Nhà Trắng phản ứng gắt việc ông Trump không được giải Nobel, ông Putin lên tiếng bất ngờ

“Ông ấy có trái tim của một nhà nhân đạo, và sẽ không bao giờ có ai giống như ông - người có thể lay chuyển núi non chỉ bằng sức mạnh ý chí” - Cheung viết trên mạng xã hội X.

“Ủy ban Nobel đã chứng minh rằng họ coi trọng chính trị hơn hòa bình” - ông nói thêm.

Trong nhiều tuần qua, ông Trump cùng một số đồng minh đã vận động để tổng thống giành được giải thưởng danh giá này, viện dẫn những nỗ lực của ông nhằm giải quyết ít nhất 7 cuộc xung đột kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng Giêng. Ông cũng nhận được sự ủng hộ từ một số quốc gia, bao gồm Israel, Campuchia và Pakistan.

Hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna (Cộng hòa - Florida) đã chính thức đề cử ông Trump vào thứ Năm, vì những nỗ lực của ông trong việc làm trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas. Tháng trước, Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố một kế hoạch gồm 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm tại Gaza. Cả hai bên đều bày tỏ ủng hộ giai đoạn đầu của thỏa thuận.

Israel xác nhận vào sáng sớm thứ Sáu rằng lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đã bắt đầu có hiệu lực.

Ủy ban Nobel thông báo người nhận giải năm nay là Maria Corina Machado của Venezuela, vì “những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela".

Dù không được chọn, Cheung khẳng định Tổng thống Mỹ sẽ “tiếp tục kiến tạo các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến tranh và cứu sống con người”.

Vào thứ Năm, Trump tỏ ra thản nhiên trước câu hỏi về khả năng giành giải, dù hồi cuối tháng trước ông nói rằng sẽ là một “sự xúc phạm” nếu ông không thắng.

“Họ sẽ làm những gì họ muốn,” Trump nói về Ủy ban Nobel. “Dù sao cũng được thôi. Tôi biết rõ điều này — tôi không làm vì giải thưởng đó. Tôi làm vì tôi đã cứu được rất nhiều sinh mạng”.

Giới quan sát cho rằng cơ hội giành giải của ông Trump là rất thấp, bởi hạn chót nộp đề cử đã kết thúc từ ngày 1 tháng 2.

Tổng thống Nga Putin: Ông Trump rất nỗ lực giải quyết xung đột

Bình luận về việc ông Trump không được giải, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những nỗ lực mà Tổng thống MỹDonald Trump đang thực hiện để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế là không thể tranh cãi.

Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy có thành tích vinh danh những người "không làm gì cho hòa bình" -ông Putin nhận xét, nhưng không nêu tên cụ thể. Ngược lại, Trump "thực sự đang nỗ lực rất nhiều để giải quyết các cuộc khủng hoảng khó khăn, kéo dài nhiều năm và nhiều thập kỷ", ông nói thêm.

Tổng thống Nga nói thêm rằng , nếu hoạt động hòa giải gần đây ở Trung Đông giúp "Donald đạt được mọi mục tiêu, mọi điều ông ấy nói muốn làm, thì đó sẽ là một sự kiện lịch sử".

Putin cho biết ông coi những nỗ lực của ông Trump nhằm làm trung gian chấm dứt xung đột Ukraine là chân thành, đồng thời nói thêm: "Một số việc chúng tôi đã làm được, một số việc thì không, nhưng các cuộc thảo luận tại Anchorage vẫn có tiềm năng đạt được nhiều thành tựu. Điều chắc chắn là ông ấy đang nỗ lực hết mình".

Ông Trump và ông Putin đã gặp nhau tại Alaska vào giữa tháng 8, với các cuộc đàm phán chủ yếu tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine.