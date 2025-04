2 lần lấy mã tấu đe dọa cướp tài sản người dân

Trước đó, khoảng 5 giờ 45 phút sáng ngày 27/4/2025, chị PT. (SN 1997, trú xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đến Công an xã Phan Thanh trình báo về việc mình bị cướp tài sản khi đang lưu thông trên đường Quốc lộ 1A.

2 đối tượng Nho và Nguyên. Ảnh: CABT

Theo lời chị PT., khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, khi chị cùng con trai di chuyển từ TP. HCM về Ninh Thuận bằng xe máy và đến đoạn đường cầu Bằng Lăng (thuộc xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc), đã bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, dùng mã tấu đe dọa, cướp đi số tiền khoảng 290.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân và 1 điện thoại di động hiệu OPPO A77S.

Sau đó, chị T cùng con trai tiếp tục di chuyển bằng xe máy mang biển số 85B1-42347 để đi về Ninh Thuận, khi đến đoạn đường thuộc xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình thì bị hai đối tượng nêu trên đuổi theo, tiếp tục đe dọa và cướp thêm chiếc xe máy của chị PT.

Ngay khi tiếp nhận tin báo của chị T., Công an xã Phan Thanh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bình Thuận đã phối hợp Công an các xã tổ chức lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm dấu vết tội phạm.

Chỉ sau 6 giờ đồng hồ, bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng, lực lượng Công an đã xác định và tiến hành bắt giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Pho (SN 2007 - trú thôn 3) và Lê Hoài Thái Nguyên (SN 2008 - trú tổ 4) cùng xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc).

Tang vật thu giữ 1 điện thoại OPPO A77S, toàn bộ giấy tờ tùy thân của chị PT, xe máy mang biển số 85B1-42347 của bị hại.

Cùng đó là xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đen biển số 86B3-578.08, phương tiện gây án cùng 2 con dao mà các đối tượng sử dụng để đe dọa nạn nhân.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, đây là 2 đối tượng cướp, manh động, liều lĩnh, chuẩn bị hung khí để chủ động ra tay ngay trong đêm vắng người qua lại. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.