Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Văn hóa - Giải trí
Thứ hai, ngày 01/12/2025 11:50 GMT+7

Nữ danh ca hội đủ nhan sắc và tài năng, sớm qua đời ở tuổi 38 vì sinh khó

+ aA -
Minh Anh Thứ hai, ngày 01/12/2025 11:50 GMT+7
Danh ca Thanh Hương sớm nổi danh ở tuổi chưa đầy đôi mươi, từng được tôn vinh là “Đệ nhất nữ danh ca” một thời.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nữ danh ca là con nhà nòi, sớm nổi danh nhờ chất giọng trời ban

Danh ca Thanh Hương tên thật Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1936 tại Phú Nhuận (TP.HCM), xuất thân trong một gia đình nghệ thuật danh tiếng. Cha bà là NSND Năm Châu – “đệ nhất nghệ sĩ” của sân khấu Việt, mẹ là nữ nghệ sĩ Tư Sạng, giọng ca lẫy lừng trước năm 1945.

Dù từng làm công chức, Thanh Hương sớm bộc lộ chất giọng trời cho. Những năm 1950, bà được mời cộng tác với Đài Phát thanh, mở đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.

Giữa thập niên 1950, bà nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca được săn đón nhất miền Nam nhờ âm sắc lạ, phong thái cuốn hút và ngoại hình thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp của cha mẹ. Cuối thập niên này, trong cuộc bình chọn của giới báo chí, Thanh Hương được tôn vinh là “Đệ nhất nữ danh ca”, vượt lên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đương thời.

Nữ danh ca Thanh Hương trong những bức ảnh hiếm hoi còn sót lại. (Ảnh: TLP)

Giọng ca vàng của bà từng xuất hiện trong hầu hết những bộ đĩa tuồng và đĩa ca lẻ có giá trị nghệ thuật, được tái bản liên tục và phổ biến rộng rãi đến mức trở thành hiện tượng thời bấy giờ.

Năm 1952, Thanh Hương kết hôn với nghệ sĩ Văn Chung. Bà thu thanh nhiều tác phẩm được khán giả yêu thích, nổi bật là vọng cổ Cô bán đèn hoa giấy (sáng tác Quy Sắc, hãng Asia). Văn Chung cũng nổi danh qua bộ đĩa Võ Đông Sơ, tạo nên một cặp nghệ sĩ được khán giả mến mộ.

Năm 1954, Thanh Hương gia nhập đoàn Việt kịch Năm Châu, tạo dấu ấn qua vở Người điên trong khói lửa. Khi đoàn chuyển thành ca kịch Phước Chung, bà tiếp tục cộng tác một thời gian rồi lần lượt xuất hiện tại các đoàn Kim Thanh và Thanh Minh của bầu Năm Nghĩa.

Năm 1958, bà sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Hương Dạ Thủy. Đến năm 1960, khi sự nghiệp đang vào giai đoạn ổn định, vợ chồng bà rời đoàn Kim Chưởng và thành lập bảng hiệu riêng mang tên “Thanh Hương – Văn Chung”.

Trong ký ức của nghệ sĩ Kiều Trúc Phượng, danh ca Thanh Hương có một gia sản đồ sộ: “Ngày đó Thanh Hương và Hùng Minh đi diễn ngoài miền Trung kiếm nhiều tiền đến mức rương tiền của Thanh Hương phải to bằng cả cái bàn, nhưng rồi cũng không mua nhà đất gì hết.

Bà Thanh Hương còn hỏi chồng tôi (cũng là em trai): "Em hỏi vợ có cần tiền thì cứ lấy đi, chị cho". Nhưng tôi không hiểu sao lúc đó tôi không lấy một đồng nào của bà ấy, chứ phải bây giờ mà được hỏi như thế lại chẳng lấy vội (cười)".

Ngày 18/4/1974, Thanh Hương đột ngột qua đời vì một ca sinh khó, hưởng dương 38 tuổi. Nữ nghệ sĩ được an táng tại Nghĩa trang Chùa Nghệ Sĩ, để lại tiếc thương cho đồng nghiệp và khán giả yêu mến giọng ca lẫy lừng một thời.

