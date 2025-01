Nhiều hoạt động ý nghĩa của nông dân Bình Sơn - Quảng Ngãi chào đón Xuân Ất Tỵ năm 2025

Theo đó, nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 95 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Bình Sơn 24/3, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi 25/3…, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Bình Sơn đã có nhiều nội dung, kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân các địa phương hưởng ứng tham gia các hoạt động do Hội tổ chức và phối hợp tổ chức như: Tổ chức ra quân nạo vét kênh mương nội đồng, xuống giống gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2024-2025, trồng rau màu các loại tuân thủ theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp.

Mô hình đường cờ Hội Nông dân của xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Q.T.

Để thiết thực chào mừng năm mới 2025, bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2027, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiều Hội đã chủ trì ra mắt mô hình đường cờ do Hội Nông dân phát động, lấy tên đường cờ tự quản của nông dân, đường cờ Tổ quốc.

Hội Nông dân xã Bình Khương, huyện Bình Sơn ra mắt bàn giao mô hình đường cờ Tôi yêu Tổ quốc, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã. Ảnh: Q.T.

Hội Nông dân các xã/thị trấn phối hợp tổ chức dọn vệ sinh treo cờ và trang trí, chuẩn bị tốt các điều kiện tại 120/120 điểm bầu cử, phục vụ hoạt động bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, tham gia đi bầu cử, góp phần vào kết quả chung của hoạt động đầu năm mới 2025 trên địa bàn huyện.

Bà Trịnh Thị Châu Oanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Sơn tham gia bầu cử trưởng thôn tại địa phương. Ảnh: Q.T.

Bên cạnh đó, để tạo không khí và cảnh quan vui Xuân, đón Tết, nhiều Hội Nông dân cơ sở đã chủ trì và phối hợp vận động hội viên nông dân và nhân dân tổ chức ra quân trồng cây xanh, tu sửa các đường hoa, vườn hoa hiện hữu, làm mới các cổng chào ở thôn, khu dân cư, tổ dân phố treo cờ, in ấn phướn, băng ron, khẩu hiệu, thiết kế các cụm hoa tươi, trang trí đón Xuân Ất Tỵ… để giúp các hộ nông dân và các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng cái Tết đầm ấm.

Cán bộ, hội viên nông dân tham gia ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Bình Thuận. Ảnh: Q.T.

Hội Nông dân các địa phương đã phối hợp với mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia vận động các tổ chức, đơn vị, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm hỗ trợ, ủng hộ tiền, quà trao tặng các hộ diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn duy trì phong trào trong nhiều năm qua.

Hội viên nông dân hăng say lao động sản xuất chào đón năm mới 2025. Ảnh: Q.T.

Hội Nông dân nhiều địa phương còn phối hợp với các đơn vị và hội đoàn thể vận động kinh phí gói, nấu bánh chưng, bánh tét tặng các cụ gia neo đơn, các hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết; Hội Nông dân một số xã còn phối hợp với công an xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, quản lý, sử dụng pháo và an toàn phòng, chống cháy nổ,...cho cán bộ, hội viên nông dân.

Hội Nông dân xã Bình Thạnh phối hợp với công an xã tuyên truyền các quy định về luật an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Ảnh: Q.T.

Hội Nông dân xã Bình Thạnh phối hợp với công an xã tổ chức khảo sát, lắp đặt 8 điểm chữa cháy công cộng ở thôn Vĩnh An, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ. Ảnh: Q.T.

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội, hái hoa mùa xuân, văn nghệ gây quỹ, tổ chức ly cà phê thứ 7 để tạo không khí vui tươi sôi nổi và hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh vượt khó học tập…

Hội chợ quê xã Bình Khương, huyện Bình Sơn giao lưu, kết nối nông sản của bà con nông dân nhân dịp đón Tết Ất Tỵ. Ảnh: Q.T.

Với tinh thần, khí thế sôi nổi, quyết tâm chính trị cao nhất, cán bộ, hội viên nông dân trên toàn huyện Bình Sơn tổ chức các hoạt động chào năm mới 2025, chào mừng các sự kiện của đất nước, của địa phương, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ vui tươi, ấm áp, an toàn, tiết kiệm… phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đầu năm 2025 đã đề ra, đồng thời quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại, sớm đưa huyện Bình Sơn trở thành huyện nông thôn mới và thị xã trong thời gian đến, xây dựng huyện Bình Sơn "giàu đẹp – văn minh – nghĩa tình".