Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Thế giới
Thứ sáu, ngày 10/10/2025 22:24 GMT+7

Nhà Trắng phản ứng gắt việc ông Trump không được giải Nobel, ông Putin lên tiếng bất ngờ

+ aA -
V.N (Theo The Hill) Thứ sáu, ngày 10/10/2025 22:24 GMT+7
Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cáo buộc Ủy ban Nobel Na Uy “đặt chính trị lên trên hòa bình” vào sáng sớm thứ Sáu, sau khi hội đồng này không chọn Tổng thống Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

“Ông ấy có trái tim của một nhà nhân đạo, và sẽ không bao giờ có ai giống như ông - người có thể lay chuyển núi non chỉ bằng sức mạnh ý chí” - Cheung viết trên mạng xã hội X.

“Ủy ban Nobel đã chứng minh rằng họ coi trọng chính trị hơn hòa bình” - ông nói thêm.

Trong nhiều tuần qua, ông Trump cùng một số đồng minh đã vận động để tổng thống giành được giải thưởng danh giá này, viện dẫn những nỗ lực của ông nhằm giải quyết ít nhất 7 cuộc xung đột kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng Giêng. Ông cũng nhận được sự ủng hộ từ một số quốc gia, bao gồm Israel, Campuchia và Pakistan.

Hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna (Cộng hòa - Florida) đã chính thức đề cử ông Trump vào thứ Năm, vì những nỗ lực của ông trong việc làm trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas. Tháng trước, Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố một kế hoạch gồm 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm tại Gaza. Cả hai bên đều bày tỏ ủng hộ giai đoạn đầu của thỏa thuận.

Israel xác nhận vào sáng sớm thứ Sáu rằng lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đã bắt đầu có hiệu lực.

Ủy ban Nobel thông báo người nhận giải năm nay là Maria Corina Machado của Venezuela, vì “những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela".

Dù không được chọn, Cheung khẳng định Tổng thống Mỹ sẽ “tiếp tục kiến tạo các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến tranh và cứu sống con người”.

Vào thứ Năm, Trump tỏ ra thản nhiên trước câu hỏi về khả năng giành giải, dù hồi cuối tháng trước ông nói rằng sẽ là một “sự xúc phạm” nếu ông không thắng.

“Họ sẽ làm những gì họ muốn,” Trump nói về Ủy ban Nobel. “Dù sao cũng được thôi. Tôi biết rõ điều này — tôi không làm vì giải thưởng đó. Tôi làm vì tôi đã cứu được rất nhiều sinh mạng”.

Giới quan sát cho rằng cơ hội giành giải của ông Trump là rất thấp, bởi hạn chót nộp đề cử đã kết thúc từ ngày 1 tháng 2.

Tổng thống Nga Putin: Ông Trump rất nỗ lực giải quyết xung đột

Bình luận về việc ông Trump không được giải, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những nỗ lực mà Tổng thống MỹDonald Trump đang thực hiện để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế là không thể tranh cãi.

Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy có thành tích vinh danh những người "không làm gì cho hòa bình" -ông Putin nhận xét, nhưng không nêu tên cụ thể. Ngược lại, Trump "thực sự đang nỗ lực rất nhiều để giải quyết các cuộc khủng hoảng khó khăn, kéo dài nhiều năm và nhiều thập kỷ", ông nói thêm.

Tổng thống Nga nói thêm rằng , nếu hoạt động hòa giải gần đây ở Trung Đông giúp "Donald đạt được mọi mục tiêu, mọi điều ông ấy nói muốn làm, thì đó sẽ là một sự kiện lịch sử".

Putin cho biết ông coi những nỗ lực của ông Trump nhằm làm trung gian chấm dứt xung đột Ukraine là chân thành, đồng thời nói thêm: "Một số việc chúng tôi đã làm được, một số việc thì không, nhưng các cuộc thảo luận tại Anchorage vẫn có tiềm năng đạt được nhiều thành tựu. Điều chắc chắn là ông ấy đang nỗ lực hết mình".