Tham khảo thêm

Nữ danh ca được mệnh danh đẹp nhất Sài Gòn một thời, không ngần ngại đóng cảnh khỏa thân, táo bạo

Nữ danh ca được mệnh danh đẹp nhất Sài Gòn một thời, không ngần ngại đóng cảnh khỏa thân, táo bạo

Danh ca Chế Linh đến thăm nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh: 'Tôi như chết đói'

Danh ca Chế Linh đến thăm nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh: "Tôi như chết đói"

Nữ danh ca tài sắc và cuộc hôn nhân hy hữu: Vừa là vợ chồng, vừa là sui gia

Nữ danh ca tài sắc và cuộc hôn nhân hy hữu: Vừa là vợ chồng, vừa là sui gia

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu. Anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên thuộc Nhà hát Chèo quân đội có học vị này.

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

Văn hóa - Giải trí
BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Văn hóa - Giải trí
Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Vì sao Nghệ sĩ Ưu tú là "nữ hoàng chi bảo video" vội vã từ Mỹ về Việt Nam?

Văn hóa - Giải trí
Vì sao Nghệ sĩ Ưu tú là 'nữ hoàng chi bảo video' vội vã từ Mỹ về Việt Nam?

Ẩm thực dân tộc Sơn La: Từ rau rừng, măng núi đến bữa cơm đậm đà bản sắc níu chân người phương xa

Văn hóa - Giải trí
Ẩm thực dân tộc Sơn La: Từ rau rừng, măng núi đến bữa cơm đậm đà bản sắc níu chân người phương xa

Đọc thêm

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan
Thể thao

U22 Việt Nam chính thức lên đường sang Thái Lan

Thể thao

Sáng nay (1/12), đội tuyển U22 Việt Nam đã rời TP.HCM để lên đường sang Bangkok, chính thức bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33.

Loại thịt ngon hơn thịt thỏ, nhiều sắt hơn gà và cá, bổ máu, tốt xương, xào mì kiểu này cực hấp dẫn
Gia đình

Loại thịt ngon hơn thịt thỏ, nhiều sắt hơn gà và cá, bổ máu, tốt xương, xào mì kiểu này cực hấp dẫn

Gia đình

Loại thịt này chứa rất nhiều chất sắt, trong đó, đặc biệt là sắt heme, một dạng sắt mà cơ thể có thể hấp thụ tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật.

Cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu kích hoạt hệ thống giám sát, kiểm soát dịch
Xã hội

Cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu kích hoạt hệ thống giám sát, kiểm soát dịch

Xã hội

Bộ Y tế cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm tăng mạnh trong tháng 11, sự cộng hưởng của cúm mùa và viêm màng não làm gia tăng áp lực điều trị tại các cơ sở y tế. Chính vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kích hoạt hệ thống giám sát, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm ổ dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đắk Lắk: Ký ức kinh hoàng và nỗ lực gắng gượng vực dậy sau lũ dữ
Xã hội

Đắk Lắk: Ký ức kinh hoàng và nỗ lực gắng gượng vực dậy sau lũ dữ

Xã hội

Những ngày sau trận lũ dữ quét qua thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk (khu vực trước đây thuộc Phú Yên), cả vùng quê nghèo vẫn tan hoang. Con đường dẫn vào thôn loang lổ bùn đất, từng vệt nước đọng kéo thành mảng dài lổn nhổn rác rưởi.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân
Doanh nghiệp

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

 Sáng 30/11 tại Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.

VPBank và 60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá
Kinh tế

VPBank và 60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá

Kinh tế

Hưởng ứng chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”của Cục Thuế (Bộ Tài chính), VPBank triển khai chương trình “60 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển mình bứt phá”.

“Quẹt là cộng – sống cực chill”: Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm
Kinh tế

“Quẹt là cộng – sống cực chill”: Nhận đến 3,5 triệu đồng khi mở thẻ Visa Vietcombank mùa cuối năm

Kinh tế

Vietcombank chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Quẹt là cộng – Sống cực chill” dành cho khách hàng phát hành mới thẻ thanh toán quốc tế Vietcombank Visa, mang đến ưu đãi hoàn tiền lên tới 3,5 triệu đồng cho mỗi chủ thẻ với cơ chế hoàn tiền trực tiếp cùng điều kiện dễ dàng.

