Ưu tiên nguồn vốn, giúp dân giảm nghèo

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm đến các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn (2021 - 2025).

Hệ thống đường giao thông nông thôn và thủy lợi ở Bình Thuận rất thuận tiện cho người dân phát triển kinh tế... Ảnh: Đình Hòa - BTO

"Đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vì vậy, trong những cuộc họp với các sổ ngành liên quan, chúng tôi luôn yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương giải ngân để địa phương thực hiện tốt các chương trình này trong năm 2025....", ông Nguyễn Minh chia sẻ.

Đặc khu, Việt Nam từng có một đặc khu, đặc khu nào xa đất liền nhất trong số các đặc khu sắp thành lập?

Những ngày trung tuần tháng 4 này, chúng tôi đi từ vùng nông thôn, đến thành thị, đi đâu chúng tôi cũng nghe người dân háo hức, bàn chuyện cả tỉnh Bình Thuận đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2025).

Người dân dặn dò nhau, đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của tỉnh trong năm 2025 nên quét dọn nhà cửa sạch đẹp…

Đang đạp xe thể thao trên đường Võ Nguyễn Giáp, anh Trần Thanh, nhà ở xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết cho biết, trong những năm qua, lãnh đạo Bình Thuận đã nỗ lực không ngừng để giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm ăn để có thu nhập tốt…

“Hồi xưa, vùng đất này vắng lắm, nhưng nhờ Nhà nước đầu tư tuyến đường ven biển này, đời sống bà con vùng nông thôn chúng tôi đã khá lên thấy rõ. Nhiều người có công ăn việc làm, nông sản, hải sản bà con làm ra bán được giá tốt hơn, ai nấy đều phấn khởi…”, anh Trần Thanh chia sẻ.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, mấy năm qua, tỉnh đã đưa ra những giải pháp đồng bộ, sáng tạo, sự quyết tâm mạnh mẽ từ cả chính quyền, người dân, công tác giảm nghèo tại Bình Thuận đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận.

Trung tâm khuyến nông tỉnh Bình Thuận giúp nông dân trên một cánh đồng lúa hưu cơ. Ảnh: PV

Cụ thể là việc hỗ trợ tài chính cho các hộ nghèo, đến việc xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, tìm đâu ra cho nông sản, phát triển mô hình kinh tế nông thôn, phát triển du lịch… nên diện mạo tỉnh Bình Thuận đã khác xưa, đẹp nhiều hơn.

Việc này làm thay đổi đời sống cho hàng nghìn người dân, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Thuận.

Chính sách giảm nghèo bền vững

Với mục tiêu tạo ra sự thay đổi căn bản trong đời sống của người dân, giúp người nghèo nhẹ gánh, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã đưa ra những chính sách rất hợp lòng người dân.

Cụ thể là cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ, miễn giảm học phí cho học sinh nghèo…

Các em học sinh ở Bình Thuận. Ảnh: Thanh Thủy

Nhiều người dân cho biết, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đã giúp bà con nghèo giảm bớt gánh nặng về chi phí y tế. Nhờ đó bà con tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Đây là một trong những chính sách quan trọng để bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cho những người nghèo…

Tỉnh mới thành lập sẽ có ít nhất 21 núi đá vôi, có núi Ma Thiên Lãnh, "Tuyệt tình cốc" miền Tây, nếu sáp nhập An Giang với Kiên Giang

Một việc rất được nhiều đánh giá nhân văn là tỉnh Bình Thuận cân đối ngân sách, chi hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 với kinh phí hơn 215 tỷ đồng cho học sinh nghèo.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, tỉnh Bình Thuận đã triển khai chính sách miễn giảm học phí, các chi phí liên quan đến học tập, đã giúp cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo yên tâm học hành ơn, làm giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.

Một trong những việc giúp người dân nghèo có chốn “an cư lạc nghiệp” là chương trình hỗ trợ vốn cho người nghèo xây dựng nhà ở. Song song đó, các chương trình cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh doanh vừa và nhỏ.

Nhằm giúp người nghèo có “cần câu cơm”, nhiều cơ quan đoàn thể như Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận, đã phối hợp với các trường đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho con em nông dân nghèo.

Qua những khóa học này, nhiều người nghèo đã có việc làm ổn định hơn, giúp họ có kỹ năng lao động, tăng khả năng tự lập, thoát nghèo bền vững.

