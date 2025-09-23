Nhiều chuyến bay từ TP.HCM sẽ bị ảnh hưởng do cơn bão Ragasa

Huỷ khai thác các chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc)

Ngày 23/9, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết trước diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa (bão số 9), hãng sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Theo đó, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão.

Đáng chú ý, hãng sẽ huỷ các chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 23/9. Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 23/9 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi cơn bão Ragasa.

Một số chuyến bay sẽ bị điều chỉnh lịch khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn. Ảnh: VNA

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Ngoài ra, hãng cũng cho hay giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách. Vì vậy, hành khách có kế hoạch di chuyển trong thời gian này cần theo dõi các thông tin của hãng để điều chỉnh lộ trình cho hợp lí.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão số 9 ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Siêu bão số 9 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.