Chuyện người phụ nữ dân tộc Thái mang bản sắc văn hóa vào du lịch cộng đồng
Giảm nghèo bốn phương

Chuyện người phụ nữ dân tộc Thái mang bản sắc văn hóa vào du lịch cộng đồng

Giảm nghèo bốn phương

Hợp tác xã "Homestay Mường Lay" do chị Lù Thị Toản khởi xướng đã giúp những những người phụ nữ vùng cao liên kết lại, cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng, biến nếp nhà sàn, nghề đan lát và ẩm thực truyền thống thành sinh kế bền vững.

Ngân hàng bán lẻ MSB được vinh danh tại giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025
Doanh nghiệp

Ngân hàng bán lẻ MSB được vinh danh tại giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025

Doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025 (International Innovation Awards – IIA 2025), một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á do Enterprise Asia tổ chức.

Triển khai 'Chiến dịch Quang Trung', thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12
Nhà nông

Triển khai "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình bị hư hỏng do mưa lũ xong trước 31/12

Nhà nông

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung", huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025.

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City
Nhà đất

Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City

Nhà đất

 Tầng lớp khách hàng cao cấp đang dịch chuyển sang những không gian kinh doanh có phong cách riêng, nơi thiết kế, quy hoạch, cảnh quan, tiện ích đều tham gia vào chuỗi trải nghiệm. Đáp ứng nhu cầu đó, Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) cung cấp dòng sản phẩm The Golden Regal - dòng biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn, mang tới mặt bằng kinh doanh quy mô lớn, giàu thẩm mỹ và nâng tầm nhiều loại hình kinh doanh.

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm
Bạn đọc

Thái Nguyên: Vi phạm đất đai, xây dựng kéo dài ở xã Ba Bể sẽ được xử lý dứt điểm

Bạn đọc

Nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại nhiều năm ở xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên) đang được chính quyền xã mới sau sáp nhập tập trung chấn chỉnh. Hiện Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ toàn bộ các trường hợp nhằm xử lý dứt điểm, lập lại kỷ cương.

Nâng cấp kỹ năng quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thủ đô
Giao thông - Xây dựng

Nâng cấp kỹ năng quản lý lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn Thủ đô

Giao thông - Xây dựng

280 cán bộ sẽ được tập huấn một số nhiệm vụ cơ bản như phân cấp trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng; phân cấp trong quản lý chất lượng lượng công trình xây dựng; phân cấp trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết
Thể thao

U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn, HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết

Thể thao

Chia sẻ về việc cùng U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận ở vòng loại U17 châu Á 2026, ghi tới 30 bàn và không thủng lưới bàn nào, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: "Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là từng trận, từng trận một. Lên kế hoạch, chỉ cho các cầu thủ thấy con đường và các em thực hiện nó".

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ
Chuyển động Sài Gòn

Tự động hóa khi đi máy bay: Hành khách tiết kiệm thời gian, bỏ dần thủ tục giấy tờ

Chuyển động Sài Gòn

Từ hôm nay (1/2), hành khách đi máy bay không có hành lý ký gửi sẽ bắt buộc thực hiện thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiosk tự phục vụ.

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới
Nhà đất

Xuất khẩu khó, nhu cầu trong nước tăng 20%: Thép Việt tìm điểm cân bằng mới

Nhà đất

Bước sang 2026, ngành thép được dự báo phục hồi tích cực nhờ nhu cầu trong nước và đầu tư công, dù xuất khẩu còn chịu sức ép từ phòng vệ thương mại, dư cung Trung Quốc và cạnh tranh nội địa gia tăng.

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai
Tin tức

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Tin tức

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ thuộc Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Hành trình 'Nghĩa tình Bình Điền': Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung
Tin tức

Hành trình "Nghĩa tình Bình Điền": Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung

Tin tức

Chỉ trong vòng một tuần lễ cuối tháng 11, người Bình Điền đã dệt nên một hành trình nhân ái đầy cảm xúc trải dài từ Bắc Trung Bộ vào khúc ruột miền Trung - Tây Nguyên. Từ việc trao sinh kế tái thiết tại Thanh Hóa đến những hỗ trợ khẩn cấp "thần tốc" của ban lãnh đạo, với tinh thần "Ở đâu nông dân khó, ở đó có Bình Điền" chưa bao giờ rực sáng đến thế.

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án
Thế giới

Ukraine tấn công tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen, nhiều nước lên án

Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan đã lên án các cuộc tấn công của Ukraine vào các tài sản dầu mỏ của Nga ở Biển Đen và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công tiếp theo có thể đe dọa đến nguồn cung cấp năng lượng cho các quốc gia lân cận.