Ông Trump và ông Putin đã gặp nhau tại Alaska vào giữa tháng 8, với các cuộc đàm phán chủ yếu tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tham khảo thêm

Mọi thứ đang sụp đổ - chuyên gia phương Tây tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine sắp kết thúc

Mọi thứ đang sụp đổ - chuyên gia phương Tây tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine sắp kết thúc

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan

Ông Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận tên lửa Nga gây ra tai nạn máy bay chở khách Azerbaijan

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

Bỉ đã có lập trường cứng rắn: Không được phép động đến các tài sản bị đóng băng của Moscow. Họ đã yêu cầu bảo đảm pháp lý chống lại các rủi ro tài chính. Liệu EU đã sẵn sàng cho trách nhiệm tập thể chưa, và Nga sẽ phản ứng thế nào?

"Một triệu Euro mỗi ngày", Phần Lan mất 'một mỏ vàng' vì Nga

Điểm nóng
'Một triệu Euro mỗi ngày', Phần Lan mất 'một mỏ vàng' vì Nga

Bộ ba hạt nhân của Nga bị tấn công: Ông Zelensky cầu xin ông Trump cung cấp vũ khí chiến thắng

Điểm nóng
Bộ ba hạt nhân của Nga bị tấn công: Ông Zelensky cầu xin ông Trump cung cấp vũ khí chiến thắng

Cú đặt cược thắng lớn không tưởng của Nga, thu lợi hàng trăm tỷ USD

Thế giới
Cú đặt cược thắng lớn không tưởng của Nga, thu lợi hàng trăm tỷ USD

"Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí": Kiev bất ngờ bị đồng minh "ruột" quay lưng

Thế giới
'Không cho Ukraine dù chỉ một đồng để mua vũ khí': Kiev bất ngờ bị đồng minh 'ruột' quay lưng

Đọc thêm

Hà Nội gấp rút bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Đa Phúc và Trung Giã chống lụt bão
Tin tức

Hà Nội gấp rút bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Đa Phúc và Trung Giã chống lụt bão

Tin tức

Chính quyền xã Đa Phúc và Trung Giã được bổ sung từ ngân sách TP Hà Nội phân bổ cho mỗi xã 10 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống lụt bão.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo Trung Quốc, Nga tại Bình Nhưỡng
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo Trung Quốc, Nga tại Bình Nhưỡng

Thế giới

Ngày 10/10, tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Ukraine kiệt sức trước 'mưa' tên lửa, UAV Nga, phi đội F-16 phải lao vào “gánh cả bầu trời”
Thế giới

Ukraine kiệt sức trước "mưa" tên lửa, UAV Nga, phi đội F-16 phải lao vào “gánh cả bầu trời”

Thế giới

Các máy bay tiêm kích F-16 do phương Tây viện trợ cho Ukraine hiện đảm nhận khoảng 80% tổng số phi vụ chiến đấu của Không quân nước này. Chúng đang đóng vai trò như "lá chắn thép" chống lại tên lửa và UAV mà Nga dùng để tấn công Ukraine, theo tạp chí Air and Space Forces Magazine của Mỹ.

Tin tối (10/10): Người đại diện 7 cầu thủ 'phản đòn', FAM lâm nguy
Thể thao

Tin tối (10/10): Người đại diện 7 cầu thủ "phản đòn", FAM lâm nguy

Thể thao

Người đại diện 7 cầu thủ "phản đòn", FAM lâm nguy; trọng tài Anthony Taylor tố cáo HLV Mourinho; Roy Keane ủng hộ HLV Simeone thay Amorim; cầu thủ lái xe gây chết người trở lại thi đấu; tỷ phú Ả Rập Saudi phủ nhận chuyện muốn mua M.U.

Rhymastic lần đầu chia sẻ về “nhân dạng thứ hai” và thực hư chuyện Facebook cá nhân bị xâm nhập
Văn hóa - Giải trí

Rhymastic lần đầu chia sẻ về “nhân dạng thứ hai” và thực hư chuyện Facebook cá nhân bị xâm nhập

Văn hóa - Giải trí

Rhymastic gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua khi than phiền về việc "bị xâm nhập ngoài ý muốn", sau đó công khai sự trở lại của "nhân dạng thứ hai".

