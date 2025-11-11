Buộc thôi việc người đàn ông trong clip nhạy cảm với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình)

Ông Vũ Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) xác nhận thông tin tới cơ quan báo chí: Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành đã tiến hành họp khẩn và thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông N.V.Đ.

Trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: TT

Ông N.V.Đ được xác định là Chủ tịch HĐQT của Trường THPT Tô Hiến Thành, một trường phổ thông tư thục đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Việc ông N.V.Đ bị buộc thôi việc có liên quan trực tiếp đến sự việc hình ảnh nhạy cảm bị lộ qua camera tại phòng làm việc.

Tuy nhiên, ông Kỳ cho biết thêm, hiện tại quyết định chính thức vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, mới dừng ở bước thống nhất nội bộ của Hội đồng trường. Vì vậy, lý do cho thôi việc vẫn chưa được công bố chính thức.

Hình ảnh người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ được xác định là Chủ tịch HĐQT Trường THPT Tô Hiến Thành ở Hải Hậu (Ninh Bình). Ảnh: MXH

Trước đó, vào ngày 9/11, trên mạng xã hội đã lan truyền nhanh chóng nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi "thân mật" với nhiều phụ nữ.

Những hình ảnh, video này được cho là xảy ra tại phòng làm việc của một lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành. Sự việc sau khi được lan truyền rộng rãi đã gây xôn xao, bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Xuân Tình-Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hậu, cho biết cơ quan công an xã đã khẩn trương vào cuộc xác minh nội dung của đoạn clip nhạy cảm này.