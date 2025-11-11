Ninh Bình: 70 "quái xế" tuổi teen mang "phóng lợn" đại náo phố đêm khiến 5 người bị thương

Ngày 11/11/2025, Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) cho biết đang khẩn trương điều tra, xử lý một nhóm lớn đối tượng thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Đại náo phố đêm vì mâu thuẫn mạng xã hội

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ ngày 7/11/2025, một nhóm gần 30 thanh, thiếu niên chủ yếu đến từ các xã thuộc huyện Yên Khánh và Kim Sơn (cũ) đã rủ nhau đi xe máy lên phường Hoa Lư để tìm nhóm thanh niên ở huyện Gia Viễn (cũ) với mục đích đánh nhau.

Hình ảnh các đối tượng tuổi teen đại nạo phố đêm ở Ninh Bình. Ảnh: Công an Ninh Bình

Các đối tượng di chuyển trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố tình tháo hoặc che biển kiểm soát. Đáng nói, nhóm này mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm như: Phóng lợn, đinh ba, dao mèo, ná cao su.

Khi đến khu vực siêu thị Go Ninh Bình và Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, nhóm này tổ chức chạy xe với tốc độ cao, vừa hò hét, đốt pháo sáng, vừa ném vỏ chai bia xuống đường.

Nhóm này mang theo nhiều loại hung khí như: Phóng lợn, đinh ba, dao mèo, ná cao su. Ảnh: Công an Ninh Bình

Nhóm này tiếp tục kêu gọi các "đồng bọn" ở nhiều địa bàn khác như: Khánh Thiện, Đông Hoa Lư, Kim Sơn, Phát Diệm nhập đoàn, nâng tổng số xe máy tụ tập lên đến hơn 20 chiếc, sau đó đi "giải quyết mâu thuẫn cá nhân".

70 đối tượng bị triệu tập, 5 người phải nhập viện

Hậu quả của vụ gây rối nghiêm trọng này là 5 nam thanh niên khác đã bị thương tích do bị các đối tượng sử dụng dao phóng lợn và vỏ chai bia tấn công, phải đi cấp cứu.

Nhóm đối tượng bị Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) điều tra, xử lý. Ảnh: Công an Ninh Bình

Qua quá trình điều tra, Công an phường Hoa Lư đã tiến hành triệu tập 70 đối tượng liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tất cả các đối tượng này đều nằm trong độ tuổi từ 14 đến 20 tuổi. Cụ thể, có 56 đối tượng trú tại huyện Yên Khánh, Kim Sơn (cũ) và 14 đối tượng trú tại huyện Gia Viễn (cũ).

Cơ quan chức năng Ninh Bình thu giữ tang vật liên quan. Ảnh: Công an Ninh Bình

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân qua mạng xã hội. Sau đó, hẹn nhau "giải quyết mâu thuẫn" bằng bạo lực giữa phố.

Hiện, Công an phường Hoa Lư đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi tương tự.