Cơn địa chấn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] mở bán vé day 2 tại 8Wonder Ocean City
Văn hóa - Giải trí

Cơn địa chấn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] mở bán vé day 2 tại 8Wonder Ocean City

Văn hóa - Giải trí

G-DRAGON thực sự đang tạo nên “cơn địa chấn” chưa từng có trong cộng đồng yêu nhạc Việt khi “chiều lòng” fan bằng việc tổ chức thêm một đêm diễn tại 8Wonder Ocean City. Sau khi toàn bộ vé đêm 1 ngày 8/11 “bốc hơi” chỉ trong chớp mắt, hàng ngàn người hâm mộ đã tạo nên “cơn sóng thần cảm xúc” trên mạng xã hội, kêu gọi mở thêm show. Đáp lại tình yêu cuồng nhiệt ấy, ban tổ chức đã chính thức công bố mở bán đêm diễn thứ hai – ngày 9/11, mang đến cơ hội có 1-0-2 cho fan Việt và quốc tế được trực tiếp thăng hoa cùng concert lịch sử của “ông hoàng Kpop”.

Quy định mới nhất về nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt cấp quốc gia?
Bạn đọc

Quy định mới nhất về nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt cấp quốc gia?

Bạn đọc

Từ ngày 1/10/2025, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Luật số 93/2025/QH15) chính thức có hiệu lực, mở ra khung pháp lý quan trọng cho việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ khoa học – công nghệ quy mô lớn, đặc biệt là những dự án mang tính chiến lược, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.  

Hình tượng rồng trong trang phục cung đình Huế có gì nghĩa gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Hình tượng rồng trong trang phục cung đình Huế có gì nghĩa gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Rồng là linh vật đứng đầu trong tứ linh (long, lân, quy, phụng). Theo sách Thuyết văn giải tự, trong 389 loài bò sát có vảy thì rồng là loài đứng đầu và có sức mạnh vô song. Rồng là biểu tượng của sự sinh sôi mạnh mẽ, của phương Đông và của mùa xuân.

Đại tá Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về chiến tranh với Nga
Thế giới

Đại tá Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về chiến tranh với Nga

Thế giới

Châu Âu đang gấp rút chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng với Nga, nhưng khả năng thành công là rất thấp, Đại tá Mỹ đã nghỉ hưu Douglas Macgregor, cựu cố vấn Lầu Năm Góc cảnh báo trong chương trình trên kênh YouTube Judging Freedom.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ra mắt bộ tài liệu công phu về tập huấn ứng phó, giảm thiểu thiệt hại thiên tai
Nhà nông

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ra mắt bộ tài liệu công phu về tập huấn ứng phó, giảm thiểu thiệt hại thiên tai

Nhà nông

Ngày 10/10, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình triển khai hoạt động truyền thông, hướng dẫn khôi phục sản xuất sau mưa lũ tại tỉnh Lào Cai.

Đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng
Nhà đất

Đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng

Nhà đất

Bộ Xây dựng đề xuất nâng trần thu nhập được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với người độc thân đang nuôi con nhỏ.

Thủ tướng “trải lòng” nói “lời gan ruột” về tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025
Kinh tế

Thủ tướng “trải lòng” nói “lời gan ruột” về tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025

Kinh tế

Thủ tướng cho rằng, điểm nổi bật của người Việt Nam là càng áp lực lại càng nỗ lực. Nêu ví dụ về mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, Thủ tướng chia sẻ: “Chúng tôi rất lo vì nói phải đi đôi với làm, nếu quyết tâm mà không đạt được thì có thể xấu hổ, nhưng vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân thì không gì là không thể”.

Tin vui với nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do bất khả kháng
Xã hội

Tin vui với nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do bất khả kháng

Xã hội

Liên quan đến trường hợp nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng nguyện vọng 1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do bất khả kháng, PGS.TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cung cấp thông tin mới nhất.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có vận may tràn đầy trong tháng 10, sự nghiệp thịnh vượng, gia đình hạnh phúc
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có vận may tràn đầy trong tháng 10, sự nghiệp thịnh vượng, gia đình hạnh phúc

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, tháng 10, 4 con giáp này có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dôi dư, gia đình êm ấm, cuộc sống mỗi ngày một khấm khá.

Nga dốc toàn lực đánh Lyman, 90.000 binh sĩ ồ ạt xung trận, Ukraine tuyệt vọng phản công
Thế giới

Nga dốc toàn lực đánh Lyman, 90.000 binh sĩ ồ ạt xung trận, Ukraine tuyệt vọng phản công

Thế giới

Nga đang tập trung lực lượng khổng lồ quanh thành phố tiền tuyến Lyman (vùng Donetsk), chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhiều mũi có thể làm thay đổi cục diện mặt trận miền Đông. Nếu Nga “nuốt gọn” Lyman, 2 "pháo đài" chiến lược của Ukraine là Kramatorsk và Sloviansk sẽ bị đe dọa từ hướng Bắc.

