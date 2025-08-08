Nữ diễn viên Nhật qua đời 8 tháng nhưng không được chôn cất

Tám tháng sau khi qua đời, tro cốt của diễn viên nổi tiếng Nakayama Miho vẫn chưa được chôn cất, trong khi lễ tưởng niệm cô lại vướng vào bê bối liên quan đến số tiền phúng điếu không minh bạch giữa gia đình và công ty quản lý.

Ngày 6/12/2024, giới giải trí Nhật Bản bàng hoàng trước thông tin Nakayama Miho qua đời đột ngột tại nhà riêng, hưởng dương 54 tuổi. Gần 5 tháng sau, lễ tưởng niệm nữ diễn viên được tổ chức long trọng tại trung tâm triển lãm Tokyo International Forum, thu hút hàng chục ngàn người hâm mộ và đối tác trong ngành. Tuy nhiên, sự kiện tưởng niệm này lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi báo chí đưa tin về khoản tiền phúng điếu “rất lớn” mà gia đình Nakayama Miho không được nhận.

Tờ Shukan Bunshun cho biết lễ tưởng niệm có sự đóng góp của nhiều đơn vị truyền thông, công ty âm nhạc và người hâm mộ. Tuy nhiên, nữ diễn viên Nakayama Shinobu – em gái của Miho – tiết lộ cô không hề biết đến khoản tiền này cho tới ngày diễn ra buổi lễ. Sau đó, gia đình cũng không nhận được giải thích nào từ công ty quản lý Big Apple, thậm chí không được tiếp cận danh sách khách mời.

Tám tháng sau khi qua đời, tro cốt của diễn viên nổi tiếng Nakayama Miho vẫn chưa được chôn cất. JP.

Theo thông tin từ HK01, lễ tưởng niệm do Big Apple phối hợp với hãng đĩa King Rord tổ chức. Một nguồn tin trong ngành cho rằng việc tiếp nhận tiền phúng điếu tại các tang lễ nghệ sĩ là điều hiếm thấy, và nếu có, cần minh bạch về cách sử dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, công chúng không thấy có bất kỳ thông báo chính thức nào về số tiền đã thu và cách chi tiêu, làm dấy lên nghi ngờ rằng công ty quản lý có thể đã sử dụng khoản tiền này vì mục đích riêng.

Trước áp lực dư luận, ông Suzuki Nobuyoshi – Chủ tịch công ty Big Apple – đã bác bỏ cáo buộc biển thủ. Ông cho biết buổi lễ được tổ chức trang trọng, phù hợp với danh tiếng của Nakayama Miho, với chi phí gần 20 triệu yên (tương đương 136.000 USD). Ông Nobuyoshi cũng khẳng định đã hoàn tất việc giải trình tài chính từ tháng 5 và cho rằng Nakayama Shinobu cùng người quản lý riêng của cố diễn viên đã phát tán thông tin sai lệch.

Về phần nguồn tiền, ông Nobuyoshi cho biết số tiền phúng điếu ban đầu được chuyển vào tài khoản của King Rord do chưa xác định được người thừa kế hợp pháp. Con trai của Nakayama Miho từ chối quyền thừa kế, khiến người thừa kế mặc định trở thành mẹ của cô. Đến tháng 7, công ty mới xác nhận người đại diện pháp lý là Nakayama Shinobu.

Đáp lại những phát ngôn từ công ty quản lý, Nakayama Shinobu giữ thái độ ôn hoà, cho biết cô không muốn đối đầu với ê-kíp đã gắn bó với chị gái trong nhiều năm. Điều cô mong muốn nhất là có thể gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã đến tham dự lễ tưởng niệm.

Shinobu tiết lộ thêm rằng tro cốt của Nakayama Miho đến nay vẫn chưa được chôn cất. Hiện tro cốt vẫn được đặt tại phòng khách nhà cô – nơi có ánh nắng chiếu vào – như một cách để chị em tiếp tục đồng hành trong những ngày cuối cùng. Hành động này cho thấy sự gắn bó sâu sắc giữa hai chị em và phần nào thể hiện nỗi tiếc thương chưa nguôi của người thân dành cho cố nghệ sĩ.

Nakayama Miho sinh năm 1970, là một trong những ngôi sao thần tượng nổi bật nhất Nhật Bản trong thập niên 1980 và 1990. Cô không chỉ nổi tiếng với vai trò ca sĩ mà còn thành công trong lĩnh vực phim ảnh. Các tác phẩm tiêu biểu của cô bao gồm “Love Letter” (1995), “Nemureru Mori” (1998), “Tokyo biyori” (1997) và “Sayonara Itsuka” (2010). Về đời tư, cô từng kết hôn với nhà văn kiêm nghệ sĩ Hitonari Tsuji và có một con trai, hai người ly hôn vào năm 2014.

Nakayama Shinobu – em gái của Miho – kém chị ba tuổi, bước chân vào ngành giải trí nhờ tên tuổi của chị nhưng sau đó đã tự khẳng định bản thân qua diễn xuất. Dù không thành công trong sự nghiệp âm nhạc như chị, Shinobu lại được công nhận qua vai diễn người tình của Trần Chân (do Lý Liên Kiệt thủ vai) trong bộ phim “Tinh võ anh hùng” (1994), đưa cô trở thành gương mặt được yêu thích trên màn ảnh Nhật Bản.

