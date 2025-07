Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 2 giờ 28 phút sáng 23/7, tại xã Văn Giang, Hưng Yên đã xảy ra một vụ nổ lớn. Hậu quả, một nhà dân rộng khoảng 130m2 đã bị cháy, sập hoàn toàn.

Theo nhiều clip do camera của những nhà dân gần khu vực, vụ nổ đã tạo ra một tiếng nổ rất lớn giữa đêm, làm sáng bừng cả một vùng trời trong ít giây. Rung chấn từ vụ nổ khiến người ở cách hiện trường vài trăm mét cũng cảm nhận rõ rệt. Ngôi nhà xảy ra sự việc cũng sập hoàn toàn sau vụ nổ.

Vụ nổ lớn đã làm cháy, sập hoàn toàn một ngôi nhà dân ở xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhà chức trách nhận định ban đầu có thể do pháo nổ. Ảnh: Lệ Chi

Xác nhận vụ việc với PV Dân Việt, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Rất may, thời điểm vụ nổ xảy ra, ngôi nhà không có người nên không ghi nhận thiệt hại về người. Vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên nhận định bước đầu, nguyên nhân vụ nổ là do pháo.

Nhà chức trách tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan.

Dân Việt tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.