Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Kinh tế
Thứ năm, ngày 25/09/2025 16:20 GMT+7

"Nóng" Tập đoàn FLC tiếp quản Bamboo Airways, miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT

+ aA -
Thế Anh Thứ năm, ngày 25/09/2025 16:20 GMT+7
Ngày 25/9, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025, thông qua các nội dung quan trọng về nhân sự và Tập đoàn FLC tiếp quản Bamboo Airways.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tập đoàn FLC đồng ý tiếp quản Bamboo Airways

Tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết: “Việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới".

Từ đó, ông Sâm đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways.

Ngày 25/9, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025.

Ông Sâm cũng đã báo cáo ĐHĐCĐ về kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho Tập đoàn FLC và đề nghị ĐHĐCĐ chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Lê Thái Sâm sẽ tiếp tục đồng hành với Bamboo Airways trong vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của Bamboo Airways trong giai đoạn tái cấu trúc.

"Lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng Bamboo là sự khẳng định của tôi về sự nỗ lực và cam kết trong vai trò cá nhân nói riêng, cũng như trong vai trò đại diện cho nhóm nhà đầu tư và cố vấn trước đây như ông Doãn Hữu Đoàn, ông Dương Công Minh... Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways", ông Sâm nói.

Trước những đề nêu trên, phía Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành mới trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh mới cho Bamboo Airways, ĐHĐCĐ đã phê duyệt chủ trương trích lập dự phòng rủi ro và phương án xử lý dứt điểm đối với toàn bộ các khoản đầu tư, cho vay hiện hữu của Bamboo Airways.

Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026 – 2030.

Xây kế hoạch phát triển mới cho thời kỳ mới

Cũng tại sự kiện, Ban điều hành Bamboo Airways đã tiến hành báo cáo ĐHĐCĐ kết quả của “Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways” và “Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028” mà Hãng đã xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ Tại Công văn số 3142/2023/BAV-HĐQT ngày 23/11/2023.

Theo đó, sau hơn 2 năm thực hiện Kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, Bamboo Airways đã đạt được một số kết quả tích cực như tiết kiệm được 20% chi phí phục vụ mặt đất nhờ thay đổi nhà cung cấp kết hợp với tự phục vụ; duy trì tỷ lệ bay đúng giờ giờ nằm trong top đầu ngành hàng không nội địa; hệ số sử dụng ghế bình quân đạt tới 90%.

Tuy nhiên, phần lớn chi phí vận hành Bamboo Airways cắt giảm được đến từ việc giảm quy mô đội tàu bay, mạng đường bay và nhân sự.

Giai đoạn năm 2022, hãng từng khai thác đội bay 30 tàu, bao gồm máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, máy bay thân hẹp Airbus A320/A321 và phản lực khu vực Embraer E190.

Nhờ đội bay đa dạng chủng loại, Bamboo Airways đã phát triển được mạng bay kết nối tới 21/22 cảng hàng không nội địa với 66 đường bay. Đồng thời, vận hành 15 đường bay thường lệ quốc tế, và khai thác đều đặn các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Sau quá trình tái cấu trúc đội tàu, hiện Bamboo Airways khai thác 7 tàu bay đơn dòng thân hẹp Airbus 320/A321, vận hành 12 đường bay nội địa có nhu cầu khách cao, và tạm dừng khai thác mạng bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.  

Từ kết quả này, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm – cổ đông lớn đại diện cho nhóm nhà đầu tư đồng hành với Hãng từ năm 2022 - đánh giá hoạt động vận hành của Bamboo Airways đến nay chưa đạt được kết quả như mục tiêu kỳ vọng khi tiến hành tái cấu trúc.

Bởi vậy, ĐHĐCĐ Bamboo Airways thống nhất dừng thực hiện “Kế hoạch tái cấu trúc Bamboo Airways” và “Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024 - 2028”.

Và trong vai trò tiếp quản lại Bamboo Airways, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026 – 2030.

Cũng tại đại hội, Bamboo Airways đã thông qua các quyết định nhân sự quan trọng, trong đó chấp thuận đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) là ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Vương Công Đức.

Để thay thế các thành viên đã miễn nhiệm, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways đã đề cử bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT là ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo. ĐHĐCĐ Bamboo Airways đã thông qua các đề cử này.

Như vậy, HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ bao gồm 6 thành viên là ông Lê Thái Sâm, ông Nguyễn Ngọc Trọng, ông Lê Bá Nguyên, ông Trương Phương Thành, ông Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo.

