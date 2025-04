Chuyển đổi số – thay đổi cách làm nông thôn mới

Không dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Bình xác định rõ yêu cầu của giai đoạn mới là phải phát triển chiều sâu, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, chuyển đổi số chính là một trong những khâu đột phá.

Ngay từ năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai xây dựng nền tảng số hóa trong quản lý chương trình nông thôn mới. Hệ thống cơ sở dữ liệu được số hóa toàn diện, cập nhật thường xuyên, giúp việc theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí trở nên minh bạch, chính xác và hiệu quả hơn.

Hội nghị trao đổi công tác chuyển đối số năm 2024 tại huyện Phú Bình. Ảnh: Trang TTĐT huyện Phú Bình

Cùng với đó, huyện tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cấp xã, thôn về kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ các xã đã dần thành thạo với hệ thống phần mềm quản lý điều hành, nắm vững công cụ hỗ trợ từ các nền tảng số để phục vụ công việc.

Ở cấp cơ sở, người dân cũng được khuyến khích tiếp cận công nghệ số thông qua các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, thương mại điện tử để bán sản phẩm nông sản. Một số xã như Tân Hòa, Bàn Đạt... đã bước đầu triển khai sổ tay điện tử trong quản lý sản xuất, giúp nông dân kiểm soát quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm – điều kiện tiên quyết để tham gia thị trường rộng lớn hơn.

Tăng thu nhập – mục tiêu của xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nếu như ở giai đoạn đầu của chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân quan tâm nhiều đến hạ tầng như đường làng, nhà văn hóa, điện, nước, thì bước sang giai đoạn nâng cao, kỳ vọng lớn nhất của họ là đời sống vật chất, thu nhập được cải thiện.

Chính quyền huyện Phú Bình xác định rõ điều này và đưa mục tiêu tăng thu nhập trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các mô hình phát triển sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với thị trường tiêu thụ được triển khai đồng bộ.

Phú Bình tập trung vào phát triển các mô hình trồng cây có múi cho năng suất và thu nhập cao. Ảnh: Hà Thanh

Tiêu biểu là mô hình trồng cây có múi, chè chất lượng cao, sản xuất rau an toàn, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học... được nhân rộng ở nhiều xã. Các hợp tác xã kiểu mới được hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất và mở rộng quy mô.

Nhờ định hướng đúng đắn, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện liên tục tăng qua các năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 của 19 xã trên địa bàn huyện đạt 62,7 triệu đồng/người/năm, trong đó xã cao nhất đạt 82,35 triệu đồng/người/năm, tăng 8,25 triệu đồng (15,15%) so với khi huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Điều này đã thể hiện rõ hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao khi gắn với phát triển kinh tế nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Ngợi (xóm Náng, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, từ khi tham gia HTX trồng rau an toàn, gia đình bà có thu nhập ổn định hơn hẳn. Ảnh: Hà Thanh

Bà Nguyễn Thị Ngợi (xóm Náng, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) thành viên HTX Bình Minh chia sẻ: “Trước kia gia đình tôi trồng rau nhỏ lẻ, bán chợ theo kiểu truyền thống. Từ khi tham gia HTX, được hướng dẫn kỹ thuật trồng rau an toàn, bao tiêu sản phẩm, thu nhập ổn định hơn hẳn. Bây giờ trồng rau sạch không chỉ đủ ăn mà còn có của để dành”.



Cùng với việc nâng cao đời sống, công tác giảm nghèo luôn được huyện quan tâm đúng mức. Hàng năm, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng. Hộ nghèo được tiếp cận tín dụng ưu đãi, tham gia các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Đồng thời, các hộ nghèo còn được xây dựng nhà ở, hỗ trợ cây, con giống, dạy nghề, tạo việc làm… nhờ đó đã giúp hàng nghìn hộ dân vươn lên thoát nghèo.

Công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo luôn được huyện Phú Bình đặc biệt quan tâm. Ảnh: Hà Thanh

Tính đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Phú Bình còn 2,13%, giảm 0,9% so với năm 2023, bằng 115,38% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,56%, giảm 0,67%, bằng 148,8% so với kế hoạch.

Phú Bình trên đà cán đích huyện nông thôn mới nâng cao

Đến năm 2024, huyện Phú Bình có 11/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, đạt tỷ lệ 58%. Trong đó, xã Hà Châu đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn Hương Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Huyện đã và đang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho những xã còn lại, đặc biệt chú trọng các tiêu chí “mềm” như môi trường, thu nhập, an ninh trật tự, chuyển đổi số… Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, coi đây là yếu tố then chốt để thành công.

Bà con nhân dân xã Dương Thành (huyện Phú Bình) tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp. Ảnh: Kiều Hải

Ông Lê Thanh Sơn – Chủ tịch UBND huyện Phú Bình khẳng định: “Chúng tôi xác định rõ xây dựng nông thôn mới nâng cao không chỉ là hoàn thiện các chỉ tiêu, mà phải thực sự nâng cao chất lượng sống cho người dân. Mỗi công trình, mỗi mô hình thành công là một bước tiến trên hành trình xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại”.

Mới đây, ngày 2/4/2025 UBND tỉnh Thái Nguyên đã có tờ trình gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị thẩm định, xét, công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.



Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ xây dựng nông thôn mới, Phú Bình hôm nay đã đổi thay rất nhiều. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa khang trang, kinh tế khởi sắc từng ngày, đời sống tinh thần người dân được nâng cao rõ rệt. Không chỉ là “vùng quê đáng sống”, Phú Bình còn đang từng bước trở thành “vùng quê thông minh” khi gắn xây dựng nông thôn mới với ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh của cộng đồng.

Diện mạo nông thôn mới ở Phú Bình ngày càng khởi sắc. Ảnh: Hà Thanh

Trong dòng chảy phát triển chung của cả nước, Phú Bình đang thể hiện bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, biết phát huy lợi thế và thích ứng với thời cuộc. Với cách làm bài bản, sáng tạo và sự đồng lòng của người dân, vùng đất trung du này đang tự tin khẳng định vị thế mới trên bản đồ phát triển nông thôn của tỉnh Thái Nguyên và khu vực trung du miền núi Bắc Bộ.