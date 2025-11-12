Nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân ở Huế sau mưa lũ

Ngày 12/11, theo tin từ Công an xã Đan Điền, TP. Huế, cơ quan này vừa phát thông tin cảnh báo tình trạng giả danh đoàn từ thiện để thực hiện hành vi lừa đảo xảy ra trên địa bàn sau mưa lũ.

Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 11/11/2025, tại thôn Bao La - Đức Nhuận, xã Đan Điền xuất hiện một nhóm người lạ đến gia đình ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị T.

Hàng cứu trợ có nội dung quảng cáo cờ bạc được Công an xã Lộc An, TP. Huế phát hiện, cảnh báo. Ảnh: Công an xã Lộc An.

Nhóm người lạ này xưng là đoàn từ thiện về trao quà cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ, yêu cầu ông H và bà T thông báo cho 15 người phụ nữ trong thôn tập trung đến nhận quà của đoàn từ thiện.

Tuy nhiên, khi thấy những người phụ nữ đến nhà ông H và bà T nhưng có nhiều người đàn ông trong gia đình cùng đi theo, nhóm đối tượng liền giả vờ sốt ruột vì hàng cứu trợ chưa kịp chuyển đến.

Lấy lý do đi kiểm tra việc chuyển hàng cứu trợ, nhóm đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Theo Công an xã Đan Điền, đây là thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa từ thiện sau mưa lũ để lừa đảo người dân. Vì vậy, Công an xã Đan Điền khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng gọi điện cho cơ quan công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để được hỗ trợ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Công an xã Lộc An, TP. Huế cũng đã phát thông tin cảnh báo tình trạng lợi dụng hoạt động cứu trợ lũ lụt để quảng cáo cờ bạc và phân phát hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng trên địa bàn.

Theo Công an xã Lộc An, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của người dân trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động cứu trợ lũ lụt để quảng cáo các trang web, ứng dụng cờ bạc trực tuyến như tài xỉu, cá độ bóng đá, xóc đĩa…

Bên cạnh đó, còn có tình trạng đoàn cứu trợ cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng, kém chất lượng, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.