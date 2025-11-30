Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Nữ diễn viên phim "Bến Thượng Hải" bị fan cuồng tấn công trong khách sạn?

Minh Anh (Theo ChinaTimes) Chủ nhật, ngày 30/11/2025 19:34 GMT+7
Nhiều nguồn tin cho biết Triệu Nhã Chi - minh tinh nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ bị làm phiền bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt.
Phòng của Triệu Nhã Chi bị đột nhập?

Nữ diễn viên Hong Kong Triệu Nhã Chi - người gắn liền với hình tượng “Bạch nương tử” trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, nhiều thập kỷ qua vẫn giữ sức hút lớn tại thị trường Hoa ngữ. Ở tuổi 71, bà được khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung và mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự quan tâm của khán giả đại lục.

Tuy nhiên, gần đây, tin đồn bà bị một “fan cuồng” đột nhập phòng khách sạn và có hành vi khiếm nhã khiến mạng xã hội Trung Quốc xôn xao.

Triệu Nhã Chi thời trẻ. (Ảnh: TLP)

Theo đó, một người dùng Weibo cho biết: “Triệu Nhã Chi 72 tuổi rồi mà vẫn có fan cuồng. Nhân lúc nhân viên dọn phòng sơ hở, người này viện cớ muốn xem qua phòng, rồi nằm lên giường của bà".

Nguồn tin này cũng cho biết khi Triệu Nhã Chi trở về khách sạn, người hâm mộ thậm chí tìm được tầng phòng của bà, buộc nữ diễn viên phải thuê một vệ sĩ cao gần 2m để đảm bảo an toàn.

Thông tin lan truyền nhanh chóng khiến từ khóa "Triệu Nhã Chi" leo lên top tìm kiếm của mạng xã hội Weibo. Nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc: “An toàn của Triệu Nhã Chi là trên hết, theo thần tượng cũng phải lý trí”; “Một người đã ở tuổi làm bà rồi mà còn chịu cảnh này sao”; “Mong chị không sao, cần tăng cường an ninh cho chị".

Triệu Nhã Chi thanh lịch, sang trọng ở tuổi ngoài 70. (Ảnh: SN)

Trước đó, nữ diễn viên từng gặp sự cố khi bị người hâm mộ quá khích làm phiền tại bãi đỗ xe. Một người đàn ông vì quá nôn nóng xin chữ ký đã lao mạnh về phía bà, vô tình húc ngã nữ diễn viên, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Giữa lúc những câu chuyện vượt giới hạn của người hâm mộ tiếp tục gây xôn xao, Triệu Nhã Chi vẫn giữ thái độ im lặng. Mới đây, bà lặng lẽ quyên tặng 500.000 đô la Hong Kong (khoảng 202 triệu đồng) hỗ trợ vụ hỏa hoạn ở Hong Kong.

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954 tại Hong Kong, là gương mặt kỳ cựu của màn ảnh Hoa ngữ với nhiều vai diễn kinh điển. Bà từng ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi bật như Bến Thượng Hải, Sở Lưu Hương, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ hay Người tình của Tần Thủy Hoàng.

Năm 1985, bà kết hôn với doanh nhân Hoàng Cẩm Sâm và có một con trai. Trước đó, Triệu Nhã Chi từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con riêng.