Đà Nẵng: Thanh niên cầm gậy bóng chày tấn công người va chạm giao thông, ra đầu thú
Pháp luật

Đà Nẵng: Thanh niên cầm gậy bóng chày tấn công người va chạm giao thông, ra đầu thú

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã vận động Phạm Công Đạt ra đầu thú sau khi đối tượng thực hiện hành vi giết người vì mâu thuẫn giao thông.

Agribank Chi nhánh Vĩnh Long: Đồng hành kiến tạo hệ sinh thái số, cùng doanh nghiệp phát triển kinh tế số
Doanh nghiệp

Agribank Chi nhánh Vĩnh Long: Đồng hành kiến tạo hệ sinh thái số, cùng doanh nghiệp phát triển kinh tế số

Doanh nghiệp

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, với vai trò tiên phong phục vụ khu vực "tam nông", Agribank Chi nhánh Vĩnh Long đã và đang thực hiện sứ mệnh quan trọng: Đưa các dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện lợi đến với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời cam kết đồng hành cùng địa phương để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số.

Đảng bộ Hà Nội và hành trình xây dựng nông thôn đáng sống, nông dân hạnh phúc
Tin tức

Đảng bộ Hà Nội và hành trình xây dựng nông thôn đáng sống, nông dân hạnh phúc

Tin tức

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội, nông thôn Thủ đô đang khoác lên mình diện mạo mới: hiện đại, xanh, văn minh hơn – nơi người dân thực sự được sống hạnh phúc, gắn bó và tự hào về quê hương mình.

Kịch bản nào để ĐT Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2027?
Thể thao

Kịch bản nào để ĐT Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2027?

Thể thao

Sau lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027, cục diện bảng F đang trở nên cực kỳ căng thẳng. Vậy cơ hội nào để ĐT Việt Nam đi tiếp.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn 'trực chiến' chống ngập lụt dù đang đi công tác nước ngoài
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn "trực chiến" chống ngập lụt dù đang đi công tác nước ngoài

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, dù đang đi công tác nước ngoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời chỉ đạo và phân công lãnh đạo thành phố xuống hiện trường kiểm tra, động viên, hỗ trợ người dân vùng ngập xã Đa Phúc và Trung Giã.

Giải mã huyền tích về pho tượng “bất khả xâm phạm” tại cổ tự nghìn năm ở Ninh Bình
Xã hội

Giải mã huyền tích về pho tượng “bất khả xâm phạm” tại cổ tự nghìn năm ở Ninh Bình

Xã hội

Để tìm về cội nguồn tâm linh thực sự của Bái Đính, du khách phải bắt đầu hành trình chinh phục hơn 300 bậc đá rêu phong. Đích đến là ngôi chùa cổ do Thiền sư Nguyễn Minh Không sáng lập, một thế giới tĩnh lặng trong hang động, nơi vẻ đẹp của thạch nhũ tự nhiên hòa quyện với những câu chuyện huyền bí, và đặc biệt là sự hiện diện của pho tượng Thánh "bất khả di dời".

Đảng ủy Agribank gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Tin tức

Đảng ủy Agribank gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tin tức

Sáng ngày 10/10/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Lễ gắn biển công trình Trụ sở Trung tâm dữ liệu Agribank. Đây là công trình được Đảng ủy Chính phủ công nhận gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Đây là giống dừa gì mà trái bự, đặc ruột, cây thấp ra la liệt quả ở Vĩnh Long, cứ bẻ bán là hút hàng
Nhà nông

Đây là giống dừa gì mà trái bự, đặc ruột, cây thấp ra la liệt quả ở Vĩnh Long, cứ bẻ bán là hút hàng

Nhà nông

Là vùng đất ven biển ở ĐBSCL, tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh trước đây) nổi tiếng với đặc sản dừa sáp-dừa đặc ruột. Loại trái cây đặc biệt này mang hương vị thơm, béo ngon và giá trị kinh tế cao.

