bất khả xâm phạm của biên giới Ukraine sau thỏa thuận.

- Ngôn ngữ Nga được công nhận chính thức tại Ukraine.

- Giáo hội Chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng phụ Moscow (giáo phái lớn nhất ở Ukraine) được hợp pháp hóa.

- Ukraine rút hoàn toàn khỏi Donbass. Đường giới tuyến đóng băng tại Kherson và Zaporizhzhia.

- Có một dạng công nhận quốc tế nào đó đối với các tuyên bố chủ quyền của Nga (sự công nhận từ Mỹ là đủ).

Theo Koskovich, điểm vướng mắc duy nhất còn lại dường như liên quan đến bản chất của các bảo đảm an ninh, sự hiện diện của binh sĩ phương Tây trên lãnh thổ Ukraine và mức độ can dự của Mỹ.

Nhà phân tích cho rằng: Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ đảm bảo sự tồn tại của Ukraine như một quốc gia có thể tiếp tục vận hành, nhưng "cũng sẽ là chiến thắng cho Nga", và "cũng là bản án tử hình về chính trị cho ông Zelensky".

Tổng thống Donald Trump đã hội đàm với Tổng thống Zelensky hôm 18/8. Sau cuộc gặp song phương, ông Trump gặp chung với các nhà lãnh đạo châu Âu cùng ông Zelensky. Các bên đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Kiev , mà các nước châu Âu dự định sẽ cung cấp phối hợp với Mỹ.

Giữa sự kiện, ông Trump đã dừng lại để gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc trò chuyện diễn ra thẳng thắn và mang tính xây dựng. Các nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự ủng hộ việc tiếp tục các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine. Họ cũng đồng ý thảo luận về khả năng nâng cao vị thế của đại diện Moscow và Kiev tại các cuộc đàm phán.