Mô hình giảm nghèo bền vững

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận xét, các dự án phát triển cộng đồng, đào tạo nghề, các mô hình sinh kế bền vững của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã giúp người nghèo tỉnh này được nâng cao năng lực, khả năng tự lập. Người nghèo cảm thấy tự tin, khi mình được trang bị kiến thức, kỹ năng để duy trì, phát triển cuộc sống.

Tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ người dân nghèo chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa theo mô hình tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật.

HTX Thanh Long của gia đình ông Đinh Xuân Đào ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Các mô hình trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, nông sản chất lượng cao… giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định. Nhiều HTX khác do Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận tư vấn thành lập đã tạo ra một nền tảng vững chắc, để người nghèo tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm giá trị tăng cao.

Những HTX đã giúp người dân tăng cường liên kết trong sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, giảm bớt chi phí sản xuất. Từ đó tăng cường sức mạnh cộng đồng, giúp họ có cơ hội tiếp cận thị trường lớn hơn.

Thành phố mới sau sáp nhập tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP HCM, sở hữu 2 "kho báu xanh"

Có thể nói như HTX Thanh Long của gia đình ông Đinh Xuân Đào ở huyện Hàm Thuận Bắc. Ông Đào xuất thân từ nông dân trồng thanh long, nhờ nâng cao kiến thức, sự hỗ trợ của nhiều ngành liên quan, vợ chồng ông Đinh Xuân Đào trở thành chủ cơ sở sản xuất khẩu thanh long Liễu Đào và đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Ông Đào được chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023. Tương tự là HTX thanh long Hòa Lệ (huyện Hàm Thuận Bắc) cũng là mô hình giúp người dân tăng thu nhập ổn định, bền vững...

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, trong giai đoạn tới, tỉnh Bình Thuận tiếp tục duy trì, phát triển các chương trình giảm nghèo.

Một trong những mục tiêu quan trọng là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống thấp nhất. Tỉnh sẽ thực hiện những giải pháp như: Tiếp tục phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững, tạo việc làm cho nhiều người. Tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối việc làm cho người nghèo…

Song song đó là các chương trình hỗ trợ người dân vay vốn, phát triển sản xuất.

HTX thanh long Hòa Lệ (huyện Hàm Thuận Bắc) cũng là mô hình giúp người dân tăng thu nhập ổn định, bền vững... Ảnh: Bùi Phụ

Giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc miền núi

Theo Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận, năm 2024, tỉnh đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển, sản xuất liên quan đến đời sống bà con vùng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Tình hình sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS cơ bản ổn định, hệ thống chính sách dân tộc đã được ban hành khá toàn diện trên hầu khắp các lĩnh vực, gắn với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Bà con nông dân vùng cao xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thu hoạch nông sản. Ảnh: Bùi Phụ

Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ miền núi chủ động phối hợp với các đơn vị cung ứng giống, phân bón; tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng, thâm canh cây bắp lai, lúa nước cho các hộ đồng bào DTTS.

Hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ bắp lai theo chuỗi giá trị tại 10 xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh cho 493 hộ/589 ha. Bên cạnh đó là phối hợp với UBND các xã triển khai cho hộ dân đăng ký nhu cầu đầu tư ứng trước năm 2024. Tổ chức thu mua, tiêu thụ nông sản do đồng bào DTTS sản xuất ra, bảo đảm giá cả có lợi nhất cho đồng bào…

Tính đến cuối năm 2024, số hộ nghèo là người DTTS của toàn tỉnh là 1.446 hộ, chiếm 5,56% so với tổng số hộ DTTS số và chiếm 29,81% so với tổng số hộ nghèo của toàn tỉnh Bình Thuận. Việc này giảm 591 hộ so với tổng số hộ nghèo đầu năm (2.037 hộ).

Số hộ cận nghèo là người DTTS là 2.202 hộ, chiếm 8,47%, so với tổng giảm 625 hộ so với đầu năm.

Toàn tỉnh hiện có 7/17 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM được thực hiện khá tốt, đến nay 100% xã vùng đồng bào DTTS đã có đường ô tô thảm nhựa thông suốt đến trung tâm xã, điện lưới Quốc gia, hạ tầng bưu chính, viễn thông, nhiều công trình thủy lợi…

Những công trình này góp phần mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, thâm canh, tăng vụ, tạo điều kiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giúp bà con nâng cao thu nhập.