Một xã của Hà Nội, không còn hộ nghèo, dân năng động làm nhiều nghề để phát triển kinh tế
Nhà nông

Một xã của Hà Nội, không còn hộ nghèo, dân năng động làm nhiều nghề để phát triển kinh tế

Nhà nông

Sau khi sáp nhập từ ba xã Cộng Hòa, Đồng Quang và Hưng Đạo, xã Hưng Đạo (TP. Hà Nội) hôm nay mang trong mình diện mạo mới, rộng hơn, đông dân hơn và giàu tiềm năng phát triển. Với diện tích tự nhiên gần 25km², hơn 49.000 dân, 21 thôn, Hưng Đạo đang từng bước khẳng định vị thế là một vùng nông thôn mới năng động, hiện đại, đậm bản sắc văn hóa Thủ đô.

Vùng gò cao ở Tây Ninh lại ngập lụt sâu chưa từng thấy, lúa vụ 3 chìm nghỉm dưới đồng nước trắng
Nhà nông

Vùng gò cao ở Tây Ninh lại ngập lụt sâu chưa từng thấy, lúa vụ 3 chìm nghỉm dưới đồng nước trắng

Nhà nông

Vùng gò cao ở Tây Ninh lại ngập lụt sâu chưa từng thấy. Nước lũ dâng cao khiến nhiều diện tích lúa vụ 3 ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập 2 tỉnh Long An, Tây Ninh, xã Vĩnh Thạnh thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) bị ngập sâu, buộc chính quyền và lực lượng chức năng phải khẩn trương ra đồng hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa non, giảm thiểu thiệt hại.

Cây cổ thụ hoành tráng bị gãy ngang gốc ở khu rừng Lào Cai là gỗ quý gì mà ngành chức năng yêu cầu giữ nguyên trạng?
Nhà nông

Cây cổ thụ hoành tráng bị gãy ngang gốc ở khu rừng Lào Cai là gỗ quý gì mà ngành chức năng yêu cầu giữ nguyên trạng?

Nhà nông

Giữ nguyên trạng cây gỗ trai bị đổ trong rừng phòng hộ Bảo Nhai (địa phận huyện Bắc Hà trước đây), tỉnh Lào Cai. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa to, gió lớn đã khiến một cây cổ thụ là cây gỗ trai hàng trăm năm tuổi, thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm, nhóm IIA trong rừng phòng hộ xã Bảo Nhai bị đổ tự nhiên.

Ưu điểm nào khiến giống lúa TBR97 có sức hút với nông dân từ Hải Phòng đến Hưng Yên, Thanh Hóa, Bắc Ninh?
Nhà nông

Ưu điểm nào khiến giống lúa TBR97 có sức hút với nông dân từ Hải Phòng đến Hưng Yên, Thanh Hóa, Bắc Ninh?

Nhà nông

Giống lúa TBR97 của ThaiBinh Seed đang chinh phục nông dân khắp vùng, nhờ năng suất cao, chất lượng vượt trội và khả năng chống đổ tốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Nóng: Lộ cơ chế điều tiết sản xuất, xuất - nhập khẩu vàng miếng mới nhất của Ngân hàng Nhà nước
Kinh tế

Nóng: Lộ cơ chế điều tiết sản xuất, xuất - nhập khẩu vàng miếng mới nhất của Ngân hàng Nhà nước

Kinh tế

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành Thông tư 34 về việc hướng dẫn thủ tục cấp phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu...

“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài
Doanh nghiệp

“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

Doanh nghiệp

Ngày 10/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam – Singapore, “siêu cảng” Việt Nam SuperPort™ do liên doanh T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và “ông lớn” logistics Châu Á – Tập đoàn YCH (Singapore) đã chính thức kích hoạt vận hành Kho hàng không kéo dài (OACT), một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ.

Cô giáo Ninh Bình bất ngờ khi nhận được 20 tỷ đồng vào tài khoản và hành động dứt khoát
Xã hội

Cô giáo Ninh Bình bất ngờ khi nhận được 20 tỷ đồng vào tài khoản và hành động dứt khoát
6

Xã hội

Hành động liêm chính của cô giáo Nguyễn Thúy Hiền (Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Quỳnh Lưu, Ninh Bình) khi nhận được một khoản tiền “khủng” chuyển nhầm vào tài khoản đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tin đọc nhiều

1

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
12

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

2

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: "Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba"

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: 'Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba'

3

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

Sức mạnh tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814 của Việt Nam

4

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

5

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu