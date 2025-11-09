“Nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai gửi đơn lên Quốc hội, Chính phủ và Bộ GDĐT

Diễn viên Hiền Mai gửi đơn kiến nghị xử lý nghiêm bạo lực học đường

Chiều 8/11, "nữ hoàng ảnh lịch" - diễn viên Hiền Mai đã chính thức gửi đơn kiến nghị lên Quốc hội, Chính phủ, Bộ GDĐT cùng các cơ quan, ban ngành có liên quan về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm bạo lực học đường – bạo lực gia đình và nâng cao việc giáo dục đạo đức ở các cấp học.

Diễn viên Hiền Mai đau lòng trước các vụ bạo lực học đường. Ảnh: FBNV

Trong đơn, diễn viên Hiền Mai ghi rõ: “Chúng tôi – những công dân Việt Nam với tình yêu thương và trách nhiệm dành cho thế hệ tương lai của đất nước, xin được gửi đến quý cơ quan lời kiến nghị chân thành này.

Những năm gần đây, tình trạng bạo lực học đường và bạo lực gia đình đang gây nhức nhối trong xã hội. Nhiều vụ việc đau lòng khiến các bậc cha mẹ, thầy cô và cộng đồng không khỏi bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Không ít em nhỏ chịu tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần, mang theo nỗi sợ hãi và mất niềm tin vào môi trường quanh mình. Đây không chỉ là câu chuyện hy hữu hay cá biệt mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả hệ thống giáo dục, gia đình và toàn xã hội. Một dân tộc muốn phát triển bền vững phải bắt đầu từ giáo dục nhân cách, đạo đức và lòng nhân ái cho thế hệ trẻ”.

Với tư cách đại diện cho các bậc phụ huynh và những người lo lắng trước vấn nạn bạo lực học đường, diễn viên Hiền Mai kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ và Bộ GDĐT một số vấn đề:

- Nhà nước sớm ban hành và thực thi nghiêm minh các quy định pháp luật để xử lý mạnh tay mọi hành vi bạo lực học đường và bạo lực gia đình, bảo vệ quyền được an toàn cả thể chất lẫn tinh thần cho trẻ em và học sinh.

- Đưa trở lại sâu sắc, thực tế hơn các bài học về đạo đức, nhân cách, lòng hiếu thảo, tinh thần tôn sư trọng đạo vào chương trình học chính khóa. Để mỗi học sinh không chỉ học chữ, mà còn học cách làm người – biết yêu thương, tôn trọng, và biết nói “xin lỗi”, “cảm ơn”.

- Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý học đường, giúp học sinh có nơi tin cậy để chia sẻ, được hướng dẫn cách giải tỏa cảm xúc, phòng tránh xung đột và bạo lực.

- Phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng, phối hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục trẻ về tình thương, nhân cách, và trách nhiệm với người thân, bạn bè.

“Chúng tôi tin rằng, khi toàn xã hội cùng chung tay, con em chúng ta sẽ được lớn lên trong một môi trường an toàn, nhân ái, đầy tình người, nơi các em được tôn trọng, yêu thương và tự hào là học sinh Việt Nam.

Kính mong quý cơ quan lắng nghe và sớm có những hành động cụ thể để trả lại cho trẻ em một môi trường học tập và gia đình thật sự lành mạnh, văn minh, nhân hậu”, diễn viên Hiền Mai nhấn mạnh.

Trao đổi với Dân Việt, diễn viên Hiền Mai cho biết, bên cạnh việc gửi đơn thông qua mạng xã hội, chị cũng gửi đơn bằng văn bản qua đường bưu điện đến Quốc hội, Chính phủ, Bộ GDĐT… Ngoài ra, chị cũng đang nhờ một người em làm bên công nghệ, tạo cho chị một form điện tử để mọi người có thể ký tên vào đơn kiến nghị này.

“Tôi kỳ vọng, lá đơn kiến nghị này sẽ đến đúng địa chỉ, đến sớm nhất có thể tới Quốc hội, Chính phủ, Bộ GDĐT và các cơ quan, ban ngành có liên quan. Tôi cũng mong những kiến nghị của chúng tôi sẽ được xem xét và giải quyết rốt ráo.

Phải làm sao để con trẻ nêu cao được ý thức về bạo lực học đường, nhà trường không vì thành tích mà bao che cho vấn nạn học đường và người lớn không được làm ngơ (hoặc bao che) cho con trẻ khi có những hành vi bạo lực học đường. Nếu không, vấn nạn bạo lực học đường sẽ còn gia tăng và tương lai của thế hệ trẻ sẽ trở nên đáng lo ngại”, diễn viên Hiền Mai chia sẻ thêm với Dân Việt.

Không lo sợ việc danh tiếng của mình bị ảnh hưởng

Diễn viên Hiền Mai bày tỏ rằng, khi chị đưa lá đơn kiến nghị này lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người cùng ký tên, có một số bạn bè khuyên chị không nên làm thế vì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chị. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho rằng, chị không lo sợ việc danh tiếng của mình bị ảnh hưởng bởi chị đặt tương lai của thế hệ trẻ lên trên hết.

Diễn viên Hiền Mai và con trai Tony. Ảnh: FBNV

“Nếu ai cũng lo sợ bị ảnh hưởng, cứ làm ngơ trước vấn nạn bạo lực học đường đang ngày càng trở nên báo động thì xã hội ra sao. Mấy hôm nay, tôi không thể nào chợp mắt nổi khi xem clip một nhóm nữ sinh lao vào tấn công một bạn nữ trong nhà vệ sinh và cả clip một nam sinh đâm bạn rồi ném xuống hồ nước xong thản nhiên bỏ đi. Xem các clip, đọc thông tin về những vụ việc rúng động đó, lòng tôi quặn lên xót xa.

Con trai của tôi đã lớn, không còn tuổi học sinh nữa nhưng người làm cha, làm mẹ nào xem các clip đó mà không xót xa cho đặng. Càng xót xa bao nhiêu thì càng lo lắng bấy nhiêu. Bởi bạo lực học đường bây giờ xảy ra khắp nơi, các hành vi ngày càng manh động và nguy hiểm, nếu không có biện pháp nào thật nghiêm khắc thì e là sẽ còn nhiều câu chuyện đau lòng hơn thế nữa xảy ra. Và tôi tự hỏi, lúc đó xã hội sẽ đi về đâu.

Tôi giờ lớn tuổi rồi, tôi không sợ danh tiếng bị ảnh hưởng, không sợ người ta nói này nói kia. Tôi làm việc này hoàn bằng cái tâm của một người làm mẹ. Bằng trách nhiệm của một công dân đối với tương lai đất nước. Điều tôi quan tâm nhất sau hàng loạt vụ bạo lực học đường là tương lai của thế hệ trẻ, vì các con chính là tương lai của đất nước sau này”, “nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai bộc bạch.

Diễn viên Hiền Mai sinh năm 1967, từng được mệnh danh là một trong “tứ đại mỹ nhân ảnh lịch” thập niên 1990, bên cạnh Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng. Chị cũng được biết đến qua các vai diễn trong phim như: Tuổi thần tiên, Chuyến tàu hoàng hôn, Giao thời và series Cổ tích Việt Nam.

Hiền Mai có một cậu con trai tên Tony, từng du học tại Mỹ và từng được bầu chọn là Chủ tịch đối ngoại (quan hệ công chúng) của một trong những hội sinh viên tại Đại học Nam California.

Dù có cuộc sống sung túc bên chồng nhưng nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí.