Thứ ba, ngày 26/08/2025 12:08 GMT+7

Nhiều chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất bị lùi giờ khởi hành vì ảnh hưởng mưa giông

Thứ ba, ngày 26/08/2025 12:08 GMT+7
Do ảnh hưởng của mưa giông sáng ngày 26/8, một số chuyến bay đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất đã phải thay đổi lịch khai thác, lùi giờ khởi hành.
Nhiều chuyến bay tại Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng

Ngày 26/8, ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều hành khách có mặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất cho biết chuyến bay của mình bất ngờ thay đổi, lùi giờ khởi hành vì điều kiện thời tiết xấu.

Chị Hoài (28 tuổi) cho biết chuyến bay TP.HCM – Hà Nội hãng Vietnam Airlines khai thác của mình bất ngờ bị delay 2 tiếng vì thời tiết xấu. “Mấy hôm nay ảnh hưởng bão số 5 nên các chuyến bay bị ảnh hưởng cũng là điều dễ hiểu. Tôi đã làm xong thủ tục, giờ ngồi chờ đến giờ khởi hành mới thôi. Hy vọng chuyến bay sẽ không tiếp tục bị delay”, hành khách cho hay.

Tương tự, một số hành khách khác đi chuyến bay từ TP.HCM đến các khu vực phía Bắc và miền Trung cũng bị thay đổi giờ khởi hành.

Thời tiết xấu ảnh hưởng nhiều chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay do ảnh hưởng của mưa giông sáng ngày 26/8, một số chuyến bay đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất có thể phải thay đổi lịch khai thác hoặc bay chờ, gây ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều chuyến bay khác trong ngày. Trong khi đó, tại nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất, một số chuyến bay của hãng hàng không Vietjet cũng bị ảnh hưởng vì điều kiện thời tiết xấu.

Trước tình huống này, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách lưu ý, điều kiện thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến giao thông trên đường đến sân bay. Hành khách nên chủ động sắp xếp kế hoạch đi lại, có mặt tại sân bay làm thủ tục trước ít nhất 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế.

Liên quan đến công tác chủ động ứng phó với bão số 5, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới.

Các hãng hàng không thay đổi kế hoạch khai thác vì thời tiết xấu. Ảnh: VNA

Cục yêu cầu các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Đồng thời, các đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Trước đó, do ảnh hưởng bão số 5, các hãng hàng không đã phải thay đổi lịch khai thác, huỷ hàng loạt chuyến bay. Theo đó, Vietnam Airlines cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), hãng đã điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24/8 và 25/8 vừa qua.

Cụ thể, tại sân bay Phú Bài (Huế) trong ngày 24/8, các chuyến VN1549 và VN1548; VN7067 và VN7066; VN7545 và VN7544 giữa Hà Nội và Huế; VN1378 và VN1379 giữa TP.HCM và Huế sẽ bị hủy. Trong ngày 25/8, các chuyến bay sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, dự kiến cất và hạ cánh sau 12 giờ.

Tại sân bay Đồng Hới, trong ngày 25/8, các chuyến VN1404 và VN1405 giữa TP.HCM và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới sẽ bị hủy.

Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 25/8, các chuyến giữa Thanh Hóa và TP.HCM, gồm: VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 sẽ bị hủy.

Từ khóa:
