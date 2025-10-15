Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học nhà nông xúc động khi được tôn vinh

Bạn đọc

Bạn đọc

Từ ngày 1/7/2025, nhiều quy định mới trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) chính thức có hiệu lực. Người dân được hưởng thêm nhiều quyền lợi, song cũng cần tuân thủ chặt chẽ các nghĩa vụ pháp lý để tránh bị xử phạt hoặc thu hồi Giấy chứng nhận.