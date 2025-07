Như phim kinh dị: Giòi ăn thịt sống trỗi dậy, Mỹ thả hàng tỷ ruồi vô sinh để ngăn 'quái vật ký sinh' lây lan

Giòi ăn thịt đang phân hủy thịt. Ảnh: Alamy





Ruồi Screwworm New World (trưởng thành) là loài côn trùng bay, trông giống ruồi nhà nhưng to hơn một chút. Ruồi cái sẽ đẻ trứng lên vết thương hở hoặc mô sống của động vật. Trứng sẽ nở thành giòi sau vài giờ. Những con giòi Screwworm New World này ăn thịt sống – chúng xâm nhập vào mô thịt còn sống của vật chủ và gây hoại tử, đau đớn, thậm chí tử vong.

Để tiêu diệt giòi Screwworm New World, theo các nhà khoa học, ruồi đực sẽ được chiếu xạ để triệt sản, sau đó được thả vào môi trường tự nhiên để giao phối với ruồi cái bản địa. Vì ruồi cái không thể phân biệt ruồi đực bình thường và ruồi đực vô sinh, nên quá trình giao phối này sẽ không tạo ra thế hệ tiếp theo – từ đó cắt đứt chuỗi sinh sản của loài giòi ăn thịt sống này.

“Đây là một công nghệ cực kỳ hiệu quả,” Edwin Burgess – trợ lý giáo sư tại Đại học Florida, chuyên nghiên cứu ký sinh trùng động vật – cho biết.

“Đây là một trong những ví dụ thành công nhất về việc ứng dụng khoa học để giải quyết một vấn đề lớn trong thực tế", ông Burgess nói thêm.

Loài giòi ăn thịt – ác mộng đối với gia súc, thú cưng và cả con người

Một con chó bị nhiễm giòi ăn thịt. Ảnh: COPEG

Giòi Screwworm New World, khi ở dạng ấu trùng, ăn sống mô thịt của vật chủ còn sống, bao gồm cả gia súc, động vật hoang dã, thú cưng và hiếm khi là con người. Loài này từng là ác mộng của ngành chăn nuôi Mỹ, đặc biệt trong ngành công nghiệp bò thịt.

Mặc dù đã bị xóa sổ khỏi Mỹ gần 60 năm trước, nhưng hiện nay, loài ký sinh khủng khiếp này đang lan rộng trở lại ở Nam Mỹ và đe dọa bùng phát ở khu vực biên giới phía nam nước Mỹ.

Nhà máy "ruồi triệt sản" ở Mexico sắp đi vào hoạt động

Hiện tại, một nhà máy sản xuất ruồi triệt sản đặt tại Panama có thể tạo ra 117 triệu con ruồi mỗi tuần, nhưng con số này bị đánh giá là không đủ để kiểm soát tình hình hiện nay. Vì vậy, Mỹ sẽ mở thêm nhà máy ở Mexico, đồng thời xây dựng trung tâm phân phối mới tại bang Texas, với tham vọng tăng gấp 4 lần sản lượng ruồi, phục vụ cho chiến dịch quy mô lớn này.

Chiến dịch này nằm dưới sự điều phối của Ủy ban Panama – Mỹ về Xóa sổ và Phòng ngừa Giòi ăn thịt gia súc (COPEG), đơn vị dẫn đầu trong việc kiểm soát sinh học đối với loài ký sinh gây hại này.

Chiến dịch thả ruồi không phải là một hành động kỳ quặc mà là một chiến lược sinh học tiên tiến, đã được chứng minh hiệu quả trên quy mô lớn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, toàn cầu hóa và nguy cơ bệnh dịch trên động vật tăng cao, việc ứng dụng công nghệ kiểm soát sinh sản để tiêu diệt loài ký sinh tàn độc đang trở thành vũ khí sinh học mới trong bảo vệ an ninh nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng.