Hé lộ màn vinh danh Nông dân và Nhà khoa học xuất sắc "siêu cuốn" tại Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025

Vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris: Bắt tạm giam 5 người
Liên quan đến vụ một phụ nữ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris, Công an TP.HCM đã khởi tố 5 đối tượng.
Trưa nay (13/10), không khí tại Thủ đô Hà Nội trở nên đặc biệt hơn khi chào đón những "tinh hoa" của nông nghiệp nước nhà. 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" và 32 "Nhà khoa học của Nhà nông" năm 2025 đã chính thức hội tụ tại Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ tôn vinh "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025".