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy mạnh giảm phát thải khí mê-tan: Nhiều kết quả nổi bật, kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả rõ nét trong giảm phát thải khí mê-tan ở các lĩnh vực chất thải rắn, nước thải, trồng trọt và chăn nuôi. Thành phố đồng thời kiến nghị tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để tạo đột phá trong giai đoạn tới.

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu
Nhà nông

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Nhà nông

Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, đặc biệt khi Ấn Độ-quốc gia đông dân nhất thế giới, đang nổi lên như “ngòi nổ” của làn sóng dư cung gạo toàn cầu...Philippines - quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới đã tạm dừng nhập khẩu trong hai tháng...

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của Nhà nước tại TKV

Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Cần quản lý thống nhất loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, nền tảng cho bán dẫn, xe điện, quốc phòng
Tin tức

Cần quản lý thống nhất loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, nền tảng cho bán dẫn, xe điện, quốc phòng

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho rằng đã đến lúc cần định danh đất hiếm là loại tài nguyên đặc biệt quan trọng. Việc quản lý thống nhất nguồn khoáng sản này ở cấp quốc gia được xem là bước đi chiến lược, tạo tiền đề vững chắc để phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, xe điện và quốc phòng.

Quốc hội bổ sung việc sửa Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Đà Nẵng
Tin tức

Quốc hội bổ sung việc sửa Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Đà Nẵng

Tin tức

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 2 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và TP.Đà Nẵng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nâng cao cải cách hành chính hướng tới phát triển bền vững-hiện đại–hiệu quả
Nhà nông

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An nâng cao cải cách hành chính hướng tới phát triển bền vững-hiện đại–hiệu quả
6

Nhà nông

Công tác cải cách hành chính được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Nghệ An (Quỹ BVPTR) xác định là chìa khóa để phát triển bền vững - hiện đại - hiệu quả trong kỷ nguyên mở. Đến nay, công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cho đơn vị hoạt động hiệu quả, minh bạch, huy động được nhiều nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận Huy chương Bạc thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực vắng mặt vì ốm nặng

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân nhận giải thưởng thay con trai, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực cũng không thể đến nhận giải tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025.

Thị trường bơm thêm hàng loạt dự án mới, mở đường cho chu kỳ bứt phá 2026
Nhà đất

Thị trường bơm thêm hàng loạt dự án mới, mở đường cho chu kỳ bứt phá 2026

Nhà đất

Thị trường nhà ở ghi nhận nhịp sôi động trở lại khi loạt dự án lớn đồng loạt mở bán trong quý 3/2025. Nguồn cung bứt phá tại cả Hà Nội và TP. HCM, kéo theo sức hấp thụ cải thiện và kỳ vọng chu kỳ tăng trưởng mới từ 2026.

“Tiếng hát đi đày” và tình bạn của nhà thơ Tố Hữu
Đông Tây - Kim Cổ

“Tiếng hát đi đày” và tình bạn của nhà thơ Tố Hữu

Đông Tây - Kim Cổ

Đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng). Nhà thơ Tố Hữu sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên-Huế (nay là TP.Huế). Mặc dù thời gian gắn bó, chia sẻ ngọt bùi cùng nhau ngắn ngủi nhưng đã để lại một tình bạn cảm động giữa hai con người cách mạng này...

Tin sáng (1/12): Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?
Thể thao

Tin sáng (1/12): Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?

Thể thao

Bùi Vĩ Hào chia tay SEA Games 33, nhận thêm cú sốc?; Liverpool ra giá mua Eduardo Camavinga; Man City lên kế hoạch chiêu mộ Antoine Semenyo; Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Rodrigo Mendoza; Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Rodrigo Mendoza.

Nhà máy Bia Hà Nội và loạt “ông lớn” sắp phải di dời khỏi nội thành
Tin tức

Nhà máy Bia Hà Nội và loạt “ông lớn” sắp phải di dời khỏi nội thành

Tin tức

Nhà máy Bia Hà Nội, Thuốc lá Thăng Long, Bia Việt Hà, Bóng đèn - phích nước Rạng Đông… cùng các “ông lớn” khác nằm trong danh sách cơ sở phải di dời khỏi nội thành Hà Nội.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

4

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

5

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