Nữ diễn viên không sợ đóng cảnh nóng

Hidden Face (Giấu mặt) đang là bộ phim nhận được nhiều sự chú ý của khán giả ở Hàn Quốc. Đây là tác phẩm làm lại của bộ phim gốc cùng tên của Tây Ban Nha – Colombia vào năm 2011. Phiên bản Hàn Quốc do Kim Dae Woo – đứng sau thành công của nhiều dự án 18+ đình đám như Untold scandal (2003), An Afair (1998), Forbiden Quest (2006), The Servant (2010) – đạo diễn.

Song Seung Hun tái xuất màn ảnh rộng với phim 18+ Hidden Face.

Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ vụng trộm giữa nhạc trưởng nổi tiếng Seong Jin (Song Seung Hun) và Mi Joo ( Park Ji Hyun ) trong thời gian vị hôn thê Soo Yeon (Jo Yeo Jeong), nhạc công cello trong dàn nhạc, mất tích. Seong Jin không ngờ tất cả hành động phản bội của anh đều bị vị hôn thê thấy được do cô bị giam cầm tại căn phòng bí mật trong chính ngôi nhà của mình.

Ngoài màn tái xuất màn ảnh rộng sau 6 năm của tài tử Trái tim mùa thu , phim còn thành tâm điểm với cảnh khỏa thân hoàn toàn của người đẹp Park Ji Hyun, được biết đến nhiều nhất với bộ phim truyền hình Reborn Rich (có Song Joong Ki đóng chính). Theo giới thiệu, Song Seung Hun và bạn diễn sinh năm 1994 có nhiều cảnh nóng.

Nữ diễn viên Park Ji Hyun. Ảnh: SBS.

Trong cuộc phỏng vấn trước khi phim ra mắt vào ngày 20/11, Park Ji Hyun chia sẻ không lo lắng về cảnh thân mật trần trụi vì cô đồng tình với tầm nhìn của đạo diễn.

“Tôi không nghĩ trọng tâm của cảnh đó là tôi khỏa thân. Đó là cảnh Mi Joo quyến rũ Seong Jin trước mặt Soo Yeon. Là diễn viên, khi chọn một thứ gì đó để làm, tôi luôn mường tượng trong đầu cảnh đó sẽ diễn ra như thế nào. T hật tuyệt khi tôi được đảm nhận vai diễn cá tính này, giúp tôi được công nhận nhiều hơn”, nữ diễn viên lý giải.

Về phản ứng của cha mẹ trước màn trình diễn táo bạo của con gái, Ji Hyun cho biết không bao giờ giấu giếm họ về những lần thử vai có liên quan cảnh khỏa thân. Cha mẹ hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng con gái từ thời điểm cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Ngoài ra, Park Ji Hyun cho biết cô tập luyện chăm chỉ để có thân hình phù hợp cho hai cảnh nóng .

“Tôi đã tập ballet và rèn luyện sức mạnh. Tôi cố gắng nghĩ về hình thể và vóc dáng phù hợp với nhân vật Mi Joo. Tôi cũng thảo luận với đạo diễn về cách tính cách của Mi Joo, đặc điểm cô ấy có với tư cách là một nghệ sĩ cello và các cảnh quay thể hiện cơ thể cô ấy nên kết hợp với nhau như thế nào. Tôi không thực sự cắt giảm chế độ ăn uống. Tôi tập trung vào việc tập thể dục rất nhiều”, Ji Hyun chia sẻ.

Park Ji Hyun tăng cường độ luyện tập để có vóc dáng hoàn hảo nhất trên màn ảnh. Ảnh: IG.

Bỏ ra nhiều tâm huyết, Park Ji Hyun hy vọng có nhiều người xem phim. Cô cảm thấy vui vì mọi người thấy phim hấp dẫn và có tính giải trí.

Tuy nhiên, người đẹp nói thêm không bàn nhiều về kết quả bởi cô đã vui vẻ và học được nhiều điều trong quá trình quay phim.