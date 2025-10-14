Thứ ba, ngày 14/10/2025 17:47 GMT+7

Hé lộ màn vinh danh Nông dân và Nhà khoa học xuất sắc "siêu cuốn" tại Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025

Chiều nay (14/10), buổi tổng duyệt các chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 đã diễn ra tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, tại đây các nghệ sĩ nhí có màn đọc rap giới thiệu nông dân và nhà khoa học xuất sắc rất ấn tượng.
Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 diễn ra tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô vào tối nay (14/10). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ 10 phút.
Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.
Nhà báo Nguyễn Văn Hoài (thứ hai từ phải qua) - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt chỉ đạo tổng duyệt tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, chiều ngày 14/10.
Tại buổi tổng duyệt, các nghệ sĩ nhí còn màn đọc rap giới thiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông 2025 rất ấn tượng. Đây là điều khác biệt so với Lễ tôn vinh những năm trước.
 Những nông dân, nhà khoa học được vinh danh là các cá nhân xuất sắc nhất đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc.
Các tiết mục đặc sắc sẽ được các nghệ sĩ gửi tới khán giả, những người nông dân và nhà khoa học trong tối nay. 
Trước đó, những đoạn mở đầu chương trình Lễ tôn vinh sẽ giới thiệu về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, trong đó có giai cấp nông dân.
Những người nông dân đứng dậy, đấu tranh thoát khỏi áp bức, bảo vệ quyền lợi của giai cấp sẽ được tái hiện trên sân khấu Lễ tôn vinh.
Buổi tổng duyệt chính chiều ngày 14/10 kéo dài hớn 30 phút, các nghệ sĩ đã tập luyện nghiêm túc nhằm đem lại các tiết mục ấn tượng, đặc sắc nhất.
Hình ảnh những người nông dân được tái hiện trên sân khấu tổng duyệt.
Người nông dân, gắn bó với cây lúa, một tiết mục khác cũng đã thể hiện đậm nét quá trình xây dựng, phát triển của giai cấp nông dân.
Những hình ảnh rất đẹp trong buổi tổng duyệt chiều nay tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô.
Có thể nỏi, sự kiện Lễ tôn vinh không chỉ ghi nhận những thành tựu của các cá nhân xuất sắc mà còn là dịp để khẳng định mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nông và nhà khoa học, giữa nghiên cứu và ứng dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam.
Hình tượng cây tre được các nghệ sĩ múa, nghệ sĩ xiếc trình diễn.
Cây tre, biểu tượng cho làng quê Việt Nam - một sự trường tồn, vươn mình mạnh mẽ.
Màu xanh của hy vọng, màu chủ đạo của giai cấp nông dân trên sân khấu.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hứa hẹn đem lại cho khán giả và hàng chục triệu nông dân trên cả nước một bữa tiệc mãn nhãn.
Sân khấu hơn 700 chỗ ngồi tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô sẽ được phủ kín vào tối nay.
Đội ngũ hậu kỳ, âm thanh, ánh sáng đang làm việc hết mình để Lễ Tôn vinh Nông dân Việt Nam 2025 diễn ra thành công.
Trước đó, sáng ngày 14/10, Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" và tổng kết phong trào thi đua yêu nước.
Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô trước giỡ diễn ra Lễ Tôn vinh Nông dân Việt Nam 2025.

