Cá đuối được ngư dân Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi đánh bắt ở khơi xa. Sau khi vớt cá lên khỏi mặt nước, ngư dân dùng dao xẻ cá và rửa sạch rồi đặt lên những dụng cụ phơi phóng trên mui tàu.

Cá đuối đánh bắt ở khơi xa rồi phơi nắng giữa biển cả bao la nên người dân ở Sa Huỳnh gọi là đuối khơi.

Đuối khơi là một trong những sản vật của Sa Huỳnh được nhiều người ưa thích khi đến vùng đất này.

Du khách thường mua đuối khơi về chế biến món ăn ngon, và làm quà tặng cho người thân, bạn bè.

Cá đuối khô nướng chấm mắm me, sản vật Sa Huỳnh, đặc sản Quảng Ngãi, là món khoái khẩu, bén vị, vạn người mê.

Nếu có thời gian, khi đến Sa Huynh, du khách hãy ghé vào hàng quán ven biển để được thưởng thức các món hải sản tươi ngon, đặc biệt các món ăn được chế biến từ cá đuối.

Trong tiết trời se se lạnh của ngày xuân, nhiều người lựa chọn thưởng thức món cá đuối khô nướng chấm mắm me.

Cá đuối khô được nướng trên bếp than hồng. Miếng cá khô gặp hơi nóng uốn cong, tỏa hương thơm lừng.

Cá sau khi nướng đặt trên thớt gỗ rồi dùng chày gỗ đập nhẹ, sau đó xé cá thành những miếng nhỏ.

Món cá đuối nướng không thể thiếu nước mắm me. Thưởng thức món cá đuối khô nướng chấm mắm me, vị chua, cay, mặn, ngọt quyện vào nhau quá đỗi là ngon.

Về Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi vừa ngắm cảnh đẹp của vùng quê ven biển, vừa thưởng thức các món ăn ngon, trong đó có món cá đuối đậm vị thì còn gì bằng!

Theo: Báo Quảng Ngãi