Đồng thời, ĐHĐCĐ Bamboo Airways thông qua đơn từ nhiệm của 4 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tiến hành bầu thay thế 3 thành viên mới, bao gồm: ông Đặng Ngải, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Nguyễn Thị Thùy Linh.

Tham khảo thêm

Bamboo Airways chính thức chuyển khai thác, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 30.000 khách

Bamboo Airways chính thức chuyển khai thác, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 30.000 khách

Ông Lương Hoài Nam từ nhiệm, Bamboo Airways có Chủ tịch và Tổng Giám đốc mới

Ông Lương Hoài Nam từ nhiệm, Bamboo Airways có Chủ tịch và Tổng Giám đốc mới

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

Sau khi bị một “cộng sự cũ” ẩn danh tố có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” tiền điện tử Antex, Shark Bình đã phản ứng rằng ông bị “phản bội”, và cũng là “nạn nhân” của sự việc.

Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thương mại là “cánh tay nối dài” đưa nông sản Việt vươn xa

Kinh tế
Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thương mại là “cánh tay nối dài” đưa nông sản Việt vươn xa

Hàng loạt chuyến bay, công trình trong các sân bay bị ảnh hưởng vì cơn bão số 10

Kinh tế
Hàng loạt chuyến bay, công trình trong các sân bay bị ảnh hưởng vì cơn bão số 10

Bắt tay Frankfurt, Đà Nẵng tiến bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Kinh tế
Bắt tay Frankfurt, Đà Nẵng tiến bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?

Kinh tế
Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?

Đọc thêm

Hà Nội: Xã Quang Minh phát động khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân
Tin tức

Hà Nội: Xã Quang Minh phát động khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân

Tin tức

Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.

Thực hư thông tin cá thể hổ xuất hiện ở một xã của tỉnh Phú Thọ
Nhà nông

Thực hư thông tin cá thể hổ xuất hiện ở một xã của tỉnh Phú Thọ

Nhà nông

Một con hổ đang đi lang thang trong khu rừng ở một xóm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, là thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn...

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á
Thể thao

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á

Thể thao

Sau khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về 2 huy chương vàng (HCV) tại Giải bơi vô địch châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, bố mẹ anh tại quê nhà Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã không giấu được niềm tự hào, xúc động khi con trai tiếp tục làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà.

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Xã hội

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Xã hội

Bộ Nội vụ chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Tin tức

Trong số các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, địa phương này phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Loạt phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025, trong khi bản điện ảnh “Tâm sự của Kiều Nghiên” từng công chiếu năm 2024 lại gây thất vọng.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
Tin tức

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tin tức

Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo
Kinh tế

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Kinh tế

Dự án CASE Việt Nam do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phối hợp GIZ triển khai, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Tin tức

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tin tức

Sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cán bộ, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi.

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ
Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Doanh nghiệp

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội
Tin tức

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

Tin tức

Nhiều người dân đi tập thể dục sáng 2/10 tại Công viên Võ Thị Sáu (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế nghi tự thiêu. Ngay sau đó, họ báo cơ quan công an đến xử lý vụ việc.

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội
Doanh nghiệp

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội

Doanh nghiệp

Sáng 28/9, hàng trăm khách hàng đã đến tham dự lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng với chủ đề “The Capital Crown”. Lượng khách hàng đông đảo và giao dịch thành công đã khẳng định sức hút của siêu dự án ở vùng lõi trung tâm Đà Nẵng.

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?
Nhà nông

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?

Nhà nông

Từ một làng biển nghèo khó trước đây, nay Quang Thịnh, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, xã Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã trở thành địa phương có kinh tế phát triển mạnh với tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là hơn 323 tỷ đồng/năm...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Tin tức

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tin tức

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc trọng thể.

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem
Nhà nông

Đàn cừu, vườn nho chín mọng đẹp như phim, rồi Hang Rái lạ mắt ở Khánh Hòa đang hút khách đến xem

Nhà nông

Những ngày qua, nhiều du khách lại thích thú khung cảnh đàn cừu trắng, vườn nho chín mọng và tham quan Hang Rái ở tỉnh Khánh Hòa.

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đạt gần 100% mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyển động Sài Gòn

Theo đánh giá trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính của TP.HCM đạt 99,66%. Đặc biệt, mức độ hài lòng về xử lý phản ánh kiến nghị đạt 99%, tiếp nhận và giải quyết thủ tục đạt 91,72%.

