Nhiều quốc gia đồng loạt khuyến cáo công dân hoãn du lịch Nepal



Biểu tình quy mô lớn bắt đầu tại Nepal từ ngày 8/9 sau khi Chính phủ nước này quyết định chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội với lý do các công ty công nghệ không đăng ký và không tuân thủ yêu cầu giám sát từ cơ quan chức năng. Hàng chục nghìn người, chủ yếu thuộc thế hệ Gen Z, đã xuống đường phản đối quyết định trên.

Tình hình căng thẳng nhanh chóng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành các vụ đụng độ với cảnh sát. Nhiều người biểu tình hô khẩu hiệu phản đối tham nhũng, yêu cầu cải cách chính trị. Các lực lượng an ninh sử dụng hơi cay, vòi rồng và sau đó là đạn thật để giải tán đám đông. Theo báo cáo từ lực lượng cảnh sát, ngày 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Nepal khi 20 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.





Trước làn sóng biểu tình bạo lực khiến ít nhất 20 người thiệt mạng tại thủ đô Kathmandu và nhiều khu vực khác, nhiều nước như Singapore, Mỹ, Anh, Pháp và Australia đã phát đi khuyến cáo yêu cầu công dân hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Nepal. Ảnh: CNN.

Tại Kathmandu, một số trụ sở cơ quan chính phủ và đồn cảnh sát bị người biểu tình tấn công. Một đồn cảnh sát bốc cháy, khói mù mịt bao phủ cả khu vực trong khi người dân cố gắng sơ tán khỏi điểm nóng xung đột. Cùng thời điểm, sân bay quốc tế Tribhuvan buộc phải đóng cửa do khói và điều kiện thời tiết bất lợi xung quanh khu vực đường bay, ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận chuyển hành khách.

Chính quyền Nepal đã ban hành lệnh giới nghiêm tại nhiều thành phố lớn như Kathmandu và Pokhara, yêu cầu người dân hạn chế ra đường, đặc biệt là không tụ tập đông người. Nhà chức trách kêu gọi người dân bình tĩnh, nhưng chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc dỡ bỏ các biện pháp an ninh này.

Du lịch tê liệt, nhiều nước khuyến cáo công dân rời khỏi hoặc hoãn chuyến đi

Ngày 9/9, hàng loạt quốc gia đã phát đi cảnh báo công dân về tình hình an ninh tại Nepal. Bộ Ngoại giao Singapore khuyến cáo người dân hoãn mọi chuyến đi không cần thiết đến nước này. Cơ quan này cho rằng tình hình tại Nepal đang “bất ổn và khó lường” và yêu cầu công dân Singapore tại đây tránh các khu vực đông người, theo dõi sát tin tức và tuân thủ hướng dẫn từ chính quyền địa phương.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi công dân “cảnh giác cao độ” và hoãn tất cả các kế hoạch đến Nepal cho đến khi tình hình được cải thiện rõ rệt. Chính phủ Australia cũng khuyến cáo người dân nên ở yên trong nơi lưu trú, hạn chế di chuyển, đặc biệt trong thời gian lệnh giới nghiêm còn hiệu lực.

Bộ Ngoại giao Anh thông báo du khách có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển giữa các thành phố hoặc rời khỏi Nepal, yêu cầu công dân liên hệ với hãng hàng không và cơ sở lưu trú để cập nhật tình hình. Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Kathmandu phát đi cảnh báo công dân không rời khỏi nơi cư trú trừ trường hợp khẩn cấp. Mỹ cũng lưu ý người dân tránh tiếp xúc với các khu vực có biểu tình hoặc gần các trụ sở hành chính.

Chính phủ Canada yêu cầu công dân tránh xa các cuộc biểu tình, không tiếp cận khu vực trụ sở cơ quan nhà nước và luôn giữ liên lạc với Đại sứ quán tại Nepal. Đại diện các cơ quan ngoại giao cũng đề nghị các hãng lữ hành tạm dừng tổ chức tour đến khu vực này cho đến khi có thông báo mới.

Biểu tình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch Nepal. Các công ty du lịch cho biết họ nhận được nhiều yêu cầu hoãn hoặc hủy chuyến từ khách quốc tế. Nhiều người đang trong hành trình trekking tại các cung đường nổi tiếng như “Everest Base Camp” hay “Annapurna Circuit” phải thay đổi kế hoạch, thậm chí rút ngắn thời gian lưu trú vì lý do an toàn.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Nepal, trong 6 tháng đầu năm, nước này đón gần 580.000 lượt khách quốc tế, giảm gần 1% so với cùng kỳ năm 2024. Năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đến Nepal đạt xấp xỉ 1,15 triệu lượt, phần lớn là du khách đến từ Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và các nước Nam Á.

Nepal từ lâu được biết đến là điểm đến hấp dẫn với những ngọn núi tuyết, hành trình leo núi mạo hiểm và văn hóa bản địa đặc sắc. Tuy nhiên, các bất ổn chính trị kéo dài, cùng với sự yếu kém trong quản lý truyền thông xã hội, đang khiến hình ảnh của quốc gia này bị tổn hại trong mắt cộng đồng quốc tế.

