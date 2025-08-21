Nhờ trú mưa trong cửa hàng xổ số, người phụ nữ trúng hơn 3,5 tỷ đồng

Ngày 8/8 tại thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam (tây nam Trung Quốc), một phụ nữ giấu tên đang trên đường về sau bữa trưa thì bất ngờ gặp mưa lớn. Bà liền ghé vào một cửa hàng xổ số ở quận Hồng Tháp để trú chân.

Chủ tiệm kể lại, người phụ nữ hỏi: “Ở đây có vé cào không? Trời mưa nên tôi mua chơi vài tờ vậy”. Khác với xổ số quay số theo ngày hay tuần, loại vé số cào cho kết quả ngay tại chỗ, với cơ hội trúng thưởng lên tới hàng triệu nhân dân tệ chỉ bằng khoản chi nhỏ.

Ảnh minh họa: SCMP

Người phụ nữ đã mua nguyên một tập vé gồm khoảng 30 tờ, mỗi tờ giá 30 nhân dân tệ (khoảng 4 USD), tổng cộng 900 nhân dân tệ (khoảng 125 USD). Bất ngờ, ngay ở tấm vé thứ 6, bà đã trúng giải trị giá 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 140.000 USD, hơn 3,5 tỷ đồng).

“Khi đó tay chân tôi bủn rủn, không dám tin vào mắt mình. Có lẽ đúng là nước mang lại may mắn”, bà chia sẻ. Chủ cửa hàng xác nhận giải thưởng được làm thủ tục lĩnh theo quy định.

Trong cuộc phỏng vấn với Jiupai News hôm 11/8, bà cho biết mình thỉnh thoảng cũng mua vé số cào. Đúng lúc đó cửa tiệm lại có chương trình khuyến mãi: “Mua 50 tệ tặng 20 tệ, mua 1.000 tệ tặng 1.000 tệ”, nên bà quyết định mua cả tập. Sau khi lĩnh thưởng, bà còn tặng cho chủ tiệm một phong bao đỏ và một tấm biển lụa để bày tỏ sự cảm ơn.

Người phụ nữ không chia sẻ chiến thắng của mình trên mạng xã hội, lựa chọn giữ kín. “Tôi thường thấy có người trúng 5-10 triệu tệ. So với họ, số tiền của tôi chẳng là gì. Gia đình cũng khuyên tôi nên khiêm tốn”, bà nói.

“Một triệu tệ cũng không phải quá lớn. Tôi không đăng lên mạng, chỉ trở lại làm việc như thường. Tôi không dám nằm yên hưởng thụ hay lười biếng”, bà khẳng định.

Câu chuyện nhanh chóng gây chú ý trên mạng, gợi nhắc tới thành ngữ “gặp nước ắt phát tài” – coi nước như biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn.

Một cư dân mạng bình luận: “Cơn mưa này chắc là do Thần rài ban xuống!”. Người khác hài hước viết: “Nếu mưa đem lại may mắn, lần sau trời đổ mưa tôi sẽ chạy thẳng vào tiệm vé số!”.