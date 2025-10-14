Hé lộ màn vinh danh Nông dân và Nhà khoa học xuất sắc "siêu cuốn" tại Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025

Doanh nghiệp

Giữa những thách thức của nông nghiệp hiện đại – từ biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đến sự nhiễu loạn của thị trường giống, việc chọn được cây giống chất lượng càng trở nên sống còn với nông dân. Bởi một cây giống tốt không chỉ quyết định năng suất, mà còn là niềm tin cho cả mùa vụ. Và giữa dòng chảy ấy, có những người vẫn chọn đi chậm, làm nghề bằng cái tâm, họ xem mỗi mầm cây là khởi đầu của “phúc lộc và bình an”.