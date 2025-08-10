



Liên quan đến vụ nhân viên Công ty Nhã Nam Nguyễn Phương Mai mất tích khi đi làm bằng xe ôm công nghệ, ngày 10/8 Công ty Nhã Nam cho biết: Cô Mai rời nhà vì lý do cá nhân, chứ không phải bị "bắt cóc online" như những đồn đoán ban đầu.

Công ty Nhã Nam cho biết, cô Nguyễn Phương Mai đã trở về nhà an toàn, không phải bị "bắt cóc online" như những đồn đoán ban đầu. Ảnh: HH

Trước đó, dư luận đã vô cùng lo lắng khi thông tin về việc cô Nguyễn Phương Mai, 30 tuổi, rời nhà đi làm vào sáng ngày 6/8 nhưng sau đó mất liên lạc với gia đình và công ty.

Chị Nguyễn Phương Lan, chị gái của Mai, cho biết em gái mình rời nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa (phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM cũ) bằng xe ôm công nghệ và sau đó không thể liên lạc được. Sự việc đã khiến gia đình hết sức hoang mang, phải trình báo công an.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc nhanh chóng và tận tâm của các cơ quan chức năng, cùng sự hỗ trợ của cộng đồng và truyền thông, cô Mai đã được tìm thấy an toàn trong thời gian ngắn nhất.

Trong thông báo sáng 10/8, Công ty Nhã Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến công an và các đơn vị liên quan đã phối hợp, giúp đỡ gia đình và công ty tìm thấy cô Mai. Đồng thời, công ty cũng bày tỏ lòng biết ơn đến sự quan tâm, chia sẻ của báo chí, đối tác và cộng đồng độc giả.

"Sự lan tỏa thông tin kịp thời, tinh thần tương thân tương ái và sự đồng lòng của mọi người đã hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi", đại diện Nhã Nam chia sẻ.

Trước đó, chị Nguyễn Phương Lan (SN 1989) cho biết, khoảng 8h ngày 6/8, em gái của chị là Nguyễn Phương Mai (SN 1994) rời khỏi nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa, đi làm như thường ngày.

30 phút sau, công ty gọi về báo Mai không đến nơi làm việc. Lúc này, chị Lan gọi điện nhiều lần, nhưng không thấy em gái trả lời. Lo lắng cho em gái, chị Lan xin nghỉ làm về nhà kiểm tra camera an ninh.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 8h cùng ngày, Mai lên xe ôm công nghệ rồi rời khỏi nhà, sau đó mất liên lạc với gia đình. Gia đình chị Lan đã đến Công an phường Xuân Hòa trình báo ngay sau đó.