Nông dân U70 Lạng Sơn biến đất cằn thành vườn bưởi, vườn na ngọt, tiêu chuẩn VietGAP, thu hàng trăm triệu đồng

Trên con đường bê tông phẳng phiu dẫn vào thôn Tân Nhiên xã Vân Nham tỉnh Lạng Sơn, những vườn cây ăn trái xum xuê, trĩu quả báo hiệu một mùa màng bội thu. Không khí nơi đây thật khác biệt, nhộn nhịp hẳn lên bởi một vài chiếc xe tải đang vào tận vườn để thu mua na đầu mùa

Giữa khung cảnh trù phú ấy, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Báo, là một trong số những hộ tiên phong ở địa đưa cây ăn trái về trồng để phát triển kinh tế, một lão nông đã ở tuổi U70 nhưng vẫn đầy nhiệt huyết với tư duy làm nông nghiệp sạch.

Đưa quả ngọt về đất Tân Nhiên

Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Nguyễn Văn Báo trong căn nhà khang trang nằm giữa vườn bưởi xanh mướt. Sinh năm 1957, ở cái tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi, nhưng ông Báo vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát dẫn chúng tôi đi thăm khu vườn rộng 2ha của mình.

Ông Nguyễn Văn Báo đang chăm sóc vườn bưởi của gia đình. Ảnh: Hoàng Tính

Vừa đi thăm vườn, ông Báo chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Dân Việt: Nhà báo thấy đấy, vườn tược ngay cạnh nhà nên mọi thứ phải chỉn chu, trồng cây không chỉ để bán làm kinh tế mà còn là không gian sống, là sức khỏe của cả gia đình mình.

Với triết lý đó ngay từ những năm 2005-2006, khi bắt đầu phát triển trồng cây bưởi để làm kinh tế, ông Báo đặc biệt cẩn trọng trong việc sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Ông Báo chia sẻ thêm: Trước khi phun bất kỳ loại thuốc nào, tôi đều tìm hiểu rất kỹ, ưu tiên các loại thuốc sinh học, phân bón hữu cơ, thuốc hóa học thì luôn đảm bảo thời gian cách ly an toàn tuyệt đối. Bởi lẽ, khu vườn không chỉ là nguồn kinh tế, mà còn là nơi con cháu, gia đình sinh sống, vui đùa hàng ngày.

Nông nghiệp sạch với tiêu chuẩn VietGAP

Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, ông Báo đã trải qua một hành trình không ít gian nan, ông kể lại: Trước đây cũng trên mảnh đất này, tôi cũng đã từng đổ bao mồ hôi, công sức để trồng bưởi da xanh, cam đường canh, rồi cả cam vinh nhưng đều không thành công. Đất không hợp, cây còi cọc, sâu bệnh, quả ra không đạt chất lượng.

Theo ông Báo, làm nông nghiệp bây giờ không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm mà phải có khoa học kỹ thuật, vì vậy ông rất tích cực tham gia các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, đi tham quan… do ngành nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn và địa phương tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Báo (đứng giữa) đang trao đổi về việc phát triển cây ăn quả với lãnh đạo Hội Nông dân xã Vân Nham. Ảnh: Hoàng Tính

Từ kinh nghiệm được học tập, ông Báo đã quyết tâm làm nông nghiệp trồng cây ăn quả theo một hướng đi hoàn toàn mới, nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn đúng tiêu chuẩn VietGAP.

Ông không ngần ngại đầu tư, cất công mang mẫu đất, mẫu nước và cả quả của gia đình đem gửi đi Hà Nội để xét nghiệm để phân tích các chỉ số.

Dựa trên kết quả đó, ông lựa chọn những giống cây phù hợp nhất với thổ nhưỡng Tân Nhiên là bưởi diễn, bưởi soi hà, táo, ổi và na.

Với sự đầu tư bài bản và nghiêm túc vườn cây ăn trái của gia đình ông Báo đã đạt chứng nhận VietGAP vào năm 2018 và gần đây nhất đánh giá lại vào năm 2024 đều đạt theo đúng tiêu chuẩn.

Công thức "4 đúng" và quả ngọt thu hàng trăm triệu đồng

Đến khu vườn bưởi diễn, ông Báo tự hào chia sẻ về bí quyết của mình: Để cây bưởi cho ra những trái đạt chuẩn – quả phải vàng óng, bóng mượt, trọng lượng đều từ 8 lạng đến 1kg, gia đình tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật “4 đúng” (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách) do cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn.

Cụ thể hơn, ông Báo tiết lộ lịch trình chăm sóc cây bưởi dày đặc với 5 lần bón phân chính trong một năm, được căn chuẩn vào các thời điểm quan trọng nhất: Khi cây chuẩn bị ra hoa, lúc ra trái non, giai đoạn đậu quả và trước khi thu hoạch để quả đạt chất lượng tốt nhất.

Nhờ sự chăm chút tỉ mỉ và khoa học ấy, khu vườn rộng lớn của gia đình ông giờ đây đã cho quả ngọt quanh năm. Với tổng diện tích 2 ha, trong đó có 1 ha bưởi diễn và bưởi soi hà, 0,5ha táo và 0,5ha na dai. Mỗi năm sau khi trừ đi mọi chi phí, gia đình ông Báo thu về lợi nhuận từ 200-300 triệu đồng.

Về mô hình phát triển cây ăn quả của gia đình ông Báo, ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Nham cho biết: Những năm qua mô hình phát triển cây ăn quả của gia đình ông Báo đã cho hiệu quả rất tích cực, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cho gia đình mà còn góp phần thúc đẩy các gia đình khác trên địa bàn học tập và làm theo. Xã Vân Nham mới được hình thành sáp nhập từ xã Minh Tiến, Nhật Tiến và Vân Nham, trong thời gian tới chúng tôi xác định phát triển cây ăn quả vẫn là thế mạnh của địa phương để nâng cao thu nhập người dân.