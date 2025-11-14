Danh ca Chế Linh đến thăm nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh: "Tôi như chết đói"

Danh ca Chế Linh về Việt Nam thăm nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh

Trong chuyến về nước mới đây, danh ca Chế Linh có dịp ghé thăm nhà thờ Tổ nghề do Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh xây dựng. Được biết, hai nghệ sĩ có mối quan hệ thân tình từ lâu. Trước đó, khi sang Mỹ, Hoài Linh cũng từng mời đàn anh đi thăm mộ của những đồng nghiệp đã khuất.

Danh ca Chế Linh thích thú ăn lá cây tại nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. Ảnh: Chụp màn hình

Lần đến thăm không gian tâm linh do đàn em xây dựng, danh ca Chế Linh tỏ ra vô cùng hào hứng và vui vẻ. Ông chia sẻ: “Đằng sau tôi là một cây mai rất đẹp, không khí ở đây rất trong lành. Tôi tới đây để tìm một khung cảnh dễ chịu, lâu lâu lại có tiếng gà gáy, chó sủa, nghe rất vui”.

Dù đã ngoài 80 tuổi, giọng ca Thành phố buồn vẫn giữ được sự trẻ trung, dí dỏm và tràn đầy năng lượng. Trong chuyến ghé thăm, ông không ngại xắn quần, xắn áo để đi dạo trong khu vườn của nhà thờ Tổ, vừa cười nói vừa vặt lá cây đem về ăn.

Chế Linh hào hứng giới thiệu: “Trong khu vườn này có nhiều cây cóc, lá rừng, rau sạch không thuốc thang gì. Đây là lá cóc nhưng chưa có trái, thơm lắm! Lại còn có cả lá xoài, mà lá xoài này cuốn bánh tráng thì ngon kinh khủng. Ở đây còn có trái vả nữa, thứ quả mà thường chỉ có ở Huế”.

Danh ca Chế Linh vui đùa với 2 chú chó tại nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. Ảnh: Chụp từ clip

Vừa hái lá, ông vừa nói vui: “Chủ nhân khu vườn này là Hoài Linh chắc sẽ buồn khi thấy tôi ngắt lá cây, nhưng phải ngắt nó mới sống khỏe. Đừng sợ nó chết, chết tôi đền, dù không biết lấy gì để đền”.

Sau khi dạo quanh vườn, danh ca lại tìm trái vả, nói chuyện rôm rả và trêu đùa như một đứa trẻ. Ông cười: “Cái này mà có mắm tôm chua ăn cùng thì ngon phải biết. Tôi như chết đói, vào đây thấy nhiều cây ngon quá!”.

Chế Linh chia sẻ ra hiên nhà thờ Tổ, ngồi ôm hai chú chó cảnh của Hoài Linh với vẻ thích thú. Trong không gian bình dị, dân dã ấy, danh ca như được sống lại những ký ức tuổi thơ ở quê nhà – nơi tiếng gà gáy, vườn cây và hơi thở làng quê luôn khiến ông thấy yên lòng.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh và danh ca Chế Linh tại nhà thờ Tổ của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. Ảnh: Chụp từ clip

Chế Linh là người Việt gốc Chăm, tên thật Chà Len, sinh năm 1942 tại paley Hamu Tanran, gần Phan Rang (nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước - Ninh Thuận). Năm 1959, ông rời quê hương vào Sài Gòn, dần gắn bó với nghiệp ca hát và nhanh chóng nổi tiếng. Năm 1980, nam danh ca rời Việt Nam tới Malaysia, sau đó định cư tại Toronto (Canada).

Chế Linh từng được xếp vào hàng “tứ trụ nhạc bolero” cùng với Duy Khánh, Nhật Trường và Hùng Cường. Tuy nhiên, trong số đó, ông là người duy nhất vẫn còn miệt mài ca hát cho đến hiện tại và được đông đảo công chúng mến mộ.

Dù đã ở lứa tuổi 80 tuổi, nhưng mỗi đêm diễn của Chế Linh vẫn luôn chật kín khán giả. Giọng hát của ông vẫn dạt dào cảm xúc, đầy nội lực. Với phong cách riêng biệt, ông được xem như một “tượng đài” của nhạc vàng, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ ca sĩ đi sau.