Bộ phim 'Vua Kungfu' mà Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng chung có kết cục thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Bộ phim "Vua Kungfu" mà Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng chung có kết cục thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Dự án đầu tiên của hai ngôi sao võ thuật Trung Quốc là Thành Long và Lý Liên Kiệt hợp tác có kết quả không như mong đợi.

Nhà nước thu hồi đất: Nhà ở, công trình xây dựng được bồi thường thế nào?
Bạn đọc

Nhà nước thu hồi đất: Nhà ở, công trình xây dựng được bồi thường thế nào?

Bạn đọc

Khi NN thu hồi đất, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất sẽ được bồi thường theo giá trị xây dựng mới, sát với giá thị trường. Luật Đất đai 2024, Nghị định 88/2024/NĐ-CP quy định bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và trách nhiệm của địa phương trong việc ban hành đơn giá bồi thường.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tuyên Quang cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tuyên Quang cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác vừa đến kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 dọa tự tử ở Hà Nội
Tin tức

Nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 dọa tự tử ở Hà Nội

Tin tức

Sáng 2/10, một nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2 ngôi nhà trên phố Dương Khuê, Hà Nội, liên tục gào thét, dọa nhảy xuống đất, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh
Tin tức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trước phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh

Tin tức

Sáng 2/10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn long trọng dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng khi mua 'khóa tu mùa hè' cho con gái
Pháp luật

Người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng khi mua "khóa tu mùa hè" cho con gái

Pháp luật

Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn các Fanpage giả danh chùa, tự viện mở "khóa tu" trên mạng xã hội để lừa đảo, đã có nạn nhân mất gần 200 triệu đồng.

Chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật “gia nhập” U23 Việt Nam
Thể thao

Chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật “gia nhập” U23 Việt Nam

Thể thao

Sau khi từ chức khỏi vị trí HLV trưởng của SLNA, HLV Phan Như Thuật sẽ tham gia vào thành phần BHL U23 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10.

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Tin tức

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên được Bộ Chính trị điều động, chỉ định đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tin bão mới nhất: Một cơn bão mới lại hình thành, có tên là Matmo, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Một cơn bão mới lại hình thành, có tên là Matmo, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo, có khả năng đi vào biển Đông thành bão số 11.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với khung gầm xe từ Việt Nam, Mexico, Thái Lan, nêu tên nhà sản xuất tại Việt Nam
Kinh tế

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với khung gầm xe từ Việt Nam, Mexico, Thái Lan, nêu tên nhà sản xuất tại Việt Nam

Kinh tế

Mỹ đang đánh mạnh vào các nhà sản xuất khung gầm xe của Việt Nam, Mexico và Thái Lan khi áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 511,16% đối với Việt Nam, nhưng thấp hơn đối với Mexico và Thái Lan.

Người đàn ông suy tim giai đoạn cuối thoát 'cửa tử' nhờ ghép tim xuyên Việt
Xã hội

Người đàn ông suy tim giai đoạn cuối thoát "cửa tử" nhờ ghép tim xuyên Việt
9

Xã hội

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt, giúp người đàn ông suy tim giai đoạn cuối hồi sinh từ “cửa tử”.

Du học châu Âu ở tuổi 57, người phụ nữ bị cho là 'điên rồ'
Xã hội

Du học châu Âu ở tuổi 57, người phụ nữ bị cho là "điên rồ"

Xã hội

Một phụ nữ Trung Quốc quyết định bắt đầu hành trình mới trong cuộc đời: sang châu Âu du học ở tuổi 57. Bà cho biết, một số người cho rằng đi du học ở tuổi này là "điên rồ".

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn
Pháp luật

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Pháp luật

Cựu sĩ quan câu kết với cán bộ thuế ở Thanh Hóa, giúp doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn để trốn hơn 1 tỷ đồng tiền thuế và được tòa án cho hưởng tù cho hưởng treo, trả tự do ngay sau phiên xét xử.

Lào Cai: Huy động hàng trăm người tìm kiếm nạn nhân mất tích do bão số 10
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Huy động hàng trăm người tìm kiếm nạn nhân mất tích do bão số 10

Lào Cai thi đua yêu nước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai xảy ra dông lốc, kèm mưa, gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng của Nhà nước, nhân dân. Theo báo cáo của UBND xã, đã có 1 người mất tích là anh Hoàng Văn N., trú ở thôn Làng Chạp.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”